Vợ trẻ mải mê công việc chưa muốn sinh em bé, 'vua cá Koi' liền bày tỏ trạng thái gây chú ý

Trước đó, Hà Thanh Xuân từng nhiều lần vướng tin đồn đang mang thai bởi những chi tiết như mặc quần áo rộng, nhìn có vẻ tăng cân hơn so với trước. Dựa trên những chi tiết đó, dân tình bán tin bán nghi cho rằng vợ trẻ của Thắng Ngô đã có tin vui. Sau đó, Thắng Ngô đã lên tiếng rằng, vợ anh mong muốn sinh con cùng với tuổi của anh. Trùng hợp là năm 2023 là năm Mão - năm tuổi của Thắng Ngô, do đó, một lần nữa, dân tình không khỏi "đoán già đoán non" là cặp đôi sẽ sinh con đầu lòng vào năm tới.

Mới đây, một động thái nhỏ của “vua cá Koi” tiếp tục khiến sự việc bùng lên. Cụ thể, một người bạn để lại bình luận nhắc nhở Hà Thanh Xuân chuyện sinh con sau khi sắp xếp công việc, ngay lập tức Thắng Ngô đã “thả tim”, thể hiện sự đồng tình của mình.

Khi Hà Thanh Xuân được hối thúc việc sớm có em bé, đại gia Thắng Ngô đã lập tức "thả tim" thể hiện sự đồng tình. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều dân mạng cho rằng, động thái nhỏ này đủ cho thấy “vua cá Koi” cũng rất mong ngóng việc được đón con đầu lòng với Hà Thanh Xuân.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân sinh năm 1988, đi hát từ năm 17 tuổi và từng gây chú ý tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2005. Sau đó, cô theo gia đình sang Mỹ định cư và trở thành giọng ca hải ngoại được nhiều người yêu mến.

Nữ ca sĩ quen biết người chồng hơn 13 tuổi vào tháng 4/2021 khi được một đạo diễn "làm mai". Đây cũng là thời điểm nam doanh nhân và vợ cũ thống nhất ly hôn. Tuy nhiên, ban đầu cả hai lại không mấy hào hứng với mối quan hệ này. Từ một người "không theo đuổi ai quá 3 ngày", anh trở thành "fan cứng", không ngại "thả tim" từng livestream ca hát của Hà Thanh Xuân, kiên trì nhắn tin trò chuyện, đọc những bài báo về cô.

Quen nhau vào đúng khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh lại thêm khoảng cách xa nhau "nửa vòng trái đất" nên tình cảm của cặp đôi chỉ được vun đắp qua những dòng tin nhắn. Dù vậy, cặp đôi đều cảm nhận được đây chính là "một nửa" của đời mình. Theo đó, tháng 3/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chính thức gặp nhau sau một thời gian dài trò chuyện qua màn hình điện thoại và quyết định nhanh chóng tổ chức đám cưới vào đầu tháng 5/2022.