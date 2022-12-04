Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia

Hậu trường 04/12/2022 20:53

Kể từ ngày bước chân về nhà hào môn, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều ngưỡng mộ. Không chỉ được chồng cưng chiều mà cô còn được bố mẹ chồng thương yêu hết mực.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã cùng gia đình xuất hiện tại SVĐ Hàng Đẫy để theo dõi trận bóng đá của CLB Hà Nội do ông xã Đỗ Quang Vinh làm chủ tịch. Sau khi CLB chiến thắng, đến màn trao cúp, Bầu Hiển nhanh chóng trao cho cô con dâu yêu quý chiếc huy chương. Đỗ Mỹ Linh rất hạnh phúc trước hành động của bố chồng và nhanh chóng đeo lên cổ cùng ăn mừng với đội bóng.

Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 1
Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 2
Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 3
Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 4

Chưa dừng lại tại đó, cùng ngày hôm đó, truyền thông cũng đã ghi lại cảnh Bầu Hiển với nụ cười rạng rỡ, tay nâng cao chiếc cúp vô địch trao cho bố mẹ hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Tình cảm thân thiết giữa hai bên thông gia khiến nhiều người bất ngờ vì lâu nay Bầu Hiển vẫn luôn giữ bí mật về cuộc sống của gia đình, hiếm khi thấy hình ảnh ông tương tác với những người xung quanh.

Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 5
Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 6

Cộng đồng mạng nhanh chóng nhớ đến hình ảnh của chủ tịch Đỗ Quang Hiển nhảy cùng con trai và con dâu trên nền nhạc mashup “Tình đã đầy một tim – Lưu số em đi” trong ngày vui của Đỗ Vinh Quang. Ban đầu vợ chồng Bầu Hiển rất lúng túng, chỉ đứng nhún nhảy theo điệu nhạc. Tuy nhiên, Bầu Hiển đã rất nhanh chóng bắt nhịp, nhảy theo những động tác trend gây sốt.

Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 7
Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 8

Không chỉ bố mẹ chồng, ngay cả anh chồng của Đỗ Mỹ Linh là doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng đặc biệt quý mến em dâu. Ngay khi Mỹ Linh về nhà chồng, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã hạnh phúc khoe ảnh vợ chồng em trai chụp ảnh cùng mình và con. Anh chồng Hoa hậu còn nói một câu thân thiết: "Hạnh phúc khi gia đình có thêm người em dâu".

Trước đó, anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng em trai. Anh chia sẻ: "Yêu một người và đặc biệt để lấy một người là điều vô cùng thiêng liêng và xúc động. Nếu để đưa ra tiêu chí để lựa chọn thì mỗi người đều có những tiêu chí khác nhau nhưng với anh, quan trọng nhất là tìm được người phù hợp.

Chúc mừng em trai của anh vì em đã tìm được người phù hợp, người có thể hiểu, chia sẻ và cảm thông, một người vợ hiền dâu thảo. Được chứng kiến tình yêu đẹp của tụi em từ những ngày đầu tiên, qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất, anh thực sự ngưỡng mộ và tự hào. Yêu thương các em".

Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 9

Còn phía Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cô cũng dành tình cảm thân thiết cho gia đình chồng. Người đẹp không ngại cho biết bản thân không ngại chuyện mẹ chồng nàng dâu. Đỗ Mỹ Linh tâm sự: "Tôi và bạn trai đều có xuất phát điểm giống nhau về nền nếp, truyền thống gia đình. Cả tôi và bạn trai đều có sự tương đồng trong quan điểm về gia đình, về tình yêu nên điều này không phải là vấn đề khiến cho tôi lo lắng.

Những điều mà bố mẹ từng dạy tôi từ nhỏ cho đến hiện tại cũng là tiền đề cho việc xây dựng gia đình nhỏ của tôi sau này".

Bầu Hiển đích thị là 'bố chồng quốc dân': Thương yêu con dâu như con gái ruột, tâm lý với ông bà thông gia - Ảnh 10

Trong đám cưới ngày 23/10, giữa hôn trường Đỗ Mỹ Linh cũng gọi mẹ chồng là "mẹ Hòa" một cách thân thiết. Người đẹp nói lời cảm ơn với mẹ chồng rất tình cảm và chân thành. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng khẳng định chồng và gia đình chồng rất tôn trọng công việc của cô.

Hoa hậu phố cổ nói: "Chồng và gia đình bên chồng không cấm đoán hay ép tôi phải đi theo định hướng nào. Anh Quang luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi mình đã có gia đình, mái ấm riêng thì việc hoạt động showbiz cũng phải cân nhắc. Tôi phải lựa chọn xem hoạt động nào phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại rồi đưa ra quyết định".

Được bố mẹ chồng và anh chồng cưng chiều thế này, Đỗ Mỹ Linh nhất định sẽ là nàng dâu hạnh phúc nhất.

 

 

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Đỗ Vinh Quang bầu Hiển

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