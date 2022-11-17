Tình hình sức khỏe của nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh nằm viện với dòng trạng thái: "Tái sinh". Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đồng thời, mọi người cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Lê Phương. Lê Phương nhập viện phẫu thuật tim. Ảnh: FBNV Chia sẻ trên báo Thanh Niên, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết: "Trường hợp của tôi là tim bẩm sinh nhưng không phát hiện ra, tôi chỉ mới phát hiện tầm vài tháng gần đây và tôi cũng vướng một số công việc nên cố gắng giải quyết cho xong rồi phẫu thuật luôn. Tôi bị thông liên thất, theo bác sĩ nói đây là một trong những loại bệnh tim nhẹ nhất và may mắn không mổ hở mà chỉ nội soi. Với phương pháp này, tôi không gặp biến chứng nguy hiểm. Tôi cảm thấy may mắn vì phát hiện sớm, gặp được bác sĩ giỏi, có điều kiện chữa trị và nghỉ ngơi. Hơn nữa, từ đồng nghiệp, bạn bè đến khán giả đều hỏi thăm nên tôi thấy mình quá may mắn".

Song song đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 cũng tâm sự: "Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn định và đang nằm theo dõi. Khoảng một hai ngày nữa, nếu sức khỏe tốt thì tôi được xuất viện còn bây giờ, tôi chỉ được nằm yên một chỗ thôi". Ngoài gửi lời biết ơn đến khán giả, nữ diễn viên gốc Trà Vinh còn mong muốn mọi người đừng thờ ơ với cơ thể của chính mình. "Thông qua câu chuyện của tôi, tôi muốn nhắn gửi rằng mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Nếu có điều kiện, nên siêu âm tim ít nhất một lần, vì tim phổi là sự sống nên hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình", Lê Phương nói.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh. Cô tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu và điện ảnh TP.HCM và gây ấn tượng qua hàng loạt các bộ phim như Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh, Gạo nếp gạo tẻ,... Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên. Trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên sau đó từng có thời gian gắn bó với diễn viên Quý Bình. Ít lâu sau, cặp đôi chia sẻ đã tan vỡ vì nhiều lý do. Năm 2017, Lê Phương kết hôn với ca sĩ Phạm Trung Kiên, kém cô 7 tuổi. Cuối tháng 8/2019, nữ diễn viên gốc Trà Vinh và chồng hạnh phúc chào đón con gái vào đúng ngày sinh nhật tròn 34 tuổi của cô. Lê Phương từng chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi Trung Kiên và bé Cà Pháo (con trai riêng của Lê Phương) gần gũi, thân thiết và yêu thương nhau như cha con ruột. Ở tuổi 37, nữ diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên gia đình nhỏ.

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