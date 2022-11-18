Căn bệnh khiến nữ ca sĩ suy sụp tinh thần, cô thừa nhận mình bị stress do thường xuyên làm việc quá sức, không để ý sức khỏe nên cơ thể suy yếu.

Hồi tháng 8, Hari Won tiết lộ đang bị liệt mặt trái, không thể cười tươi. Cô chia sẻ: “Dây thần kinh bên trái của tôi yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ”.

Khi đăng tải những dòng trạng thái trên mạng xã hội, bà xã Trấn Thành vẫn khá tiêu cực. Tuy nhiên cho đến mới đây, Hari Won đã có chia sẻ mới về bệnh tình trên trang cá nhân khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, cô đã than vãn về bệnh liệt nửa cơ mặt của mình. Nữ ca sĩ cho biết hằng ngày, mình vẫn phải tiến hành châm cứu đều đặn. Dù có những thành quả tốt trong công việc nhưng cuối cùng, Hari Won vẫn lo ngại về tình trạng sức khỏe của mình.

Đó cũng chính là lý do khiến tâm trạng nữ diễn viên không vui và đăng tải nhiều dòng trạng thái thể hiện thái độ chán nản trong suốt những ngày gần đây. Ở thời điểm hiện tại, Hari Won vẫn đang tích cực điều trị và thường xuyên đến gặp bác sĩ để kiểm tra tình hình.

Cụ thể, bà xã Trấn Thành viết: "Công nhận. Từ ngày về Việt Nam là lo quá trời việc. Mà được cái có thành quả tốt nên tuy người không khoẻ vẫn vui á! Mà làm ơn đừng đau nữa! Để tui đi được không? Thấy ngày nào cũng đi châm cứu! 1 ngày là châm cứu phần cơ cổ. 1 ngày là châm cứu mặt". Bên cạnh đó, cô cũng đính kèm hình ảnh đang nằm trên giường bệnh.

Nữ diễn viên vẫn đi châm cứu đều đặn mỗi ngày mong bệnh tình dứt hẳn. Ảnh: FBNV

Trước chia sẻ của Hari Won, khán giả đã không khỏi xót xa và lo lắng cho cô nàng. Qua đó, nhiều người cũng gửi lời hỏi thăm và dặn dò cô nàng không nên làm việc quá sức để tránh ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và mau chóng hồi phục trong thời gian tới.

Thời gian qua dù sức khỏe không tốt, nhưng nữ ca sĩ vẫn đầu tư thực hiện một sản phẩm âm nhạc tại Busan, Hàn Quốc. Cô dùng hết tiền kiếm được trong năm 2022 để quay MV Như anh đã mong chờ với ê kíp gồm đạo diễn và diễn viên Hàn Quốc. MV quay tại hầu hết những bối cảnh đẹp tại thành phố biển Busan.

Làm công việc mình yêu thích - hát, diễn xuất, đi thăm thú cảnh đẹp tại quê nhà Hàn Quốc - cũng là cách Hari Won tự động viên mình vượt qua bệnh tật.

"Buồn hay không buồn thì cũng không xử lý được gì. Chuyện đã xảy ra rồi. Căn bệnh dù sao cũng đã tới. Tôi sẽ ráng để vượt qua. Ước gì một ngày tôi sẽ được cười tươi và cảm thấy hoàn toàn dễ chịu" - Hari Won nói.

Hari Won cũng từng dũng cảm chia sẻ việc cô không dễ có con. Cô nói: "Tôi luôn khao khát có con. Dưới 30 tuổi, tôi nghĩ mình phải có kinh tế ổn định để đẻ con. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền, mua nhà và bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái. Nhưng xui là gần 30 tuổi tôi bị ung thư cổ tử cung, phải mổ hai lần…".