Hà Thanh Xuân khoe ảnh tập luyện ướt át, nhan sắc xinh đẹp khiến 'vua cá Koi' tự hào khoe khắp cõi mạng

Doanh nhân U50 hết lòng cưng chiều vợ trẻ, trong mắt vị đại gia luôn tràn ngập hình bóng của bà xã.

Lấy được vợ trẻ xinh đẹp, "vua cá Koi" hết mực thương yêu và chiều chuộng. Kể từ ngày về chung một nhà, vị đại gia U50 luôn dành những lời lẽ tốt đẹp khi nói về bà xã, trang cá nhân cũng tràn ngập tình yêu lứa đôi. Được biết, thời gian này doanh nhân Thắng Ngô và bà xã Hà Thanh Xuân phải tạm sống xa nhau, khi anh phải sắp xếp công việc ở Việt Nam còn vợ trẻ hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Để thể hiện nỗi nhớ dành cho "người ấy", đại gia Thắng Ngô thường xuyên đăng ảnh cũng như chịu khó tương tác dưới mỗi bài viết của vợ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hà Thanh Xuân đã chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống tại Mỹ nhận được nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, trong đó còn là lời khen ngợi có cánh từ ông xã doanh nhân.

Ở tuổi 34, Hà Thanh Xuân giữ được vóc dáng săn chắc cùng làn da vô cùng mịn màng. Ảnh: FBNV Khi thấy ảnh vợ tập thể dục, doanh nhân Thắng Ngô lập tức gửi lời yêu thương và dặn dò bà xã: "Hai mẹ con giỏi quá. Cục cưng tập nhiều thì phải cố gắng ăn uống đủ chất nha em. Love you". Cách xưng hô của "Vua cá koi" dành cho vợ đẹp khiến dân tình tan chảy. Đáp lại chồng yêu, Hà Thanh Xuân đã bắn tim nhiệt tình như bày tỏ tình cảm dành cho chồng yêu. "Vua cá Koi" bày tỏ tình yêu với vợ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình Thông qua những hình ảnh trên trang cá nhân của Hà Thanh Xuân, dân tình gần như "xỉu lên xỉu xuống" vì dung mạo khả ái và khỏe khoắn cùng thần thái vô cùng sang chảnh củ nữ ca sĩ. Trên sân khấu, Hà Thanh Xuân luôn chọn những tà áo dài duyên dáng hay những chiếc váy dạ hội kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Cô hiếm khi khoe da thịt quá đà với những thiết kế thiếu vải.

Giọng ca trữ tình thường chọn trang phục áo dài khi lên sân khấu. Ảnh: FBNV Ở độ tuổi 34, Hà Thanh Xuân có một gương mặt mộc nổi bật với làn da trắng trẻo, đường nét hài hòa, cân đối, càng nhìn gần càng mê mẩn. Chính ca sĩ Quang Lê cũng phải dành lời khen cho "tình tin đồn" của mình rằng: "Tôi thấy da mặt Hà Thanh Xuân rất đẹp, nhìn gần mà mê mẩn, như tiên nữ bước ra từ trong truyện. Nếu không đứng gần thì chắc cảm xúc cũng bình thường thôi. Khi hát chung, Hà Thanh Xuân cũng gợi cảm lắm, khiến tôi có cảm xúc khác với một người bạn, người đồng nghiệp". Vẻ đẹp không tỳ vết của Hà Thanh Xuân nhận được nhiều lời khen ngợi. ẢNh: FBNV Để có được nhan sắc ngọt ngào, trẻ hơn tuổi thuật, Hà Thanh Xuân tiết lộ cô kiên trì lối sống cực khoa học. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy của cô chính là khởi động cơ thể với vài động tác giãn cơ nhè nhẹ, sau đó là uống một ly nước ấm hoặc nước nguội một cách chậm rãi. Hà Thanh Xuân cho biết, việc uống một ly nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố sau một đêm dài, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa lão hóa. Cô cũng khuyên phái đẹp nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da và kem chống nắng để bảo vệ da trước khi trang điểm. Xinh đẹp thế này bảo sao "vua cá Koi" không khoe khắp cõi mạng! Ảnh: FBNV Hà Thanh Xuân là cái tên không quá xa lạ với những người yêu nhạc ở thị trường hải ngoại. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 có giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc xinh đẹp. Ở tuổi 34, cô vui mừng thông báo đám cưới với "vua cá Koi" Thắng Ngô. Sau đó, cặp đôi có một đám cưới đẹp như truyện ngôn tình. Mặc dù sau đó vập phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Hà Thanh Xuân và đại gia Thắng Ngô đều lên tiếng khẳng định không hề sai trái trong mối quan hệ này. Thời điểm đó, doanh nhân U50 đã ly hôn vợ cũ, nên Hà Thanh Xuân không phải là người thứ 3 như nhiều lời đồn đoán. Sau đó, vợ của đại gia Thắng Ngô cũng lên tiếng minh oan cho giọng ca hải ngoại.

Xa vợ nửa vòng trái đất, 'vua cá Koi' nhớ quay quắt và bày tỏ tấm chân tình đầy mùi mẫn Mỗi ngày, đại gia Thắng Ngô đều đăng ảnh vợ cho đỡ thương đỡ nhớ. Còn gửi đến cô những câu nói ngọt ngào trong thời gian xa nhau.

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