MC Misoa Kim Anh bị bạn trai đánh biến dạng khuôn mặt chỉ vì chất vấn người yêu lăng nhăng

Hậu trường 04/12/2022 15:13

Khuôn mặt Misoa Kim Anh biến dạng nghiêm trọng, nữ MC tố bạn trai đã dùng vũ lực với mình.

Misoa là cái tên không còn xa lạ với nhiều cư dân mạng trẻ khi cô nàng vẫn được biết đến là một hotgirl đa năng khi vừa có nhan sắc xinh xắn, vừa đảm nhận vai trò MC và người mẫu. Về chuyện tình cảm, Misoa hiện đang công khai hẹn hò cùng bạn trai là Long Đinh.

MC Misoa Kim Anh bị bạn trai đánh biến dạng khuôn mặt chỉ vì chất vấn người yêu lăng nhăng - Ảnh 1
MC Misoa Kim Anh. Ảnh: FBNV

Những tưởng đang có chuyện tình cảm ngọt ngào thì mới đây, Misoa đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi tố bị bạn trai hành hung. Cô cho biết mình và bạn trai vẫn vui vẻ tại tiệc sinh nhật của chính Misoa thì khi về đến nhà, cô lại bị bạn trai bạo hành chỉ vì phát hiện anh nhắn tin với nhiều cô gái lạ khác.

Khi yêu cầu bạn trai giải thích, Misoa và Long Đinh đã đi đến cự cãi và Misoa khẳng định đã bị bạn trai "tác động vật lý". Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh gương mặt bị sưng và bầm ở nhiều vị trí. Misoa cũng cho biết mình lên tiếng tố cáo bạn trai để cư dân mạng hiểu bộ mặt thật cũng như những đối tác, bạn bè đang hợp tác cùng bạn trai ngừng hợp tác với người "vũ phu" này.

Misoa cũng cho biết mình đã đi giám định thương tật và liên hệ với cơ quan chức năng để nhờ giải quyết song bạn trai không hợp tác với cơ quan chức năng.

MC Misoa Kim Anh bị bạn trai đánh biến dạng khuôn mặt chỉ vì chất vấn người yêu lăng nhăng - Ảnh 2
Khuôn mặt Misoa bị sưng vù, bầm tím sau khi bị tác động vật lý. Ảnh: HHSB

Misoa chia sẻ sự việc: "Trong ngày sinh nhật của em, 3/12/2022. Sau một buổi tối rất vui vẻ cùng bạn trai Long Đinh dưới sự chứng kiến của nhiều anh chị em bạn bè. Bọn em đi về nhà và em phát hiện ra Long có sử dụng nick Instagram nhắn tin riêng tư với cô gái khác. Khi em yêu cầu giải trình, bọn em có cự cãi nhau và dẫn đến Long Đinh khống chế và đánh liên tục vào mặt em. Gương mặt hiện đang biến dạng như hình ảnh và clip.

Hiện thời em đang ở bệnh viện để giám định thương tật theo yêu cầu của công an địa phương. Còn Long Đinh vẫn cố thủ trong nhà dù có yêu cầu của công an phường. Em mong các anh chị nghệ sĩ, truyền thông, các đối tác, agency, bầu show diễn, các anh chị em trong nghề sẽ không dung túng cho kẻ vũ phu này và quyết tâm không mời Long Đinh tham gia vào các dự án nghệ thuật trong tương lai".

Hiện tại, dù không rõ lý do gì nhưng bài chia sẻ trên của Misoa đã bị xóa hoặc ẩn trên mạng xã hội. Sự việc trên đang thu hút sự quan tâm của công chúng và tạo làn sóng phẫn nộ. Khán giả mong rằng bạn trai Misoa nhanh chóng lên tiếng giải thích về sự việc trên.

MC Misoa Kim Anh bị bạn trai đánh biến dạng khuôn mặt chỉ vì chất vấn người yêu lăng nhăng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Misoa Kim Anh là gương mặt vô cùng quen thuộc với các bạn trẻ. Hotgirl xinh xắn, giọng nói truyền cảm từng xuất hiện khá nhiều trên sóng truyền hình. Misoa bắt đầu được chú ý khi đạt giải Hot Vteen toàn quốc 2010. Cô được nhiều fan gọi với cái tên thân mật là Én Vàng. Kim Anh đã tham gia rất nhiều show và chương trình truyền hình nổi tiếng. 

Cô là gương mặt quen trên một số show của HTV và các video beauty blogger. Nói về cái duyên với nghiệp MC, Kim Anh chia sẻ cô từng đi theo hỗ trợ một người bạn tham gia casting cho một số kênh truyền hình nhưng vô tình được mời phỏng vấn. Đến năm 2017, người đẹp đã lọt TOP 6 Én Vàng và chính thức là cái tên HOT nhất trên mạng xã hội. 

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