Cô dâu, chú rể dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Không gian tiệc cưới được trang hoàng nhiều hoa tươi.

Tối 3/12, lễ cưới của Á hậu Thùy Dung và chồng doanh nhân tổ chức tại trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM. Hôn lễ diễn ra riêng tư, với sự tham gia của người thân trong gia đình và số ít bạn bè, đồng nghiệp.

Phát biểu trong nghi lễ thành hôn, Á hậu Thuỳ Dung xúc động chia sẻ: "Từ những ngày đầu tiên, em đã biết anh sẽ là chồng của em. Em cũng biết chắc chắn không một ai yêu em nhiều như anh yêu em. Trong suốt thời gian bên nhau, em cùng anh trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau trưởng thành..."

Á hậu Thuỳ Dung diện 3 mẫu váy cưới cưới nhẹ nhàng, thanh lịch, từng chi tiết đá được đính kết tỉ mỉ. Cô tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào bên chồng doanh nhân điển trai cao 1,83 m. Chồng của Thùy Dung khiến mọi người chú ý và dành nhiều lời ngưỡng mộ vì xứng đôi. Hai người nắm tay tình tứ, đón tiếp gia đình hai bên, bạn bè thân thiết tham dự tiệc cưới.

"...Trong tương lai, chúng mình có thể gặp nhiều khó khăn nhưng em hứa sẽ luôn bên anh để vượt qua tất cả. Em biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, người mẹ tốt cho các con sau này. Em yêu anh và mong dành trọn cuộc đời này bên anh", cô dâu xúc động nói.

Đáp lại những lời chân tình của vợ, ông xã Thuỳ Dung thổ lộ: "Ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã nói với mẹ rằng con muốn ở bên cô gái này. Anh yêu em và muốn chăm sóc em cả cuộc đời".

Sau những lời ngôn tình dành cho nhau, cả hai cũng tiến hành những nghi thức như cắt bánh, rót rượu trong sự chúc phúc của quan khách.

Bên cạnh đó, thực đơn tiệc cưới của Á hậu Việt Nam 2016 và chồng doanh nhân cũng được hé lộ. Cặp đôi đãi khách mời những món ăn chuẩn phong cách Tây.

Menu từ trên xuống dưới gồm có: Cua lột xốt trứng muối - Xà lách Quinoa, Soup tôm miso tỏi, Bò hầm Foie Geas - Bánh mì, Gà nướng xốt Shio Koji - Mì Spaghetti. Chốt hạ menu là món tráng miệng Bánh sô-cô-la chanh dây.

Trước khi về chung một nhà, Á hậu Thùy Dung và ông xã doanh nhân đã gắn bó hơn 4 năm. Thùy Dung và ông xã từng trải qua thời gian yêu xa. Khi sắp xếp được thời gian rảnh, cả hai đi du lịch, giúp gắn kết tình cảm. Thùy Dung nói cô và "nửa kia" hiếm khi tranh cãi, giận hờn.

Chồng của Thùy Dung sinh năm 1993, quê Hà Nội. Anh là doanh nhân trẻ, tốt nghiệp thạc sĩ ĐH Johns Hopkins (Mỹ), hiện làm kinh doanh tại Hà Nội.

Thùy Dung tên thật là Huỳnh Thị Thùy Dung, là Hoa khôi cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương năm 2016. Cùng năm, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và đoạt giải Á hậu 2. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam thi đấu tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Hiện cô là người mẫu, MC song ngữ chuyên nghiệp.