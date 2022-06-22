Cát Phượng phản ứng 'cực căng' với dân mạng sau nghi vấn bị Kiều Minh Tuấn bơ đẹp

Cách đây ít ngày, Cát Phượng không tiết lời khen ngợi vẻ ngoài của tình cũ. Cô gọi anh với biệt danh "cậu tý Chíp" nhắc lại chuyện tình xưa kia. "Xanh nho nhã á hả, Xanh không nho nhã chắc lóe sáng cả bầu chời cậu Tý Chíp hỷ. Đẹp đó ha. Luôn giữ phong độ nghen cậu tý Chíp".

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã kết thúc chuyện tình hơn một thập kỉ vào ngày 14/2/2021. Mãi đến sinh nhật của mình vào ngày 15/5/2022, Cát Phượng mới chính thức công bố thông tin và cho biết người chủ động nói lời chia tay là Kiều Minh Tuấn. Sau khi chia tay, nữ nghệ sĩ vẫn gìn giữ hình xăm đặc biệt để kỉ niệm người xưa.

Có thể thấy hậu chia tay, Cát Phượng vẫn muốn giữ mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn. Thế nhưng, trước sự "nhiệt tình" của bạn gái cũ, phía Kiều Minh Tuấn chỉ để lại 1 dòng hồi đáp ngắn ngủi, lạnh lùng: "Thanks nhé".

Đây là lần hiếm hoi Cát Phượng công khai tương tác với Kiều Minh Tuấn kể từ khi chính thức xác nhận đã "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng lại cho rằng nữ diễn viên "vô duyên", "kém sang", "làm phiền" Kiều Minh Tuấn.

Sau ồn ào nổ ra, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên đăng tải dòng trạng thái tiết lộ một ngày làm việc mệt mỏi nhưng có nhiều niềm vui. Qua đây, có thể thấy Cát Phương không mấy bận tâm tới những lời bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giữ lúc sự việc đang được chú ý thì ngay cả dòng trạng thái bình thường của Cát Phượng cũng thu hút sự chú ý.

Dòng trạng thái của Cát Phượng sau nghi vấn bị Kiều Minh Tuấn "bơ đẹp". Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, một khán giả đặt câu nghi vấn bên dưới dòng trạng thái của Cát Phượng: "Vui thật lòng không?". Trước bình luận này, nữ diễn viên hỏi ngược lại khá "gắt": "Câu hỏi này có ý gì vậy em? Vui thì chị nói vui, buồn là chị nói buồn thôi". Một cư dân mạng khác thấy vậy giải thích: "Em nghĩ chắc là sự quan tâm mà chẳng qua câu hỏi chưa được hay thôi". Tuy nhiên, cũng có người bức xúc giùm Cát Phượng: "Bạn đừng buồn lòng và cũng đừng trả lời cho những câu hỏi tẻ nhạt và vô cảm, nhất là với những người tuy là người nhưng thật ra tâm họ không phải tâm người".

Nữ diễn viên đáp trả khá "gắt" trước câu hỏi của khán giả. Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm công bố tin chia tay, Cát Phượng cho biết người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". "Tôi lên tiếng lần duy nhất để mọi chuyện khép lại, tôi và Tuấn nhẹ lòng bước đi trên con đường riêng. Chúng tôi mong nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp, khán giả", Cát Phượng nói. Trước đó, cả hai chỉ sống chung, không đăng ký kết hôn.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bên nhau 12 năm trước khi "đường ai nấy đi". Ảnh: FBNV

Hẹn hò từ năm 2009, nữ diễn viên ban đầu ngại vì đàn em kém 18 tuổi. Sau một thời gian, chị cảm nhận sự chững chạc, trưởng thành của Kiều Minh Tuấn. Anh điềm đạm, khéo ứng xử, còn nữ diễn viên nóng tính, bộc trực nên bù đắp cho nhau.

Họ giữ kín về mối quan hệ suốt tám năm yêu, đến năm 2017 mới công bố. Khi quen Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lui về hậu trường, làm quản lý cho bạn trai theo đuổi nghiệp diễn. Anh dần tạo được chỗ đứng trong làng phim, trở thành ngôi sao với vai chính trong Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn). Nhiều người cho rằng, sự nghiệp thành công của Kiều Minh Tuấn ngoài tài năng không thể phủ nhận thì có công rất lớn từ bạn gái cũ.