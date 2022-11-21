Mẹ bầu sắp 'lâm bồn' Hồ Bích Trâm ăn bao tử hầm tiêu, còn được mách nuốt mật heo khô để con sơ sinh lành dạ

Hậu trường 21/11/2022 17:03

Trong những tháng cuối thai kỳ, Hồ Bích Trâm được nhiều người mách nước việc ăn bao tử hầm tiêu cũng như nuốt mật heo sau sinh để tốt cho mẹ và con.

Hồ Bích Trâm từng vào top 20 cuộc thi Miss Teen 2010, được biết đến qua nhiều phim truyền hình: Thuyền giấy, Canh bạc cuộc đời, Khu vườn bí ẩn, Con đường hoàn lương, Mẹ hổ dạy con dâu... Tháng 5 năm ngoái, cô cưới doanh nhân Quản Trọng, hơn 7 tuổi, tổ chức hôn lễ ở quê nhà Quảng Ngãi. Hôm 19/6, diễn viên tổ chức tiệc báo hỷ tại TP HCM sau nhiều lần hoãn.

Mẹ bầu sắp 'lâm bồn' Hồ Bích Trâm ăn bao tử hầm tiêu, còn được mách nuốt mật heo khô để con sơ sinh lành dạ - Ảnh 1

Được biết vài tháng sau khi kết hôn, Hồ Bích Trâm đã rất hạnh phúc và háo hức khi thông báo với mọi người việc cô đang mang thai con đầu lòng. Bản thân nữ diễn viên là người khó có con vì buồng trứng bị ít so với tuổi. Lâu nay, việc mọi người hỏi thăm về chuyện con cái khiến nữ diễn viên vô cùng áp lực. Vợ chồng Hồ Bích Trâm rất mong con và khi em bé xuất hiện, cả hai đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Vì em bé là cháu út nên hai bên gia đình nội, ngoại của vợ chồng Hồ Bích Trâm cũng phấn khởi.

Mẹ bầu sắp 'lâm bồn' Hồ Bích Trâm ăn bao tử hầm tiêu, còn được mách nuốt mật heo khô để con sơ sinh lành dạ - Ảnh 2

Được biết, em bé đầu lòng của vợ chồng Hồ Bích Trâm là bé trai, có tên thân mật là Lion. Thời điểm này, diễn viên Hồ Bích Trâm đang mang thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Vợ chồng Hồ Bích Trâm hiện đều hồi hộp đếm từng ngày chờ con trai đầu lòng Lion chào đời vào tháng 12 tới.

Trong những tháng cuối của thai kỳ, mới đây trên facebook Hồ Bích Trâm còn khoe ảnh được anh Hai Beo nấu món bao tử hầm tiêu xanh cho mẹ bầu này ăn để em bé sau này có đường tiêu hóa tốt.

Đặc biệt, người đẹp còn tiết lộ thêm người này còn mách nước trong tháng cữ sau này, phơi mật heo cho khô lại và nuốt để con sơ sinh lành dạ.

Mẹ bầu sắp 'lâm bồn' Hồ Bích Trâm ăn bao tử hầm tiêu, còn được mách nuốt mật heo khô để con sơ sinh lành dạ - Ảnh 3
Chia sẻ mới đây của Hồ Bích Trâm về việc ăn bao tử hầm tiêu vào những tháng cuối thai kỳ để tốt cho mẹ và con? Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện ăn uống trong thai kỳ của Hồ Bích Trâm đã hút nhiều comment của các mẹ bỉm sữa. Nhiều mẹ bỉm khẳng định, uống mật heo sau sinh rất tốt cho đường tiêu hóa của con mặc dù khá đắng nếu uống tươi. Tuy nhiên nếu mật heo xin về rồi bỏ lên bếp cô lại cho dẻo dẻo xong vò viên lại như hạt đu đủ, đem đi phơi thì sẽ ít bị tanh và rất dễ uống.

Thực hư mang thai ăn bao tử hầm tiêu và sau sinh nuốt mật lợn khô để tốt cho mẹ, con lành dạ?

Mặc dù 2 món ăn này được rất nhiều mẹ bầu và các sản phụ mách nhau ăn để tốt cho sức khỏe của mẹ và tốt cho đường tiêu hóa của bé sơ sinh nhưng theo lương y Vũ Quốc Trung – Thành viên Hội Đông y Việt Nam khẳng định, quan niệm này hoàn toàn sai lầm, không có cơ sở khoa học.

Mẹ bầu sắp 'lâm bồn' Hồ Bích Trâm ăn bao tử hầm tiêu, còn được mách nuốt mật heo khô để con sơ sinh lành dạ - Ảnh 4
Món dạ dày hầm tiêu. Ảnh: Internet

 

Theo chuyên gia, món ăn này nếu ăn nhiều cùng một lúc còn có thể gây hại cho mẹ bầu. Lý do là vì dạ dày là phủ tạng, nội tạng - bộ phận dễ bị nhiễm vi khuẩn ở lợn còn hạt tiêu có vị nóng, tính cay nên món ăn này chắc chắn không có tác dụng nhiều về mặt dinh dưỡng cả. Thậm chí, ăn bao tử hầm tiêu nhiều như vậy còn có nguy cơ khiến mẹ bầu táo bón, trĩ vì nóng trong.

Bác sĩ khuyên, nếu mẹ bầu nào cảm thấy món bao tử hầm tiêu ngon, dễ ăn thì cũng có thể ăn nhưng nên hầm với lượng tiêu vừa phải. Còn nếu ai ăn mà thấy bị ngán, "không nuốt nổi" thì đừng cố ép mình vì chưa có bằng chứng khoa học khẳng định món ăn này tốt cho hệ tiêu hóa của bé cả.

Ngoài ra nuốt nguyên túi mật lợn tươi hay khô sau sinh để con lành dạ cũng là một sai lầm của nhiều sản phụ hiện nay. Tác dụng của túi dịch mật động vật vào ruột non là giúp tiêu hóa các chất béo, dầu mỡ, hòa tan các chất này để cơ thể hấp thu thức ăn tốt hơn, nhuận tràng nhưng phải đảm vảo vô trùng... Nhưng hiện nay, sử dụng túi mật hại nhiều hơn lợi, đặc biệt trong điều kiện an toàn thực phẩm không đảm bảo.

Bởi trong tất cả các loại mật động vật đều có chất độc với hàm lượng khác nhau. Nếu không may nuốt phải túi mật lợn bị nhiễm giun sán thì vô cùng nguy hiểm.

Mẹ bầu sắp 'lâm bồn' Hồ Bích Trâm ăn bao tử hầm tiêu, còn được mách nuốt mật heo khô để con sơ sinh lành dạ - Ảnh 5
Mật lợn. Ảnh: Internet

Vì vậy mẹ bầu và các sản phụ không sử dụng tùy tiện các thực phẩm bởi có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng như: dẫn đến ngộ độc, viêm dạ dày, viêm gan, viêm đường dẫn mật, viêm tụy, thậm chí tử vong nhanh chóng,...

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