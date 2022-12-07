Hoa hậu Ngọc Hân không mặc váy cưới trong hôn lễ, tự thiết kế trang phục riêng cho ngày trọng đại

Chỉ còn ít ngày nữa diễn ra hôn lễ, Hoa hậu Ngọc Hân đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời.

Sau lễ ăn hỏi và rước dâu ngày 27/11, Ngọc Hân gấp rút chuẩn bị cho tiệc cưới vào ngày 10/12 tại Hà Nội với số lượng khách mời gần 800 người. Vốn kỹ tính và muốn có được ngày cưới hoàn hảo, hoa hậu gần như trực tiếp tham gia vào mọi khâu, từ việc lên ý tưởng trang trí, may trang phục cưới, sắp xếp bàn tiệc… Đặc biệt, việc đi gửi thiệp mời cho từng vị khách cũng khiến Ngọc Hân tốn không ít thời gian. Người đẹp chia sẻ vì thiệp cưới bằng ống tre khá độc đáo và cầu kỳ nên vị khách nào cũng muốn được cầm trên tay tấm thiệp để lưu giữ kỷ niệm. Do đó, cô phải nhờ gia đình, người thân, nhân viên hỗ trợ chuyển thiệp cho mọi người trong suốt hơn một tuần qua. Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra hôn lễ nhưng Ngọc Hân gần như không được ngủ đủ giấc vì lo lắng, thậm chí cô sút khoảng 3kg.

“Trước đây, tôi từng tiễn rất nhiều bạn bè lên xe hoa và chứng kiến tâm trạng họ căng thẳng trước ngày cưới. Bây giờ tôi có cơ hội được trải qua cảm giác giống họ. Vừa lo cho hôn lễ tôi vừa làm việc ở công ty, đồng thời điều hành việc kinh doanh thương hiệu áo dài và chuỗi thời trang đồ vest nam. Khối lượng công việc vào thời điểm cuối năm dồn lại quá nhiều khiến đôi lúc tôi mệt mỏi”, người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ. Với hôn lễ ngày 10/12, người đẹp tiết lộ sẽ không mặc váy cưới mà tự tay thiết kế các bộ áo dài cưới cho chính mình. Cô cũng khuyến khích gần 800 vị khách khi đến dự tiệc cưới cũng mặc áo dài, riêng với khách mời nam có thể lựa chọn áo dài hoặc vest.

Lễ ăn hỏi vừa qua của Ngọc Hân cũng gây sốt bởi khâu "decor" đậm chất văn hóa truyền thống. Không gian trở nên độc đáo với 500 bông sen trắng phủ khắp nơi, những bộ bàn ghế chất liệu mây tre, các đặc sản dân dã vùng miền như mứt sen, mứt gừng, kẹo lạc... Ngọc Hân chia sẻ ông xã của cô cũng lo lắng vì vừa đi mời khách vừa làm việc ở cơ quan. Ngọc Hân kể ban ngày hai người đều bận rộn với công việc riêng, còn buổi tối lại ngồi họp để sắp xếp bàn tiệc cho hôn lễ. Có hôm cả hai họp với ê-kíp trang trí tiệc cưới đến tận đêm khuya. Vợ chồng Ngọc Hân - Phú Đạt quen nhau từ năm 2011 khi hoa hậu sang Ai Cập công tác. Cô ấn tượng về ông xã vì anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục. Tình yêu của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi quay lại bên nhau. Năm 2019, Ngọc Hân được ông xã cầu hôn. Cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2020 nhưng liên tục phải trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chú rể làm ở Bộ Ngoại giao tự lái xe mui trần đón Hoa hậu Ngọc Hân về dinh Sau lễ ăn hỏi vào sáng 27/11, cô dâu Ngọc Hân được chú rể Phú Đạt đón về nhà trên chiếc xe mui trần phong cách cổ điển.

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