Được biết, sau khi kết thúc hành trình tìm kiếm Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thùy Tiên dành thời gian du lịch, thư giãn sau gần 1 năm miệt mài làm việc. Về đến Việt Nam, nàng Hậu cùng ê-kíp có chầu ăn ốc hoành tráng và uống sinh tố bơ cho thỏa nhớ mong ẩm thực quê nhà.

Mới đây, Thùy Tiên khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao khi công khai loạt khoảnh khắc nhập viện vì ngộc độc cách đây không lâu. Người đẹp không thể tự ăn và vẻ ngoài tiều tụy, gầy đi thấy rõ.

Ở một talkshow, Thùy Tiên thừa nhận sức khỏe bản thân đang trong tình trạng báo động và chỉ có thể ăn cháo trong giai đoạn hồi phục hậu ngộ độc thực phẩm. Bị bệnh, cộng với việc chịu áp lực từ lùm xùm kiện tụng khiến nàng Hậu sút cân và xanh xao nghiêm trọng.

Hậu quả của chầu ăn khiến người đẹp sinh năm 1998 nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm và sút cân khiến fan lo lắng. Trong suốt quá trình điều trị, trợ lý là người ở cạnh chăm sóc cho cô.

Nàng hậu xanh xao trong lần xuất hiện mới đây. Ảnh: Internet

Trợ lý của Hoa hậu Thùy Tiên từng cho biết khi qua Indonesia sức khỏe cô không ổn định. Nàng Hậu liên tục sốt trong nhiều ngày và mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, xuyên suốt 1 tháng ở cùng các thí sinh Miss Grand International 2022, mỗi khi người đẹp xuất hiện đều là khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ không lộ một chút mệt mỏi.

Trong hành trình đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu, Thùy Tiên làm việc cật lực bất kể ngày đêm. Nhìn vào lịch trình hàng ngày của nàng Hậu khiến mọi người đều phải choáng vì di chuyển nhiều nơi và các lịch được xếp sát nhau. Có lẽ sau thời gian dài làm việc không ngơi nghỉ, cơ thể của Thùy Tiên biểu tình, đình công để có thể khôi phục lại sức khỏe. Đây cũng là dấu hiệu để nàng Hậu biết phải dành thời gian chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Có lẽ sau thời gian dài làm việc không ngơi nghỉ, cơ thể của Thùy Tiên biểu tình, đình công để có thể khôi phục lại sức khỏe. Đây cũng là dấu hiệu để nàng Hậu biết phải dành thời gian chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tháng 12/2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International.Chiến thắng của người đẹp sinh năm 1998 khiến người hâm mộ quê nhà không khỏi tự hào. Từ đây, cô được nhiều người yêu mến, ủng hộ hơn, nhận hàng triệu theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội

Nổi tiếng hơn cũng đồng nghĩa với việc Thùy Tiên phải đối diện với không ít ồn ào. Trong đó, tin đồn bán dâm khiến người đẹp phải lên tiếng đính chính. Thậm chí, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 còn phải đề nghị luật sư tham gia bảo vệ hình ảnh, danh dự, uy tín, nhân phẩm cho mình.

Hôm 24/10, bà Đặng Thùy Trang đưa ra thông cáo cho báo chí về việc nộp đơn kiện Hoa hậu Thùy Tiên, tranh chấp hợp đồng vay tiền. Được biết ồn ào của cả hai xuất phát từ sau khi người đẹp 9X thi Hoa khôi Nam bộ, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và kéo dài cho đến hiện tại. Bà Trang nói kết quả phán quyết của tòa án sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho khán giả