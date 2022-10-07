'Vua cá Koi' đưa vợ đi sắm đồ hiệu, từ ngày về bên nhau luôn chiều chuộng mọi sở thích để nàng được vui

Trong hình ảnh được "vua cá Koi" đăng tải trên trang cá nhân, anh dắt tay bà xã xinh đẹp xuống phố mua sắm. Trong khi giọng ca Tình Là Sợi Tơ mải chăm chú lựa đồ thì ông xã doanh nhân đã vội bắt ngay khoảnh khắc bằng một chiếc ảnh có hai người, kèm dòng trạng thái trêu đùa: "Chiếc túi này không biết nếu chị em mua thì sẽ dùng để làm gì. Riêng mình thì nhận thấy có thể chứa được 10 trứng cút hoặc 3 trứng gà so".

Mới đây, Hà Thanh Xuân và " vua cá Koi " có chuyến công tác sang Thái Lan kết hợp với du lịch. Tại xứ sở chùa Vàng, Hà Thanh Xuân được chồng đưa đi mua túi sách và không ngại bỏ tiền ra mua chọn đồ xa xỉ.

Sau đám cưới được tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua, "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân đến từ việc dân tình phát hiện cách đây 2 năm, nam doanh nhân vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình nói những lời "ngôn tình", chia sẻ sự cảm kích trước những hy sinh của người vợ cũ. Vậy mà giờ đây, nam đại gia này đã sánh đôi bên người mới trẻ đẹp.

Có thể thấy, "vua cá Koi" rất yêu thương và chiều chuộng Hà Thanh Xuân khi luôn tháp tùng bà xã mọi lúc từ lúc đi diễn đến khi shopping. Anh cũng không nề hà trong việc chi tiền khủng để tặng vợ những món đồ giá trị. Nhìn về hạnh phúc viên mãn hiện tại của cặp đôi, người hâm mộ tinh ý nhận ra là cả quá trình cố gắng hết mình của cả hai.

Nhiều người săm soi khoảng cách tuổi tác giữa hai người, việc cặp đôi mới gặp mặt từ tháng Ba nhưng đến tháng Năm đã làm đám cưới… khiến Hà Thanh Xuân bị nghi ngờ là “tiểu tam” chen chân vào gia đình doanh nhân Thắng Ngô.

"Vua cá Koi" hết mực cưng chiều vợ, không ngại đáp trả dư luận để bảo vệ bạn đời. Ảnh: FBNV

Trước nghi vấn "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", Thắng Ngô khẳng định, mình và vợ cũ chia tay văn minh. Ngoài chu cấp tiền cho con hàng tháng, nam doanh nhân cũng để vợ cũ đứng tên vận hành trang trại cá Koi do bản thân gây dựng bao năm và nhiều tài sản khác.

Sau đó, chính vợ cũ của "vua cá Koi" cũng lên tiếng phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ do hai người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung.

Khi vợ liên tục bị đồn thổi là "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác, đại gia Thắng Ngô không ít lần lên tiếng bảo vệ. “Vấn đề mọi người gán ghép việc người vợ hiện tại của tôi (ca sĩ Hà Thanh Xuân) chính là “tiểu tam” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là một điều cực kì tệ hại và xúc phạm vợ tôi. Bởi vì sau 3 tháng kể từ khi gặp luật sư, tôi mới được một người bạn giới thiệu Xuân. Tôi lên án những ai đã nói điều này vì làm sao mọi người biết được tôi đã sống như thế nào? Tôi đã đối xử với vợ cũ là cô Đào như thế nào mà nói rằng tôi tệ bạc với vợ cũ khi có được cơ ngơi như ngày hôm nay? Tôi xin bác bỏ!

Tôi không có mưu lợi bất cứ thứ gì cho bản thân bởi vì tôi và vợ cũ chia tay văn minh. Nhân đây tôi nói luôn, vợ cũ tôi xin cửa hàng lớn nhất ở quận 2 tôi đã cho cô ấy và thậm chí những gì liên quan tôi cũng cho luôn. Tôi không tiếc! Tôi không nói sai!”, Thắng Ngô từng phân trần.