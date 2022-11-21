Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ

Hậu trường 21/11/2022 16:20

Nàng hậu và bạn trai có 4 năm hẹn hò kín tiếng, đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 3/12 sắp tới.

Sáng 21/11, Á hậu Thùy Dung bất ngờ công bố sắp lên xe hoa. Cô diện váy cưới của NTK Lê Thanh Hòa, khoe vẻ đẹp ngọt ngào và cuốn hút.

Người đẹp chia sẻ: “Vậy là sau 14 năm kinh nghiệm làm phụ dâu thì nay em Dung đã chính thức được thăng hạng làm cô dâu tháng 12 rồi. Em cảm ơn lời chúc của mọi người trong những ngày qua. Hãy chờ thiệp của tụi em nha".

Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ - Ảnh 1
Á hậu Thuỳ Dung xác nhận lên xe hoa. Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với VTC News, Á hậu Thùy Dung xác nhận sẽ làm đám cưới vào ngày 3/12 tại TP.HCM. Cô đang cùng bạn trai tất bật chuẩn bị hôn lễ. Cặp đôi cũng đã hoàn thành 2 bộ ảnh cưới - một bộ tại studio và một bộ tại Đà Lạt. Thuỳ Dung mong muốn sẽ có một đám cưới ấm cúng, với sự hiện diện của những người đặc biệt.

Cách đây 3 năm sau một thời gian hẹn hò, Á hậu Thùy Dung đã công khai bạn trai của mình trên mạng xã hội. Người đẹp đăng tải hình ảnh của bạn trai lên instagram cùng dòng trạng thái ngọt ngào.

Cô viết "Ở bên ai đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những lúc đầy gian khó nhưng chúng ta đừng từ bỏ, được chứ? Tôi biết tất cả mọi thứ sẽ lu mờ trước khoảnh khắc này". Được biết cặp đôi tìm hiểu, quen nhau khoảng một năm qua và được gia đình người đẹp ủng hộ. Cả hai chỉ cách nhau vài tuổi nên có tính cách, sở thích giống nhau, dễ dàng chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống.

Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ - Ảnh 2
Á hậu Thùy Dung bên chồng sắp cưới. Ảnh: Internet

Theo nhiều nguồn tin xác nhận, chồng sắp cưới của Thùy Dung thuộc thế hệ 9X, tốt nghiệp thạc sĩ trường Johns Hopkins - top 7 Đại học hàng đầu nước Mỹ, hiện kinh doanh tại Hà Nội. Anh có ngoại hình điển trai, cao 1m83 và được khen xứng đôi với Thùy Dung.

Trước khi về chung một nhà, Á hậu Thùy Dung và ông xã doanh nhân đã gắn bó hơn 4 năm bên nhau. Do khoảng cách địa lý, ban đầu họ chọn cách liên lạc hàng ngày bằng điện thoại video hay những lá thư tay. Khi sắp xếp được thời gian rảnh, cả hai đi du lịch để gắn kết tình cảm. Vì trân trọng những khoảnh khắc quý báu ấy, họ rất hiếm tranh cãi hay giận hờn. Lúc cảm nhận tình yêu đã bền chặt, Thuỳ Dung quyết định ra mắt gia đình. Cô cho biết bố mẹ hai bên đều quý mến và ủng hộ chuyện tình cảm của con cái.

Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ - Ảnh 3
Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ - Ảnh 4
Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ - Ảnh 5

Á hậu sinh năm 1996 từng tâm sự bản thân chững chạc hơn sau khi yêu. Cô cho biết thay vì ra ngoài hẹn hò, cô cố gắng nghiên cứu nhiều món ăn ngon, trổ tài nấu nướng để mình và đối phương cùng tận hưởng. Hơn thế nữa, bạn trai cũng cho cô nhiều lời khuyên trong công việc, giúp cô biết quản lý tài chính hợp lý hơn.

Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ - Ảnh 6
Chân dung chồng sắp cưới của Á hậu Việt Nam 2016: Ngoại hình cực phẩm như tài tử, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ - Ảnh 7

Thùy Dung sinh năm 1996, cô giành được ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2017, Thùy Dung bén duyên với công việc dẫn chương trình và là gương mặt quen thuộc của bản tin thời sự Chuyện trưa 12h của HTV. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, người đẹp ghi điểm với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

 

Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội

Ái nữ nhà Tăng Thanh Hà lâu lâu xuất hiện, gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội

Bé Chloe nhà Hà Tăng - Louis Nguyễn được nhận xét đã lớn nhanh trông thấy, chiều cao ngang ngửa anh trai mặc dù kém 2 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Thùy Dung đám cưới Á hậu Thùy Dung Hoa hậu Việt Nam sao Việt tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh