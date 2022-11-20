'Tiểu mỹ nhân' 14 tuổi: Sinh ra trong nhung lụa không thiếu thứ gì, được Hoa hậu quốc tế khen ngợi hết lời

Dù cha mẹ đã ly hôn nhưng Bảo Tiên vẫn nhận được tình cảm yêu thương trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ. Cô bé đều được bố hoặc mẹ đưa đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng trong, ngoài nước. Đặc biệt trong dịp sinh nhật, Bảo Tiên luôn có những bữa tiệc hoành tráng để mời bạn bè đến chung vui.

Bảo Tiên là kết quả tình yêu của diễn viên Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh . Cô bé hiện tại đã 14 tuổi nhưng gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài nữ tính cùng chiều cao nổi trội. Hiện tại, Bảo Tiên được nhiều người quan tâm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, phổng phao cùng cuộc sống giàu sang bên bố mẹ.

Ngoài việc học văn hóa, bé Bảo Tiên cũng được mẹ tạo điều kiện cho thói quen đọc sách, chơi đàn piano, ukulele… để rèn luyện trí nhớ và khả năng cảm thụ âm nhạc .

Ngoài cuộc sống sinh hoạt cực sang chảnh, Bảo Tiên cũng được học hành trong môi trường tốt nhất. Cô bé đang học lớp 7 tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh quốc được mở tại TP.HCM. Theo công bố của trường trên trang web chính thức, mức học phí dành cho học sinh như Bảo Tiên là hơn 550 triệu đồng mỗi năm. Tiền học phí cũng tăng dần theo từng lớp học.

Vài năm trở lại đây, Bảo Tiên bộc lộ rõ tố chất con nhà nòi khi tích cực tham gia các hoạt động: hát, múa, diễn kịch… của nhà trường. Cô bé cũng đang sở hữu chiều cao đến gần 1m7 và được không ít người dự đoán sẽ là hoa hậu tương lai. Ngay cả Loredana Salanță - Hoa hậu Romania - người từng đạt giải Top Model Of The World 2011 cũng phải công nhận rằng cô bé rất xinh đẹp.

Từ khi còn nhỏ, Bảo Tiên được bố mẹ cho tập luyện nhiều bộ môn thể thao để phát triển chiều cao như bơi lội, tập võ và chạy bộ. Những khi đến phòng tập, con gái Trương Ngọc Ánh cũng dành nhiều thời gian cho bài tập chạy để cải thiện nhịp thở và độ linh hoạt của cơ thể.

Bên cạnh việc chăm chỉ rèn luyện thể thao, Bảo Tiên cũng chú ý chế độ ăn uống điều độ và lành mạnh. Từ bé đến khi bước vào tuổi teen, Bảo Tiên hạn chế các thực phẩm không tốt như bánh kẹo, nước ngọt. Thay vào đó, cô thích uống nước khoáng và rau xanh nên giữ được thân hình mảnh mai, đôi chân "không mỡ thừa".

Đang ở độ tuổi phát triển, Bảo Tiên thường đi ngủ lúc 22h và đủ 8 tiếng mỗi ngày, giúp chiều cao được tăng trưởng tối ưu. Với chế độ sinh hoạt khoa học, con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn được dự đoán sẽ còn phát triển chiều cao vượt trội trong độ tuổi dậy thì, sớm trở thành đại mỹ nhân.

Cũng vì sức hút và vẻ ngoài của mình, Bảo Tiên cũng nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh đều từ chối vì không muốn con gái mình tham gia showbiz quá sớm.

Diễn viên Hương ga từng chia sẻ cô và chồng cũ Trần Bảo Sơn luôn ý thức định hướng cho con song không gò ép hay áp đặt. Với những dự định và đam mê của Bảo Tiên, cả 2 sẽ tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất để con chạm tới thành công.

"Chúng tôi luôn hướng Bảo Tiên đi theo sở trường và sở thích của bản thân mình. Nếu showbiz là sự lựa chọn của bé, tôi sẽ không ngăn cản, còn nếu đó không phải là điều bé yêu thích thì không sao hết. Nhưng có lẽ cần thêm thời gian để có thể định hướng mọi thứ rõ ràng hơn", cô chia sẻ.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Bảo Tiên còn có thành tích học tập đáng nể. Trương Ngọc Ánh từng tự hào “khoe” con gái có thể nghe - nói tốt được 3 ngoại ngữ, giỏi nhất là tiếng Anh. Theo dự kiến, Bảo Tiên sẽ sang nước ngoài du học khi bé đủ 16 tuổi.