'Tình nồng vỗ cánh bay xa', nhưng lý do gì khiến Cát Phượng vẫn giữ lại dấu vết tình yêu với Kiều Minh Tuấn?

Hậu trường 05/06/2022 13:09

Dù được khuyên nên xóa kỷ niệm tình yêu với Kiều Minh Tuấn, vì như vậy sẽ tốt hơn cho tâm trạng của Cát Phượng, nhưng nữ diễn viên từ chối và đưa ra lý do khiến nhiều người xúc động.

Ngày 15/5 vừa qua, Cát Phượng xác nhận chuyện tình giữa cô và Kiều Minh Tuấn đã "đứt gánh giữa đường" sau 12 năm gắn bó. Nữ diễn viên cho biết, chính "phi công trẻ" là người đề nghị chia tay với lý do "không còn hợp nhau". Cũng chính vì điều này mà Kiều Minh Tuấn nhận không ít lời chê trách từ cộng đồng mạng, cho rằng nam diễn viên đã quá phũ phàng với người phụ nữ bên anh từ những ngày tay trắng, đồng thời góp công lớn đưa tên tuổi anh lên đỉnh cao như ngày hôm nay.

'Tình nồng vỗ cánh bay xa', nhưng lý do gì khiến Cát Phượng vẫn giữ lại dấu vết tình yêu với Kiều Minh Tuấn? - Ảnh 1
Cát Phượng cho biết, chính Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay. Ảnh: Internet

Đối diện với dư luận, Kiều Minh Tuấn chọn giải pháp im lặng. Về phía Cát Phượng, sau thông báo xác nhận chia tay với tình trẻ, cô cho biết vẫn xem Kiều Minh Tuấn là tri kỷ và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

Mới đây, Cát Phượng đăng ảnh mới của bản thân lên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ diễn viên để mặt mộc, gương mặt toát lên sự vui vẻ.

Cát Phượng cũng thoải mái để lộ hình xăm chữ "Cát Kiều" trên cổ tay trái, dù cả hai đã đường ai nấy đi.

'Tình nồng vỗ cánh bay xa', nhưng lý do gì khiến Cát Phượng vẫn giữ lại dấu vết tình yêu với Kiều Minh Tuấn? - Ảnh 2
Cát Phượng vẫn giữ lại hình xăm có tên tình cũ trên cánh tay. Ảnh: FBNV

Hành động này của bà mẹ 1 con khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Ngay lập tức, một tài khoản bất ngờ để lại bình luận khuyên Cát Phượng xóa hình xăm liên quan tới tình cũ kém tuổi.

"Xóa hình xăm chữ đi chị", tài khoản mạng viết. Trước lời lẽ từ người này, nữ diễn viên lập tức lên tiếng: "Việc gì phải xóa hả em?"; "Vẫn là một kỷ niệm đẹp nha".

'Tình nồng vỗ cánh bay xa', nhưng lý do gì khiến Cát Phượng vẫn giữ lại dấu vết tình yêu với Kiều Minh Tuấn? - Ảnh 3
'Tình nồng vỗ cánh bay xa', nhưng lý do gì khiến Cát Phượng vẫn giữ lại dấu vết tình yêu với Kiều Minh Tuấn? - Ảnh 4
Dù được khuyên nên xóa hình xăm có tên Kiều Minh Tuấn, nhưng Cát Phượng vẫn nhất quyết giữ lại. Ảnh: Chụp màn hình

Qua chia sẻ của Cát Phượng, có thể thấy cô không có ý định xử lý hình xăm dù đã chia tay Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên vẫn trân trọng quãng thời gian 12 năm bên nhau cùng tình trẻ.

'Tình nồng vỗ cánh bay xa', nhưng lý do gì khiến Cát Phượng vẫn giữ lại dấu vết tình yêu với Kiều Minh Tuấn? - Ảnh 5
Chuyện tình "chị - em" chênh nhau 18 tuổi kết thúc trong sự tiếc nuối. Ảnh: FBNV

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, chính nam diễn viên Em chưa 18 là người chủ động tấn công đàn chị sau những lần làm việc chung. Mối tình của cặp đôi hơn kém nhau 18 tuổi này từng vấp phải không ít nghi ngờ nhưng sau đó lại rất được khán giả ngưỡng mộ. Kiều Minh Tuấn từng tuyên bố sẽ sống bên Cát Phượng đến khi bạn gái qua đời, lo hậu sự xong xuôi, anh mới yên tâm cưới vợ khác.

Khi quen Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng dần lui về làm quản lý cho bạn trai, hỗ trợ anh theo đuổi sự nghiệp. Nam diễn viên cũng dần tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả, đặc biệt là sau phim Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn). 

Năm 2018, Kiều Minh Tuấn từng vướng ồn ào khi thừa nhận phát sinh tình cảm với bạn diễn An Nguy trong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Tuy nhiên sau đó, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể đồng hành cùng nhau như những lời hẹn ước trước đó.

 

 

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