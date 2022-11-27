Chú rể làm ở Bộ Ngoại giao tự lái xe mui trần đón Hoa hậu Ngọc Hân về dinh

Trong ngày ăn hỏi, Hoa hậu Việt Nam 2010 trông như tiểu thư Hà Nội xưa với mái tóc buộc nửa, áo dài trắng truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng và tiết chế phụ kiện. Chú rể Phú Đạt diện áo dài trắng thêu chỉ vàng đồng điệu với vợ. Sau khi thực hiện các nghi thức truyền thống, cô dâu - chú rể cùng rót trà cho quan viên hai họ.

Chú rể bị nhà gái đưa ra nhiều thử thách khi lên phòng làm thủ tục đón cô dâu. Anh phải trả lời các câu hỏi liên quan đến sở thích của Ngọc Hân, số lần đi du lịch cùng nhau kể từ khi yêu. Khi trả lời sai, hình phạt là hít đất.

Dàn bê tráp nhà gái gồm hoa hậu dân tộc Ngọc Anh, người đẹp Ngọc Nữ, diễn viên Lương Thanh, MC Quỳnh Hoa và MC Hạnh Nguyên. Từ sáng sớm, nhiều người đẹp nổi tiếng là bạn bè thân thiết của cô dâu gồm hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, á hậu Tú Anh, Phương Nga, Hoa hậu Áo dài Phí Thùy Linh, người mẫu Hồng Quế, MC Mai Ngọc... đều diện áo dài đến dự. Tư gia cô dâu được trang trí với hơn 500 bông sen trái mùa cùng nội thất mây tre đan.

Khoảng hơn 12h, thủ tục đón dâu hoàn tất. Chú rể đón cô dâu về nhà riêng bằng chiếc xe phong cách cổ điển. Sau đó, họ mời gia đình, bạn bè dùng bữa tiệc tại một nhà hàng.

Trong tiệc cưới sắp tới vào ngày 10/12, Ngọc Hân và Phú Đạt cũng đề xuất khách mời mặc áo dài đến dự. Họ sử dụng ống tre và giấy dó để làm thiệp cưới. "Sau khi nhận thiệp, mọi người có thể dùng ống tre để đựng trà hay cho trẻ nhỏ đựng kẹo cũng rất xinh. Vì được làm thủ công nên mỗi bộ thiệp lại có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Và mỗi chiếc nơ thắt vào thiệp cũng mang những nét riêng", Ngọc Hân nói.

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) năm 2013, người đẹp quê Hà Nội bắt đầu theo đuổi công việc thiết kế thời trang. Bạn trai của Ngọc Hân tên Phú Đạt, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen biết nhau từ năm 2011, cũng từng chia tay song sau đó quay lại và đồng hành với nhau đến hiện tại.

Năm 2019, Ngọc Hân được bạn trai cầu hôn. Họ dự định tổ chức đám cưới hồi năm 2020 song phải hoãn lại vì dịch bệnh. Nói về người bạn đời, Hoa hậu Việt Nam 2010 nhận xét anh hóm hỉnh, có hiểu biết. Ngọc Hân từng tâm sự điều cô kỳ vọng nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là việc cả hai chia sẻ cùng nhau những khó khăn. “Tôi nghĩ rằng đó mới đúng là người bạn đời, gắn bó lâu dài và chia sẻ mọi thứ với nhau", cô nói.