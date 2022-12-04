Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu

Hậu trường 04/12/2022 21:27

Những chia sẻ của Cát Phượng nhận được sự cảm thông, nhiều người hi vọng cô sẽ tìm được một nửa đích thực của đời mình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cát Phượng đã chia sẻ bộ ảnh trong trang phục cô dâu nhưng lại thiếu bóng dáng chú rể. Nữ nghệ sĩ trông xinh đẹp trẻ trung không kém cạnh các thiếu nữ đôi mươi. Tuy nhiên, người hâm mộ hơi tiếc nuối vì cô vẫn chưa thể tìm được một người đàn ông đích thực cho mình để bộ hình trọn vẹn hơn.

Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 1
Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 2
Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 3
Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 4
Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 5
Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 6

Cát Phượng tiết lộ, cô đã nhờ con trai là "người đàn ông trong bóng đêm" của mình: "Chuyện áo cưới và người đàn ông trong bóng đêm. Mẹ: 'Bom ơi, mẹ muốn nhờ con đóng vai người đàn ông trong bóng đêm của mẹ được không?' Bom: 'Con chưa hiểu?' Mẹ: 'Mẹ muốn chụp một bộ ảnh cưới một mình mẹ. Mẹ muốn làm kỉ niệm nhưng mẹ muốn chụp với con. Mẹ chi cần con xoay lưng lại chụp với mẹ.

Những tấm áo cưới này sẽ rất giá trị với mẹ khi 10-20 năm nữa con chắc chắn xa mẹ, vì con có cuộc sống riêng, có gia đình nhỏ của con, con sẽ ít tới lui thăm mẹ vì cuộc sống bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền và gia đình nhỏ của con. Nước mắt chảy xuống và đó là quy luật của tạo hóa'. Bom: 'À, con hiểu rồi. À mà mẹ, tại sao con phải quay lưng lại? Giờ mẹ cứ chụp con quay lưng lại đi. Cuối cùng sẽ có tấm con chụp với mẹ quay mặt lại với mẹ".

Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 7

Có thể thấy, Cát Phượng được nhiều khán giả khen ngợi trước nhan sắc ngày càng thăng hạng hơn. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp khi mặc váy cưới và hóa thân thành cô dâu. Bên cạnh đó, Bom - con trai Cát Phượng cũng ra dáng thanh niên và khoe vẻ điển trai khi chụp ảnh cùng mẹ. 

Cát Phượng cũng tiết lộ rằng cô đã hỏi ý kiến của con trai về việc sẽ đi lấy chồng. Tuy nhiên trước đó, quý tử đã đáp rằng cậu không muốn mẹ tái hôn. Thế nhưng lần này, Bom trao lại quyền quyết định cho mẹ vì mong mẹ được hạnh phúc.

Cát Phượng chia sẻ lại lời của con trai: "Lần trước mẹ hỏi con câu này rồi và con cũng trả lời 'Không' với mẹ. Con chỉ sợ mẹ lại khổ... Nhưng giờ mẹ hỏi con lần nữa, con sẽ trả lời mẹ là: 'Tuỳ mẹ. Nhưng theo con, mẹ đừng lấy chồng, đừng đám cưới nữa. Mẹ hãy là người tình.

Mẹ ơi, 1 số người đàn ông Việt Nam con thấy khi cưới vợ rồi, người phụ rất khổ lắm mẹ. Vì đàn ông sẽ không còn yêu thương nâng niu như khi còn là người tình. Thậm chí muốn chăm sóc bản thân thì người chồng cũng không cho".

Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 8

Hiện tại, con trai Cát Phượng mong mẹ sẽ gặp được người đàn ông chân thành. Khi đó, cậu hứa sẽ nắm tay mẹ dẫn đến trước mặt người ấy. Bom tâm sự cùng mẹ: "Con nói thiệt là con cũng muốn mẹ gặp 1 người đàn ông chân tình, yêu chân thành. Nhỏ tuổi hay lớn tuổi không thành vấn đề. Vấn đề là yêu thương mẹ chân thành.

Nếu mẹ gặp được người như vậy mẹ cứ mở lòng. Khi mẹ 60-70 tuổi mà người đàn ông đó vẫn còn ở lại bên cạnh mẹ nghĩa là chú đó thương mẹ thiệt đó mẹ. Con mong trong đường tình yêu của mẹ có kỳ tích. Con cũng mong kỳ tích đó sẽ đến và con sẽ nắm tay mẹ, dắt mẹ đến gửi cho chú ấy".

Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 9

Bom tên thật là Thiên Minh hiện 18 tuổi, là trái ngọt hôn nhân của Cát Phượng và Thái Hòa. Sau khi gia đình đổ vỡ, cậu sống với mẹ.

Theo Cát Phượng chia sẻ, quý tử là một chàng trai sống tình cảm, tâm lý và hiểu chuyện. Không chỉ thương yêu, lo lắng cho người thân, Bom còn quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn.

Dù bận rộn công việc, song Cát Phượng vẫn luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc con trai, là người bạn đồng hành cùng con trong cuộc sống.

Cát Phượng mặc váy cưới tâm sự buồn về tình duyên lỡ dở, con trai mong mẹ không tái hôn sợ đau khổ vì yêu - Ảnh 10

Cát Phượng tên đầy đủ là Đỗ Như Cát Phượng, sinh năm 1970. Cô là diễn viên hài nổi tiếng, được công chúng nhớ mặt đặt tên qua nhiều vai diễn ấn tượng. Trái ngược với sự nghiệp thành công, nữ nghệ sĩ lại có đường tình duyên khá lận đận. Vào năm 2004, Cát Phượng kết hôn với diễn viên Thái Hòa, có một con trai là Bom. Năm 2006, hai người ly hôn, Cát Phượng một mình nuôi con.

Sau đó, Cát Phượng có bạn trai mới là diễn viên Kiều Minh Tuấn. Sau 12 năm chung sống, hai người chia tay nhau. 

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Từ khóa:   Cá Phượng Kiều Minh Tuấn con trai Cát Phượng

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