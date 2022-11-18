Nhờ năng lực diễn xuất và sự nghiêm túc với nghệ thuật mà dần dần nữ diễn viên dần thoát khỏi bóng của đàn chị, tự khẳng định bản thân với nhiều vai diễn truyền hình như: Kén Mẹ Chồng, Trả Em Kiếp Này, Báo Thù, Chuông Gió...

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996 tại Cần Thơ. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Á hậu Áo dài Việt Nam Thế giới do ông bầu Vũ Khắc Tiệp tổ chức. Sau này, vì sở hữu nhiều đường nét tương đồng với người đẹp “vòng eo 56” Ngọc Trinh mà cô được so sánh gọi là bản sao của nhân vật này.

Do đó, ngay khoảnh khắc cầu thủ Quang Vinh đến bên dỗ dành, cho cô cảm nhận được sự an toàn, cô đã thật sự đặt hết niềm tin vào cầu thủ này. Liễu Quang Vinh còn muốn cưới Ngọc Trinh, gia đình hai bên cũng đã tính chuyện cả rồi cuối cùng chân sút nổi tiếng lại thay lòng đổi dạ. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi luôn thể hiện tình cảm thắm thiết. Liễu Quang Vinh còn xăm cả tên Lê Ngọc Trinh lên người mình để chứng minh tình cảm chân thành.

Tháng 8/2021, người mẫu, diễn viên Lê Ngọc Trinh khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận xuống tóc, tìm đến cửa Phật. Thời điểm đó, Ngọc Trinh tiết lộ chuyện bắt nguồn từ việc cô quyết định tiến tới hôn nhân với cầu thủ Liễu Quang Vinh nhưng đành phải huỷ bỏ vì "nửa kia" ngoại tình. Cả hai từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng trước khi sóng gió ập tới. Trước khi gặp cầu thủ Liễu Quang Vinh, Ngọc Trinh cũng từng yêu cầu thủ Lê Thành Phong (hiện đang đầu quân cho CLB Sài Gòn) 2 năm. Cặp đôi chia tay vì nữ diễn viên Ngọc Trinh phát hiện ra bị bạn trai cắm sừng.

Cặp đôi thuở còn mặn nồng. Ảnh: Internet

Cận kề ngày cưới, nữ diễn viên bất ngờ phát hiện cầu thủ Liễu Quang Vinh đang hẹn hò và sống cùng một cô gái khác. Đáng nói, ngay khi Ngọc Trinh đau buồn phải tìm đến bác sĩ trị liệu về tâm lý, Liễu Quang Vinh đã nhấn thêm vào nỗi đau của cô bằng việc công khai luôn tình mới lên mạng xã hội. Sau khi biết mình bị "cắm sừng" và tất tần tật sự thật về chồng sắp cưới, Ngọc Trinh đã sốc tới mức nôn ra máu, khiến bạn bè và người thân của cô vô cùng lo lắng. Cuối cùng, cô quyết định xuống tóc quy y để tìm bình yên nơi cửa Phật.

Sau hơn 1 năm cạo đầu quy y, hiện Lê Ngọc Trinh đã quay trở lại với cuộc sống đời thường. Cô chăm chỉ hoạt động nghệ thuật khi tham gia nhiều vai diễn trong phim. Người đẹp gốc Cần Thơ cũng chọn cuộc sống an nhiên, chia sẻ nhiều triết lý về tình yêu, cuộc sống gây chú ý trên trang cá nhân.

Ngọc Trinh vui vẻ hơn sau quãng thời gian tìm đến cửa Phật. Ảnh: FBNV

Thời gian gần gây, Lê Ngọc Trinh cũng đăng tải nhiều bộ ảnh diện bikini khoe body gợi cảm, thon gọn. Thần thái của cô cũng được khán giả nhận xét là rạng rỡ hơn rất nhiều so với trước đây.

Ngoài đóng phim, Lê Ngọc Trinh còn kinh doanh, làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng... Nhờ vậy cô có thu nhập ổn định, sống thoải mái, sung túc.

Theo Lê Ngọc Trinh, phụ nữ nên cố gắng làm việc chăm chỉ để tự mình trở nên giàu có thay vì nỗ lực làm mọi thứ để được ở bên cạnh một đại gia. Cô luôn tự thưởng cho mình những món quà yêu thích vì bản thân đã chăm chỉ làm việc, tự kiếm được tiền, không phải dựa dẫm vào ai. Cô tiết lộ mình sở hữu nhiều xe hơi, bất động sản.

“Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Dù không sinh ra với chiếc vương miện lấp lánh trên đầu thì cũng hãy cứ sống như một nữ hoàng thực sự - một nữ hoàng trong chính cuộc đời của bạn, đội lên đầu chiếc vương miện của riêng mình”, dòng trạng thái gần đây của Lê Ngọc Trinh.