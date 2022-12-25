Cát Phượng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương 'khủng', đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những lần dang dở tình cảm?

Hậu trường 25/12/2022 19:55

Nữ diễn viên khoe nhẫn ở ngón áp ủng kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào đến ai đó "cảm ơn anh đã đến", khiến nhiều cho rằng cô đã tìm được hạnh phúc mới.

Cát Phượng đăng clip thu hút sự chú ý. Đó là khoảnh khắc nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn "khủng" ngón áp út, cùng dòng chia sẻ nhắc tới người tặng.

Khoe chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, gương mặt Cát Phượng cũng toát lên vẻ hạnh phúc, mãn nguyện. Bên cạnh đó, cô gửi lời "cảm ơn anh đã đến", kèm theo icon hình trái tim. 

Cát Phượng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương 'khủng', đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những lần dang dở tình cảm? - Ảnh 1
Cát Phượng khoe nhẫn ngón áp út, nghi vấn được cầu hôn. Ảnh: Chụp màn hình

Động thái của nữ diễn viên khiến dân mạng cho rằng, sau gần 2 năm đường ai nấy đi với Kiều Minh Tuấn, cô đã tìm được bến đỗ.

Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp Cát Phượng chỉ đăng clip "troll" người hâm mộ. Thực hư ra sao vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

Cát Phượng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương 'khủng', đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những lần dang dở tình cảm? - Ảnh 2

Tháng 5 vừa qua, Cát Phượng chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn sau 12 năm mặn nồng. “Tôi và Kiều Minh Tuấn không còn sát cánh bên nhau nữa. Truyền thông thời gian qua cũng đồn đoán nên tôi muốn nói một lần. Tôi và Kiều Minh Tuấn đã chia tay từ 14/2/2021. Mọi người phải vui dùm tôi chứ đừng buồn”, Cát Phượng thông báo.

Có một giai đoạn, mối tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn được xem như “biểu tượng” về lòng chung thủy, tình yêu cao thượng giữa những cuộc hôn nhân "sớm nở tối tàn" trong showbiz Việt. Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Song nửa kia của cô không xem đó là rào cản trong tình yêu.

Cặp nghệ sĩ trở thành bạn diễn trong phim, tay trong tay trên các thảm đỏ sự kiện và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nhau tại các chương trình truyền hình.

Cát Phượng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương 'khủng', đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những lần dang dở tình cảm? - Ảnh 3

Tuy nhiên, biến cố xảy đến vào cuối năm 2018. Một cuộc scandal tình ái được dàn dựng chưa từng thấy trong giới giải trí Việt diễn ra giữa bộ ba Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy ở thời điểm ra mắt phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con.

Khi đó, An Nguy và Kiều Minh Tuấn làm dậy sóng dư luận sau khi tiết lộ rằng họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình đóng phim và không nhằm mục đích PR. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sau đó phải tổ chức một buổi họp báo. Tại đây, nam diễn viên Em chưa 18 cho biết chỉ "cảm nắng" An Nguy và nói lời xin lỗi vì làm tổn thương Cát Phượng. Sau đó, đôi nghệ sĩ tiếp tục đồng hành, đóng cặp trong phim Hạnh phúc của mẹ (đạo diễn Huỳnh Đông). Một thời gian sau, họ hiếm khi dự sự kiện chung, làm dấy lên nhiều tin đồn chia tay.

Cát Phượng từng trải qua cuộc hôn nhân với "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa và có một con trai chung. Tuy nhiên, sau đó vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống và họ chọn cách chia tay, để lại tiếc nuối cho người hâm mộ. 

Cát Phượng được cầu hôn bằng nhẫn kim cương 'khủng', đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những lần dang dở tình cảm? - Ảnh 4

Cách đây không lâu, Cát Phượng thực hiện bộ ảnh mặc váy cưới bên con trai. Nhân dịp này cô đã hỏi ý kiến Bom về việc lấy chồng. Nữ diễn viên tiết lộ con trai khuyên cô không nên kết hôn mà hãy mãi mãi là "người tình" của người đàn ông cô muốn gắn bó. Bởi Bom quan niệm, "người tình" sẽ luôn được yêu thương, nâng niu.

Với người đàn ông đến bên mẹ, Bom không đặt nặng vấn đề chênh lệch tuổi tác. Anh muốn người này yêu mẹ chân thành, cùng nắm tay mẹ đến già.

Diễn viên thuật lại lời con trai: "Con nói thiệt là con cũng muốn mẹ gặp một người đàn ông chân tình, yêu chân thành. Nhỏ tuổi hay lớn tuổi không thành vấn đề. Nếu mẹ gặp được người như vậy mẹ cứ mở lòng. Khi mẹ 60 -70 tuổi mà người đàn ông đó vẫn còn ở lại bên cạnh mẹ, nghĩa là chú đó thương mẹ thiệt đó".

Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu

Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu

Những chia sẻ của Cát Phượng nhận được sự cảm thông, nhiều người hi vọng cô sẽ tìm được một nửa đích thực của đời mình.

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