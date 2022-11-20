Sau khi hình ảnh được chia sẻ, dân mạng và sinh viên của trường đã đồng loạt bày tỏ sự thất vọng, thắc mắc lý do nhà trường mời giọng ca vừa dính bê bối lớn đến trường biểu diễn.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng để lại bình luận phản đối và mong muốn nhà trường đổi ca sĩ khác.

“Nếu có Hiền Hồ sẽ không đến tham gia ngày hội để xem các ca sĩ khác hát”, “Có Hiền Hồ là không có mình. Vì mình không thích một ca sĩ thị phi như vậy”, “Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm đã làm mất điểm trầm trọng vì mời Hiền Hồ”, "Dính bê bối như thế mà cũng cho hát ở trường học được, không hiểu trường này nghĩ gì",... là những bình luận dưới các bài đăng.

Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận cũng như sinh viên trong trường, đại diện Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, cho biết trường đã dừng việc mời ca sĩ Hiền Hồ về diễn tại ngày hội của trường diễn ra tối 19/11. Trong khi những cái tên đình đám khác như: ST Sơn Thạch, Phạm Đình Thái Ngân, nhóm P336, rapper Kenji... vẫn góp mặt như kế hoạch ban đầu.

Trong poster mới được đăng tải, không có bóng dáng của ca sĩ Hiền Hồ. Ảnh: Chụp màn hình

Bình luận về việc “nói không với Hiền Hồ”, nhiều ý kiến cho rằng sau khi “mất điểm trầm trọng” vì mời Hiền Hồ, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã “lấy lại điểm cộng” khi biết lắng nghe sinh viên. “Trường đã biết dừng lại đúng lúc khi không mời Hiền Hồ. Thiết nghĩ đó là việc nên làm. Bởi không thể chấp nhận việc trường mời một ca sĩ dính thị phi quá nhiều, mà nhất là lùm xùm liên quan đến người đàn ông đã có gia đình”, một nữ sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM nói.

Ca sĩ Hiền Hồ bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt với một loạt bài hit như Gặp nhưng không ở lại, Có như không có, Đừng nói tôi điên, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi... Cô nhanh chóng trở thành "ngôi sao thần tượng" trong giới trẻ với hình ảnh ca sĩ cá tính, năng động, phong cách lạ cùng cuộc sống sang chảnh thường xuyên check-in tại sân golf, đi xe sang, tràn ngập đồ hiệu xa xỉ...

Tháng 3/2022, nữ ca sĩ vướng vào bê bối đời tư và bị tẩy chay khi lộ những hình ảnh cùng một người đàn ông U60 đã có vợ con.

Trước làn sóng phản đối của dư luận, Hiền Hồ lên tiếng: "Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người", cô chia sẻ.

Sau một thời gian gần như "mất tích" trên mạng xã hội, mới đây Hiền Hồ xuất hiện nhiều hơn. Tuy không được công chúng ủng hộ song Hiền Hồ vẫn nhận show diễn, dự sự kiện khá thoải mái, điều này khiến nhiều người khá bức xúc.