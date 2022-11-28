Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai con đầu lòng với Chủ tịch CLB Hà Nội sau 1 tháng cưới?

Theo đó, trong một clip quay Đỗ Mỹ Linh nơi công cộng, hoa hậu mặc giản dị đi cổ vũ bóng đá. Người hâm mộ tinh ý nhận ra vòng 2 của nàng hậu có phần nhô cao hơn bình thường ở góc nghiêng.

Dưới phần bình luận, một tài khoản cũng khẳng định bà xã thiếu gia Đỗ Vinh Quang đang mang thai, được khoảng 4 tháng. Thậm chí, người này còn chắc nịch đã vô tình bắt gặp Đỗ Mỹ Linh khi đi khám.

Hiện Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào về những tin đồn lan truyền.

Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội tổ chức đám cưới vào ngày 23/10 vừa qua, trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và khán giả hâm mộ. Cuộc sống hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm, chia sẻ với truyền thông cô cho biết mọi thứ đều nhẹ nhàng. Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ cô rất hạnh phúc vì được nhà chồng tôn trọng.

"Chồng và gia đình bên chồng không cấm đoán hay ép tôi phải đi theo định hướng nào. Anh Quang luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi mình đã có gia đình, mái ấm riêng thì việc hoạt động showbiz cũng phải cân nhắc. Tôi phải lựa chọn xem hoạt động nào phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại rồi đưa ra quyết định", Đỗ Mỹ Linh nói.

Có tin đồn Đỗ Mỹ Linh sau khi kết hôn với chồng đại gia, cô sẽ ở ẩn và ít xuất hiện như nhiều Hoa hậu khác. Tuy nhiên, người đẹp Hà thành trước đó đã tiết lộ cô sẽ vẫn tiếp tục công việc trong showbiz lẫn lĩnh vực truyền hình.

"Tôi vẫn tiếp tục công việc biên tập viên Ban thể thao ở VTV. Tôi nghĩ đó là lựa chọn phù hợp cho mình ở hiện tại cũng như trong tương lai. Công việc này còn là cái duyên với tôi nữa. Làm việc trong lĩnh vực thể thao, tôi và chồng sắp cưới có thêm tiếng nói chung, sự quan tâm và sở thích chung nữa", cô chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào dịp Valentine 2022. Cặp đôi không ít lần bị bắt gặp ở khán đài xem bóng đá cùng nhau. Đỗ Mỹ Linh cũng xuất hiện trong những bữa ăn gia đình thân mật cùng bạn trai. Tháng 7/2022, Đỗ Mỹ Linh được bạn trai cầu hôn ở Đà Nẵng.

Tuyên thệ trong đám cưới, chồng Đỗ Mỹ Linh hứa hẹn: "Anh nhận ra khi chúng ta sống tự nhiên, chúng ta thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Đáp lại lời bày tỏ của người yêu, Đỗ Mỹ Linh cũng nghẹn ngào tiết lộ ấn tượng đầu tiên của cô về chồng là một người đàn ông có khuôn mặt "non choẹt". Sau này, cô ấn tượng với cách anh quan tâm, đối xử chân thành với gia đình. Chính những điều đó khiến Đỗ Mỹ Linh muốn trở thành một "mảnh ghép" còn thiếu trong cuộc đời anh.