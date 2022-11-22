Hoa hậu Ngọc Hân ấn định ngày lên xe hoa với bạn trai lâu năm, viết nên cái kết đẹp sau một thập kỷ yêu đương

Hậu trường 22/11/2022 09:57

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai tổ chức lễ cưới sau nhiều lần hoãn vì dịch bệnh, nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Theo nguồn tin thân cận của Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết cô và bạn trai đang chuẩn bị cho lễ cưới vào đầu tháng 12 tại Hà Nội. "Ngọc Hân tự thiết kế và may trang phục cho hai vợ chồng trong lễ ăn hỏi và tiệc cưới", nguồn tin cho biết. Nhiều tháng qua, ngoài làm áo dài cưới cho đàn em - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga, cô vẽ phác thảo, lên ý tưởng cho ngày vui của mình.

Sau khi được Phạm Phú Đạt cầu hôn năm 2019, Ngọc Hân đã ấp ủ tổ chức một đám cưới ấm cúng năm 2020, nhưng sau đó liên tục hoãn vì dịch. Khi bạn bè thăm hỏi, cô chỉ nói vui: "Cứ mài răng sẵn, nuôi lợn cho béo đi rồi sẽ nhận được thiệp cưới".

Hoa hậu Ngọc Hân ấn định ngày lên xe hoa với bạn trai lâu năm, viết nên cái kết đẹp sau một thập kỷ yêu đương - Ảnh 1
Sau hơn 1 thập kỷ yêu đương, Ngọc Hân và bạn trai chính thức về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Vào dịp lễ Valentine tháng 2 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai ngỏ lời cầu hôn cách đây 3 năm. Người đẹp cho biết cô vốn thích giấu những điều riêng tư "thật lâu thật kỹ", thỉnh thoảng mang ra ngắm nghía rồi lại cất vào. Sau 3 năm, người đẹp sinh năm 1989 mới tiết lộ về khoảnh khắc đáng nhớ này. "Nay nhân dịp tròn 3 năm, xin được gửi lời cảm ơn đến anh bạn thân đã "âm mưu" lên kế hoạch để Hân có được một buổi cầu hôn hơn mơ ước", cô viết.

Hoa hậu Ngọc Hân ấn định ngày lên xe hoa với bạn trai lâu năm, viết nên cái kết đẹp sau một thập kỷ yêu đương - Ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam 2010 được bạn trai cầu hôn cách đây 3 năm. Ảnh: FBNV

Trong một bài viết, Ngọc Hân chia sẻ cô gặp bạn trai hồi năm 2011. Khi đó, cô ấn tượng về anh bởi sự hóm hỉnh, hiểu biết. Nhìn lại hành trình hơn 10 năm từ lúc gặp gỡ đến khi đồng hành cùng nhau, Ngọc Hân thừa nhận đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cả hai vẫn luôn gắn bó và có thể chia sẻ với nhau thật nhiều điều trong công việc và cuộc sống.

Khi chia sẻ về chuyện hôn nhân, hoa hậu gốc Hà Nội tâm sự điều cô kỳ vọng nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là việc cả hai chia sẻ cùng nhau những khó khăn. “Tôi nghĩ rằng đó mới đúng là người bạn đời, gắn bó lâu dài và chia sẻ mọi thứ với nhau. Và những người bạn trong cuộc sống cũng vậy, nếu chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều điều thì mới có thể chơi chung được", Ngọc Hân bày tỏ.

Hoa hậu Ngọc Hân ấn định ngày lên xe hoa với bạn trai lâu năm, viết nên cái kết đẹp sau một thập kỷ yêu đương - Ảnh 3

Bạn trai của Ngọc Hân được biết là một nhân viên ngành ngoại giao. Anh kém cô một tuổi, từng có nhiều năm công tác tại nước ngoài trước khi trở về Việt Nam. Anh sở hữu ngoại hình khôi ngô tuấn tú và khá thư sinh. Vốn là công chức nhà nước nên anh khá kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, thi thoảng Phú Đạt mới chia sẻ hình ảnh của anh cùng Ngọc Hân và gia đình.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh năm 1989 ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện. Người đẹp hiện điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và chuỗi cửa hàng thời trang nam ở cả hai miền.

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Nàng hậu và bạn trai có 4 năm hẹn hò kín tiếng, đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 3/12 sắp tới.

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