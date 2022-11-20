Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội

Hậu trường 20/11/2022 21:08

Bé Chloe nhà Hà Tăng - Louis Nguyễn được nhận xét đã lớn nhanh trông thấy, chiều cao ngang ngửa anh trai mặc dù kém 2 tuổi.

Là ngọc nữ của màn ảnh Việt nhưng "cô Trúc" của Bỗng dưng muốn khóc Tăng Thanh Hà lại lựa chọn dừng chân trong tổ ấm với ông xã doanh nhân Louis Nguyễn và 3 người con. Cô cũng là một trong số ít người đẹp Việt giữ trọn được tổ ấm gia đình viên mãn, hạnh phúc suốt bao năm qua, được nhiều người ngưỡng mộ.

Cuộc sống hàng ngày của bà mẹ 3 con được Tăng Thanh Hà hé lộ sơ qua những bức ảnh, thước video đăng tải lên mạng xã hội. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ người hâm mộ hình dung về một cuộc sống chốn hào môn xa hoa của nàng ngọc nữ cùng các con.

Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội - Ảnh 1
Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội - Ảnh 2

Mới đây, Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc cùng 2 con trang trí tổ ấm đón Giáng sinh. Trong ảnh, quý tử Richard và ái nữ Chloe hào hứng phụ mẹ treo món đồ cho cây thông Noel thêm rực rỡ.

Khiến dân mạng chú ý hơn cả là ngoại hình 2 nhóc tỳ nhà nữ diễn viên. Có thể thấy, dù kém anh trai 2 tuổi nhưng ái nữ của Tăng Thanh Hà đã cao lớn ngang ngửa.

Đây không phải lần đầu tiên Chloe cho thấy ngoại hình cao lớn ngang Richard. Trước đó, trong nhiều khoảnh khắc mẹ chia sẻ, cô bé khiến nhiều người ngỡ ngàng vì ngoại hình không kém anh cả trong nhà.

Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội - Ảnh 3

Các con của Tăng Thanh Hà là những đứa trẻ "sinh ra ngậm thìa vàng" bởi cuộc sống đủ đầy, sung túc từ tấm bé. Chloe Nguyễn và anh trai Richard Nguyễn cùng cậu em út Mason chào đời đã được sống trong căn biệt thự sang trọng có giá trăm tỷ ở khu Thảo Điền quận 2, TPHCM cùng bố mẹ với đầy đủ các tiện nghi phòng ốc, ban công, bể bơi, cây cối, khu vui chơi....

Các nhóc tỳ không chỉ được đầu tư về giáo dục mà còn về thể chất. Được biết, còn ít tuổi nhưng con Tăng Thanh Hà đã bắn tiếng Anh nhanh như gió, giao tiếp hàng ngày với bố mẹ bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng nói tiếng Việt. Vào những ngày lễ hay khi "hứng lên" các nhóc tỳ lại được bố mẹ đưa đi du lịch, hít thở không khí trong lành khu ngoại ô và gắn kết tình cảm gia đình.

Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội - Ảnh 4
Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội - Ảnh 5
Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội - Ảnh 6

Dù được sống sung sướng với những tiện nghi như của giới thượng lưu nhưng Chloe Nguyễn và anh trai Richard Nguyễn vẫn được tiếp xúc với các trò chơi, thú vui "con nhà nghèo".

Các nhóc tỳ được bố mẹ dạy các trò chơi dân gian, chơi với đất cát, nghịch bẩn, vẽ trên các tấm bìa cát tông, chơi với vịt con hay thực hành rửa bát, rửa xe ô tô cho bố, thu hoạch trái cây và rau xanh trong vườn nhà... 

Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội - Ảnh 7

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012. Cặp đôi có chung với nhau 3 con, gồm 2 trai và 1 gái. Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà rút lui khỏi Vbiz và dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ cũng như tập trung công việc kinh doanh. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nàng "ngọc nữ màn ảnh" cũng tái xuất với vai trò người mẫu cho những bạn bè thân thiết của mình.

 

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