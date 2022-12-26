Tình trẻ bị mỉa mai 'phi công sống bám', Lệ Quyên bênh vực: 'Anh ấy hy sinh rất nhiều vì tôi'

Hậu trường 26/12/2022 10:43

Lệ Quyên cho biết trước đây Lâm Bảo Châu rất bận rộn, nhưng từ khi yêu cô anh đã phải hy sinh sự nghiệp để hỗ trợ bạn gái.

Lệ QuyênLâm Bảo Châu dính tin đồn hẹn hò từ giữa năm 2020 nhưng họ giữ im lặng. Mãi đến tháng 1/2021, nữ ca sĩ mới công khai chuyện tình cảm tại một lễ trao giải. Cặp đôi yêu nhau một cách mãnh liệt, gắn bó không rời từ công việc đến cuộc sống. Thay vì giấu giếm giống bao cặp đôi khác của showbiz, Lệ Quyên cởi mở và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Tuy vậy mối tình chị - em này cũng gặp không ít những "lời ra tiếng vào" vì chênh nhau tới 12 tuổi.

Đặc biệt, Lâm Bảo Châu còn bị mỉa mai "chỉ lo nhiệm vụ làm phi công là đủ sống xa hoa". Về phía Lệ Quyên, cô không ít lần lên tiếng bảo vệ bạn trai khỏi "búa rìu" dư luận, chứng minh tình yêu mà cả hai dành cho nhau vượt qua vật chất tầm thường.

Tình trẻ bị mỉa mai 'phi công sống bám', Lệ Quyên bênh vực: 'Anh ấy hy sinh rất nhiều vì tôi' - Ảnh 1

Trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, Lệ Quyên cho biết trước kia Lâm Bảo Châu rất bận rộn với công việc của một diễn viên, người mẫu. Từ khi cả hai yêu nhau, anh hy sinh sự nghiệp riêng để hỗ trợ cô. Anh khắt khe và có định hướng giúp hình ảnh của cô trước công chúng đẹp hơn, cũng như khiến cô thay đổi tư duy trong sự nghiệp. Anh tạo động lực cho cô tập thể dục, rèn luyện vóc dáng. Tuy nhiên, sự hy sinh thầm lặng của anh không phải lúc nào cũng được nhiều người biết.

"Lâm Bảo Châu chịu rất nhiều sức ép chỉ vì lựa chọn Quyên trong cuộc sống của mình. Anh ấy rất thiệt thòi. Mong mọi người có cái nhìn cởi mở, đúng đắn hơn về nửa kia của các nghệ sĩ để họ được bình yên bên nhau", cô nói. Trước đây, nữ ca sĩ hầu như không công khai lên tiếng về mối quan hệ của cả hai.

Tình trẻ bị mỉa mai 'phi công sống bám', Lệ Quyên bênh vực: 'Anh ấy hy sinh rất nhiều vì tôi' - Ảnh 2

Lệ Quyên thừa nhận ở bên cạnh bạn trai, cô như một đứa trẻ. Anh khiến cô được sống thoải mái, tự do bộc lộ bản thân. Âm nhạc của cô cũng có tư duy, màu sắc mới hơn. "Tôi thích mình của hiện tại. Lúc tôi như bà già, thích thì làm người phụ nữ trưởng thành, thành công trong lĩnh vực của mình. Lúc giận hờn thì có thể ỉ ôi, khóc lóc, cào cấu, đôi khi lại rất mềm mỏng, yếu đuối", giọng ca Giấc mơ có thật nói.

Ngược lại, cô cũng có nghĩa vụ làm cho anh hạnh phúc. Theo cô, vẻ đẹp bên ngoài, hào quang nổi tiếng chỉ là sự hấp dẫn ban đầu. Tuy nhiên, điều khiến cả hai gắn kết lâu dài là sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau.

Tình trẻ bị mỉa mai 'phi công sống bám', Lệ Quyên bênh vực: 'Anh ấy hy sinh rất nhiều vì tôi' - Ảnh 3

Được biết, trước khi đến với Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu là một người mẫu, diễn viên triển vọng trong Vbiz. Anh được biết đến nhờ ngoại hình cao ráo, săn chắc cùng gương mặt nam thần góc cạnh rất ăn ảnh. Dù là diễn viên tay ngang, chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Lâm Bảo Châu vẫn được ưu ái góp mặt vào nhiều dự án phim, MV ca nhạc như: Anh ơi ở lại, Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương, Cố nhớ để mà quên,... Từ ngày hẹn hò với đàn chị Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu trở thành cái tên gây chú ý nhiều hơn. 

Tình trẻ bị mỉa mai 'phi công sống bám', Lệ Quyên bênh vực: 'Anh ấy hy sinh rất nhiều vì tôi' - Ảnh 4

Về phía Lệ Quyên, cô là giọng ca trữ tình nổi tiếng của Việt Nam, tên tuổi gắn liền với nhiều bản hit như Giấc mơ có thật, Nếu em được lựa chọn, Con tim dại khờ... "Nữ hoàng phòng trà" từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Huy và có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên đến tháng 10/2020, sau 10 năm chung sống, Lệ Quyên và Đức Huy tuyên bố "đường ai nấy đi". 

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