Nàng hậu xinh đẹp qua Mỹ bán phở sắp về Việt Nam đám cưới, tìm thấy tình yêu đích thực sau khi chia tay Bằng Kiều

Hậu trường 04/12/2022 13:26

Sau 5 năm chia tay Bằng Kiều, cuối cùng nàng hậu cũng tìm được bến đỗ bình yên.

Doanh nhân Huy Cận - bạn đồng hành của NTK Đỗ Mạnh Cường - cho biết đã nhận được thiệp mời từ Dương Mỹ Linh.

Theo Huy Cận, hôn lễ của Dương Mỹ Linh - Bảo Anh sẽ diễn ra trong không gian sang trọng bậc nhất Sài thành với số lượng khách mời hạn chế. Họ chọn tổ chức đám cưới tại quê nhà vì muốn nhớ nguồn cội, dù hiện tại cả hai sống và làm việc ở Mỹ.

Nàng hậu xinh đẹp qua Mỹ bán phở sắp về Việt Nam đám cưới, tìm thấy tình yêu đích thực sau khi chia tay Bằng Kiều - Ảnh 1
Dương Mỹ Linh và chồng sắp cưới.

Lễ cưới diễn ra trong không gian riêng tư với số lượng khách mời hạn chế. Cả hai trải qua 4 năm gắn bó trước khi quyết định tổ chức hôn lễ.

"Chú rể, người bạn thân gần 20 năm của tôi. Cô dâu, hoa hậu đã tìm được bến đỗ bình an. Ngần ấy thời gian đã cho cả hai biết yêu thương, chấp nhận và thông cảm cho nhau. Đó cũng là ngần ấy năm họ cùng đi qua hết những cung bậc cảm xúc trong tình yêu để tiến đến một cột mốc mới trong đời. Tôi được chứng kiến tất cả hành trình ấy để hôm nay được gửi lời chúc phúc đến cả hai", doanh nhân Huy Cận chia sẻ.

Nàng hậu xinh đẹp qua Mỹ bán phở sắp về Việt Nam đám cưới, tìm thấy tình yêu đích thực sau khi chia tay Bằng Kiều - Ảnh 2
Thiệp cưới của nàng Hậu đã được gửi đến bạn bè. 

Dương Mỹ Linh và người yêu Việt kiều Mỹ hẹn hò gần 4 năm. Hoa hậu sinh năm 1984 nói cô yêu doanh nhân Tôn Bảo Anh vì anh sống tình cảm, là người chững chạc, tư duy cởi mở, hiện đại. Mối quan hệ của cả hai được gia đình, bạn bè hết lòng ủng hộ, vun vén. Hoa hậu cho biết lần này, cô về nước kết hợp thăm người thân, bạn bè, giải quyết một số công việc và chuẩn bị cho hôn lễ.

Hồi tháng Một, Dương Mỹ Linh từng đưa bạn trai về Việt Nam đón Tết cổ truyền cùng gia đình cô ở Bến Tre. Trước đây, hoa hậu luôn kín tiếng, hiếm khi chia sẻ hình ảnh, thông tin về người yêu với truyền thông. "Tôi từng vài lần dở dang, yêu mà không đi đến đâu nên không muốn công khai sớm hay nói nhiều về chuyện tình cảm. Tôi quan niệm khi nào tình cảm chắc chắn, có thể tính chuyện tương lai lâu dài mới chia sẻ với khán giả", Dương Mỹ Linh nói.

Nàng hậu xinh đẹp qua Mỹ bán phở sắp về Việt Nam đám cưới, tìm thấy tình yêu đích thực sau khi chia tay Bằng Kiều - Ảnh 3

Bạn trai Dương Mỹ Linh làm kinh doanh nhưng yêu thích, am hiểu nhiều lĩnh vực nghệ thuật, chơi đàn hay và có mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt như hoa hậu Hà Kiều Anh, ông bầu Vũ Khắc Tiệp, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, diễn viên múa Linh Nga... Từ khi hẹn hò với doanh nhân 7X, Dương Mỹ Linh được người yêu hỗ trợ thử sức kinh doanh ở lĩnh vực ẩm thực. Người đẹp hiện là chủ một quán phở ở bang California.

Dương Mỹ Linh sinh năm 1984, tại Bến Tre. Năm 16 tuổi, Mỹ Linh lên Sài Gòn làm công việc bán quần áo trẻ em và thú nhồi bông.

Năm 2006, cô tham gia một số khóa học ngắn dành cho người mẫu. Cùng năm, người đẹp đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau đó cô tham gia một số bộ phim như Anh và em, Vũ khí sắc đẹp, Người mẫu...

Năm 2013, Dương Mỹ Linh hẹn hò ca sĩ Bằng Kiều và sang Mỹ sống. Hoa hậu và nam ca sĩ chia tay năm 2017. Từ bỏ showbiz và chọn cuộc sống bình yên tại Mỹ, cô mở quán phở mang hương vị Bắc phục vụ khách hàng gồm cả người quen lẫn người lạ. Người đẹp quê Bến Tre cho biết, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại trên đất Mỹ, không nuối tiếc ánh hào quang showbiz.

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Từ khóa:   Dương Mỹ Linh Dương Mỹ Linh cưới Bằng Kiều

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