Lâm Khánh Chi còn nặng lòng với Phi Hùng, nhắn nhủ một câu tới chồng cũ khiến nhiều người chạnh lòng

Cụ thể, trên trang cá nhân của người đẹp chuyển giới đã bất ngờ đăng bức hình cưới hồi năm 2017 bên ông xã Trần Phi Hùng . Lâm Khánh Chi bồi hồi viết: "Mới đây đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng ngày này 5 năm trước Khánh Chi bước lên xe hoa với tình yêu của mình, giờ chỉ còn lại kỷ niệm ùa về. Khánh Chi xin phép được đăng lại bức ảnh này với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh ở nơi xa giữ gìn sức khỏe nhé...".

Tuyên bố ly hôn chồng từ tháng 12/2021, trải qua nhiều sóng gió, Lâm Khánh Chi mới đây đã có động thái chứng tỏ bản thân vẫn còn rất nặng lòng với chồng cũ.

Chia tay đã khá lâu, thậm chí chồng cũ cũng đang hạnh phúc bên tình mới nhưng dường như Lâm Khánh Chi vẫn còn quyến luyến duyên vợ chồng năm xưa. Ở phần bình luận, nữ ca sĩ xót xa chia sẻ thêm: "Còn duyên thì còn ở bên nhau, hết duyên thì phải xa nhau thôi mà. Mình tin vào 2 chữ duyên nợ". Rất nhiều fan hâm mộ đã vào chia sẻ, động viên Lâm Khánh Chi. Mọi người đều cho rằng cô nàng vẫn còn thương người cũ nên mới bất chấp đăng hình cưới hạnh phúc năm xưa để ôn lại kỉ niệm đẹp.

Lâm Khánh Chi từng là ca sĩ được yêu thích những năm 1990 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh, sau đó đổi là Lâm Khánh Chi.

Tháng 12/2017, cô làm đám cưới với doanh nhân Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định và kinh doanh ở TPHCM.

Cả hai nhanh chóng lên kế hoạch sang Thái Lan làm thụ tinh ống nghiệm, nhờ người mang thai hộ. Cuối năm 2018, gia đình hai bên vui mừng khi đón bé Trần Huỳnh Thiên Long chào đời. Tháng 12/2021, họ thông báo chia tay sau nhiều lần tìm cách hòa giải nhưng không thành.

Sau khi chia tay, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò với chàng trai trẻ, song đã lên tiếng phủ nhận.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lâm Khánh Chi được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Lâm Khánh Chi tiết lộ, số đo vòng 2 hiện tại của cô là 58 cm, không kém cạnh bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz.

Mỗi ngày cô luôn dành thời gian ngồi thiền hoặc tập yoga. Nữ ca sĩ cho biết, 2 bộ môn này giúp cơ thể cô khỏe mạnh, thon gọn và giúp tâm luôn tịnh.

Trong một bài đăng mới đây, nữ ca sĩ tiết lộ, 3 tháng đầu sau ly hôn là khoảng thời gian “tăm tối” nhất trong cuộc đời cô. Thời điểm đó, Lâm Khánh Chi không thể ổn định được tâm lý và chỉ có thể nằm một chỗ. Dù ngày nào cũng “chìm trong nước mắt” nhưng cô tự nhắc chỉ được yếu lòng lúc ở một mình.

Hiện tại, Lâm Khánh Chi đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần, trở nên rực rỡ, xinh đẹp hơn. Người đẹp tiết lộ có tới 3 người đàn ông đang theo đuổi cô, họ đều là những người khá ổn định, tài giỏi.

Lâm Khánh Chi tâm sự, sau khoảng thời gian tìm hiểu, cô sẽ tiến tới với người phù hợp nhất. Để tránh điều tiếng không hay, nếu có tin vui, cô sẽ công khai với khán giả chứ không giấu giếm.

Hiện Lâm Khánh Chi và chồng cũ cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo để cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con trai chung. Cả hai cố gắng để bé không cảm thấy thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.