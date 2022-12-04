'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh chính thức công khai bạn gái, cuối cùng đã tìm được tri kỷ ở tuổi 60?

Hết mình trên sân khấu là vậy, ít ai biết, Quốc Khánh ngoài đời sống khá kín tiếng. Anh không thích chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội như nhiều nghệ sĩ khác. Những gì khán giả biết về Quốc Khánh đều là do bạn bè, đồng nghiệp của anh chia sẻ.

Nhắc tới diễn viên Quốc Khánh, công chúng nghĩ ngay tới vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân tối 30 Tết hàng năm. Với nét diễn hóm hỉnh, tự nhiên, diễn như không diễn, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh được nhiều khán giả yêu mến. Thậm chí, những câu nói của anh đã trở thành "trending" trên mạng xã hội, được giới trẻ thích thú.

Tuy nhiên, mới đây xuất hiện trên 1 video clip TikTok, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tuyên bố có người yêu chính thức và sắp tổ chức lễ ăn hỏi. Bên cạnh đó, NSƯT Quốc Khánh còn giới thiệu "bà xã tương lai" với tất cả mọi người.

Quốc Khánh năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng vẫn còn độc thân. Anh từng tiết lộ với báo chí, hôn nhân giống như một cái vòng tròn, nhiều lúc anh cho một chân vào rồi lại rút ra, không dám tiến tới. Gia đình cũng giục giã anh nhiều nhưng đành "bó tay".

Cô gái được giới thiệu mặc áo khoác cam, tóc ngắn và nở nụ cười ngại ngùng khi thấy camera.

Cụ thể, NSƯT chia sẻ: "Ngày ăn hỏi chưa được quyết định nhưng sớm thôi, 'Ngọc Hoàng' hứa sẽ mời toàn thể anh em thân quen 1 chén rượu cho dịp vui sắp tới".

Dưới phần bình luận của video clip trên TikTok, rất nhiều khán giả đã chúc mừng "Ngọc Hoàng" và hi vọng nghệ sĩ sẽ an yên tuổi già với người bạn tri kỷ của mình sau khi tuyên bố nghỉ hưu.

"Độ tuổi hợp lí để kết hôn đây mà. Không lo áp lực tiền bạc, không lo áp lực con cái, cũng khỏi lo áp lực gia đình 2 bên. Chúc mừng Ngọc Hoàng"; "Chúc mừng Ngọc Hoàng nhé. Giờ có vương mẫu nương nương rồi"; "Chúc mừng cho chú, cuối cùng đã tìm được một nữa hạnh phúc đời mình"...

Tuy nhiên sau đó đã có một số ý kiến chỉ ra rằng cô gái kia chỉ là đồng nghiệp và đã có gia đình, nội dung trong clip chỉ là đùa nhưng lại bị phát tán với nội dung sai lệch.

Trước đây, NSƯT Quốc Khánh có chia sẻ về quan niệm tình yêu trong cuộc sống. Anh từng bộc bạch rằng việc kết hôn với mình không khó, nhưng quan niệm của anh hôn nhân là do duyên số. "Nếu lấy một người phụ nữ mà không có tình yêu thì cuộc sống cũng vô nghĩa" - anh nói.

Theo NSƯT Quốc Khánh, người vợ là người đi cùng mình đến cuối con đường, vậy nên khi kết hôn phải biết trân trọng và lo lắng, giúp đỡ nhau, san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đó mới là tình cảm đích thực.

NSƯT Quốc Khánh đã từng khẳng định anh không có vợ nhưng không đồng nghĩa bản thân "không muốn yêu". Tình yêu nó làm bản thân trẻ hơn, yêu đời hơn. Vậy nên, trong cuộc sống có thể không có vợ nhưng tình yêu thì không thể không có. Tuy nhiên, có thể nói, hiện tại NSƯT đã tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình ở tuổi 60. Hi vọng trong thời gian tới, đám cưới của "Ngọc Hoàng" sẽ được tổ chức.

NSƯT Quốc Khánh thuộc lứa diễn viên sân khấu đầu tiên do Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn, đào tạo từ năm 1978 đến 1982. Anh chính thức nhận quyết định nghỉ hưu vào chiều 21/11 sau 44 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam.

Sau khi nghệ sĩ Quốc Khánh nhận quyết định nghỉ hưu, mạng xã hội xuất hiện thông tin anh sẽ thôi đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, trong bức ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp được chia sẻ tối 22/11, NSND Trung Anh ngầm xác nhận Quốc Khánh vẫn tham gia chương trình Táo quân 2023.