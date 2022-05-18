Sự thật bẽ bàng về căn nhà Kiều Minh Tuấn mua tặng Cát Phượng thuở còn mặn nồng: Có hay không việc phân chia tài sản hậu 'đường ai nấy đi'?

Sau khi chia tay, căn nhà cả hai từng chung sống hiện đang được Cát Phượng rao bán. Điều này làm dân tình không khỏi xôn xao, bàn tán về việc "phân chia tài sản" giữa "cô Cát" và Kiều Minh Tuấn.

Sau 12 mặn nồng bên nhau, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn xác nhận "đường ai nấy đi". Theo Cát Phượng, người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do không còn hợp nhau nữa. Mặc dù hơn một năm mới lên tiếng công khai chuyện tình tan vỡ, nhưng bà mẹ một con vẫn không giấu được sự xúc động khi nói về người đàn ông từng coi là định mệnh cuộc đời mình. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" sau 12 năm chung sống. Ảnh: FBNV Sau khi cặp đôi diễn viên xác nhận chia tay, ngoài những thông tin bên lề thì việc pân chia tài của cả hai cũng nhận được sự quan tâm. Trong đêm tiệc sinh nhật - cũng là buổi Cát Phượng xác nhận đổ vỡ, cô đã chia sẻ với truyền thông về căn nhà vừa rao bán cách đây không lâu.

Khi được hỏi đây có phải là căn nhà Kiều Minh Tuấn mua tặng cô và việc rao bán là để phân chia tài sản hay không, Cát Phượng cho biết căn nhà đó là do chính cô tự mua. Nữ diễn viên bộc bạch: "Căn nhà đó là Cát Phượng mua, Kiều Minh Tuấn không tặng gì cả. Có thời điểm Kiều Minh Tuấn phát lên nói mua tặng chị nhưng thực sự là chị mua. Lúc đó là đóng tiền mua nhà 30%. Sau đó Kiều Minh Tuấn nói là để đóng tiền hằng tháng vì các thành viên nhà anh sống cũng nhiều". Mới đây, Cát Phượng đăng tin bán căn nhà từng chung sống với Kiều Minh Tuấn. Ảnh: Chụp màn hình. Trong suốt thời gian mặn nồng, cặp đôi từng nhiều năm chung sống trong căn nhà tại quận 7 - TP. HCM. Mãi cho đến khi chia tay, cả hai vẫn sống chung nhà một thời gian. Điều đáng nói là không phải vì chia tay nên Cát Phượng muốn bán căn nhà ấy. "Cô Cát" cho biết cả 2 đã rao bán căn nhà từ khi còn mặn nồng bên nhau, bởi Kiều Minh Tuấn muốn dọn đến một chỗ ở mới. Tuy nhiên đến hiện tại, họ vẫn chưa bán được.

Trước thông tin này từ Cát Phượng, nhiều người mới ngỡ ngàng vì ai nấy đều cho rằng đây chính là căn nhà Kiều Minh Tuấn mua tặng bà mẹ một con. Vì trong quá khứ, Cát Phượng từng lên tiếng chia sẻ: "Thật ra, căn nhà chung cư 3 tỷ mới mua đây là của Kiều Minh Tuấn mua tặng tôi và tôi cảm nhận được tình cảm ấy rất chân thật. Bây giờ ai thương mình, ai ghét mình tôi cảm nhận được chứ. Đây là tình cảm thật sự của tôi". Chuyện tình chị - em kết thúc sau hơn 1 thập kỷ gắn bó. Ảnh: Internet Cát Phượng nên duyên với Kiều Minh Tuấn năm 2009, sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên. Thời điểm đó, cô tham dự lễ tốt nghiệp của trường sân khấu và ấn tượng với Kiều Minh Tuấn bởi cách diễn duyên dáng, quyết định rủ anh về tấu hài chung. Vì khoảng cách tuổi tác nên ban đầu, cả hai không nghĩ sẽ vượt qua mối quan hệ chị em đồng nghiệp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gắn bó, họ nảy sinh tình cảm và đồng hành cùng nhau nhiều năm qua. Trong một chương trình, Cát Phượng tiết lộ rất nhiều lần cô muốn buông tay, bỏ Kiều Minh Tuấn. Thế nhưng, cả hai đã nắm tay và đi cùng nhau hơn một thập kỷ qua. Tình yêu của cả hai từng gặp sóng gió khi Kiều Minh Tuấn dính vào ồn ào "phim giả tình thật" với An Nguy năm 2018. Hậu lùm xùm tình ái gây chấn động, Cát Phượng chấp nhận tha thứ cho Kiều Minh Tuấn trước khi đỗ vỡ vào tháng 2/2021.

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