Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ

Người đẹp chia sẻ: “Vậy là sau 14 năm kinh nghiệm làm phụ dâu thì nay em Dung đã chính thức được thăng hạng làm cô dâu tháng 12 rồi. Em cảm ơn lời chúc của mọi người trong những ngày qua. Hãy chờ thiệp của tụi em nha".

Cách đây 3 năm sau một thời gian hẹn hò, Á hậu Thùy Dung đã công khai bạn trai của mình trên mạng xã hội. Người đẹp đăng tải hình ảnh của bạn trai lên instagram cùng dòng trạng thái ngọt ngào.

Chia sẻ thêm với VTC News, Á hậu Thùy Dung xác nhận sẽ làm đám cưới vào ngày 3/12 tại TP.HCM. Cô đang cùng bạn trai tất bật chuẩn bị hôn lễ. Cặp đôi cũng đã hoàn thành 2 bộ ảnh cưới - một bộ tại studio và một bộ tại Đà Lạt. Thuỳ Dung mong muốn sẽ có một đám cưới ấm cúng, với sự hiện diện của những người đặc biệt.

Cô viết "Ở bên ai đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những lúc đầy gian khó nhưng chúng ta đừng từ bỏ, được chứ? Tôi biết tất cả mọi thứ sẽ lu mờ trước khoảnh khắc này". Được biết cặp đôi tìm hiểu, quen nhau khoảng một năm qua và được gia đình người đẹp ủng hộ. Cả hai chỉ cách nhau vài tuổi nên có tính cách, sở thích giống nhau, dễ dàng chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống.

Á hậu Thùy Dung bên chồng sắp cưới. Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin xác nhận, chồng sắp cưới của Thùy Dung thuộc thế hệ 9X, tốt nghiệp thạc sĩ trường Johns Hopkins - top 7 Đại học hàng đầu nước Mỹ, hiện kinh doanh tại Hà Nội. Anh có ngoại hình điển trai, cao 1m83 và được khen xứng đôi với Thùy Dung.

Trước khi về chung một nhà, Á hậu Thùy Dung và ông xã doanh nhân đã gắn bó hơn 4 năm bên nhau. Do khoảng cách địa lý, ban đầu họ chọn cách liên lạc hàng ngày bằng điện thoại video hay những lá thư tay. Khi sắp xếp được thời gian rảnh, cả hai đi du lịch để gắn kết tình cảm. Vì trân trọng những khoảnh khắc quý báu ấy, họ rất hiếm tranh cãi hay giận hờn. Lúc cảm nhận tình yêu đã bền chặt, Thuỳ Dung quyết định ra mắt gia đình. Cô cho biết bố mẹ hai bên đều quý mến và ủng hộ chuyện tình cảm của con cái.

Á hậu sinh năm 1996 từng tâm sự bản thân chững chạc hơn sau khi yêu. Cô cho biết thay vì ra ngoài hẹn hò, cô cố gắng nghiên cứu nhiều món ăn ngon, trổ tài nấu nướng để mình và đối phương cùng tận hưởng. Hơn thế nữa, bạn trai cũng cho cô nhiều lời khuyên trong công việc, giúp cô biết quản lý tài chính hợp lý hơn.

Thùy Dung sinh năm 1996, cô giành được ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2017, Thùy Dung bén duyên với công việc dẫn chương trình và là gương mặt quen thuộc của bản tin thời sự Chuyện trưa 12h của HTV. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, người đẹp ghi điểm với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.