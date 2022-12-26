MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc

Hậu trường 26/12/2022 14:44

Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn thường xuyên gặp gỡ, đưa con trai đi chơi.

Mới đây, Hoàng Oanh chia sẻ khoảnh khắc cùng chồng cũ đưa con đi chơi. Trong clip, nữ MC rạng rỡ ngồi nhìn con trai chơi đá bóng cùng bố.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 1
MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 2
MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 3
Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ đưa con đi chơi. Ảnh: Chụp màn hình

 

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 4
Đồng thời, Jack Cole - chồng cũ Hoàng Oanh - cũng hào hứng chia sẻ khoảnh khắc chơi đùa cùng con. Ảnh: Chụp màn hình

Động thái của người đẹp và chồng cũ ngoại quốc khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ và có phần nể phục cách ứng xử văn minh của cả hai. Đúng như chia sẻ khi thông báo ly hôn của Hoàng Oanh, dù không còn là vợ chồng nhưng cô và Jack vẫn cùng nhau nuôi dạy con trai một cách tốt nhất, không để bé thiếu vắng tình cảm gia đình.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 5

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cả hai xuất hiện thân mật, vui vẻ cạnh nhau hậu ly hôn. Trước đó, đăng tải trên tài khoản cá nhân, Jack Cole cũng từng đăng hình ảnh ấm áp bên vợ cũ và con trai sau thông báo ly hôn. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn gắn thẻ tài khoản của MC Hoàng Oanh cùng con trai vào khoảnh khắc này.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 6

Hay ở một diễn biến khác, sau khi vướng nghi vấn có bạn gái mới sau khi ly hôn, anh cũng chia sẻ hình ảnh con trai chung cùng vợ cũ với dòng trạng thái bày tỏ sự nhớ nhung: "Missing this happy boy so much". (Tạm dịch: Nhớ cậu bé vui vẻ này nhiều lắm).

Với những khoảnh khắc xuất hiện chung khung hình, cả ba đều nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ dù không còn sống chung dưới một mái nhà. Mặc dù sau khi “đường ai nấy đi”, vợ cũ phụ trách chăm sóc con cái thì Jack Cole tiếp tục ở lại Singapore để làm việc. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình vợ cũ. 

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 7

Tháng 11 vừa qua, bố của Jack cũng bay sang Việt Nam thăm cháu nội. Trong những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy ông rất vui khi gặp lại cháu cưng. 

Hoàng Oanh và Jack Cole quen biết nhau từ cuối tháng 10/2017, nhưng gần một năm sau, cô mới nhận lời yêu. Jack Cole thuộc thế hệ 8x, là người Mỹ sống tại Singapore. Thời gian hẹn hò, Hoàng Oanh cho biết Jack sống tình cảm, yêu quý gia đình cô, thường muốn ăn cơm mẹ cô nấu. Cuối năm 2019, hôn lễ được tổ chức tại TP HCM. Không lâu sau đó, cặp đôi đón con trai chào đời. 

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc - Ảnh 8

Tuy nhiên đến tháng 4/2022, cặp đôi xác nhận đã ly hôn khiến người hâm mộ tiếc nuối. Hoàng Oanh viết trên trang cá nhân: "Tôi và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình. Trước giờ, tôi đã cố gắng hết lòng, hết sức mình rồi nên giờ có thể bước tiếp".

 

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