“Khi lái xe xuống hầm bụng tôi đau quặn. Tôi lên nhà thì chồng tôi vẫn chưa về. 10g sáng anh ấy về đến. Tôi tát anh ấy rồi gào lên 'Sao anh làm vậy với em?' Chồng tôi nói xin lỗi. Bất thình lình máu chảy tràn xuống chân tôi không kiểm soát, loang 1 vũng lớn ở sàn nhà, tôi ngồi thụp xuống, vừa hoảng hốt vừa cay đắng. Tôi vào nhà vệ sinh và gọi cho bác sĩ của tôi. Bác sĩ nói tôi chạy qua liền để kiểm tra.

Vào ngày 18/11, Elly Trần gây sốt mạng xã hội khi tiếp tục đăng status tiếp nối câu chuyện về cuộc hôn nhân đẫm nước mắt với chồng Tây. Cụ thể, sau khi bắt gặp cảnh người đầu ấp tay gối đang “thác loạn” cùng 3 cô gái, nữ diễn viên đã bị sốc đến mức suýt xảy thai:

Những ngày kế tiếp, Elly Trần đã tự động viện, khích lệ bản thân để cố gắng giữ lại bằng được cái thai trong bụng. Cô cho hay: “Tôi nằm liệt giường theo hướng dẫn của bác sĩ, chỉ đi lại khi thật sự cần thiết. Tôi ăn uống ở trên giường để hạn chế vận động. Tôi không nói thêm với chồng tôi lời nào, tôi không muốn cảm xúc bất ổn lúc này lại làm hại cho em bé. Thời gian này chồng tôi về nhà sớm, chơi với Cadie và hỏi han tôi. Tôi chọn im lặng.

Tôi mang băng vệ sinh rồi bắt taxi đến bệnh viện. Kết quả là thai bóc tách 50%, khả năng không giữ được bé. Hình ảnh xung quanh tôi đen nghịt, tôi mở mắt nhưng không còn thấy gì nữa. Tôi đã khóc ở bệnh viện. Bác sĩ nói bây giờ cứ tiêm dưỡng thai rồi tới đâu hay tới đó, bảo tôi thời gian này nằm cố định trên giường hạn chế vận động”, Elly Trần đau buồn kể lại.

Hơn 1 tuần bất động tôi quay lại bệnh viện kiểm tra. Thật may em bé đã dần ổng định. Tôi mừng đến mức cười ra nước mắt vì xúc động. Cuối cùng tôi cũng giữ được con. Tôi nhủ với bản thân có thể tôi ko giỏi làm vợ nhưng nhất định tôi phải giỏi làm mẹ”.

Những tưởng sau sự việc trên, chồng Elly Trần sẽ cảm thấy hối lỗi và dằn vặt bản thân. Tuy nhiên, anh vẫn bỏ mặc vợ một mình sinh con ở bệnh viện khiến nỗi uất hận trong cô ngày một cao trào: “Ngày tôi đi sinh Alfie chồng tôi thả tôi ở bệnh viện và về công ty. Bác sĩ lôi Alfie ra bé vẫn cuộn tròn trong bọc ối. Thằng bé khóc banh cái bệnh viện. To mồm quá thể quá đáng. Vẫn là đưa bé cho mẹ ngó rồi đi cân và vệ sinh cho em bé.

Sau 8 tiếng nằm hồi sức thì tôi được về phòng với con. Tôi nằm ngắm nghía con. Trên trán em bé có 1 cái bớt giống Harry Potter và sẽ đỏ rực lên khi bé khóc. Thật lạ, tôi suy nghĩ không biết có phải do lần động thai mà thành như vậy hay không. Tôi tự trách mình ngu ngốc khi đã để cảm xúc ảnh hưởng tính mạng thai nhi. Tôi nói với em bé: Mẹ xin lỗi”.

Ngày Elly Trần sinh con chồng không có mặt. Ảnh: FBNV

Không chỉ thế, anh còn thường xuyên vắng nhà để cho Elly Trần tự xoay sở với 2 nhóc tỳ. Đến khi không thể chịu đựng được thêm, nữ diễn viên đã đề nghị ly hôn: “Sau khi nhà có thêm em thì Cadie vui lắm. Con bé mong em mau lớn để chơi cùng. Thời điểm này tôi không đi làm, ở nhà chăm con và chế ảnh con đăng trên Elly's Babies. Những hôm con quấy khóc không ngừng nhưng chồng chưa về, tôi tủi thân ứa nước mắt. Trên tivi vọng lên bài hát mà chồng tôi đã hát tặng cho tôi trong ngày đám cưới. Tôi đề nghị ly hôn”.

Câu chuyện Elly Trần chia sẻ nhanh chóng được cư dân mạng bàn tán rôm rả. Ai cũng bày tỏ sự xót thương cho số phận của nữ diễn viên. Không chỉ thế, khán giả còn để lại bình luận động viên và đồng cảm với bà mẹ 2 con: “Những người hiểu chuyện thường rất đáng thương, thương chị mạnh mẽ”, “Đọc tới đâu là nghẹn tới đó, thương em”, “Trong ngần ấy thời gian Chị cứ lũi thũi 1 mình… thương chị”,…