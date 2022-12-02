Kim Ngân ăn mặc sành điệu, 'quẩy' nhạc cực sung quên đi những ngày tháng tăm tối của cuộc đời

Cựu ca sĩ ngày càng tỉnh táo, cuộc sống của cô cũng khởi sắc hơn sau nhiều năm lang thang ở xứ người.

Từng là ca sĩ nổi tiếng, sở hữu ngoại hình xinh đẹp và luôn được săn đón mỗi khi xuất hiện, nay Kim Ngân phải sống lang thang qua ngày, "nửa tỉnh nửa mê" khiến nhiều người không khỏi xót xa. Gần đây, một đoạn video chia sẻ nữ ca sĩ tự tin, vui vẻ cầm mic hát nhảy với bề ngoài có nhiều sự thay đổi. Cô nhuộm tóc, sơn móng tay và trở nên tươi tỉnh hơn nhiều so với khoảng thời gian khó khăn trước đó. Chỉ cần có âm nhạc, nữ ca sĩ không ngần ngại thể hiện tài năng ca hát. Hiện tại, tinh thần của Kim Ngân đã ổn định hơn rất nhiều. Qua thời gian, nữ ca sĩ vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào cùng khả năng nhảy "điêu luyện". Gặp nhiều khó khăn, nhưng khi có âm nhạc cô lại trở nên vui tươi và lửa đam mê hừng hực như thời còn hoàng kim.

Phía dưới video, nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng và cho rằng âm nhạc giúp cô hết bệnh: "Âm nhạc đã làm cô bớt bệnh", "đẳng cấp là mãi mãi", "ngày xưa cô đẹp lắm", "hát nhiều lên đi cô, mong cô hết bệnh", "nên cho cô hát và nghe nhạc nhiều bệnh tình sẽ dần hồi phục". Nhiều người hâm mộ cho rằng âm nhạc có thể giúp tinh thần Kim Ngân trở nên tốt hơn. Có thể thấy Kim Ngân không còn dáng vẻ tiều tụy như trước đây, cô trở nên gọn gàng và diện trang phục trẻ trung hơn. Dù không còn đứng trên sân khấu nhưng thông tin về cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn được người hâm mộ quan tâm. Nhìn Kim Ngân ở hiện tại, ai cũng xót thương cho cô nàng hồng nhan nhưng bạc phận. Trong quá khứ, Kim Ngân từng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, khiến cô luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Diễn viên hài Thúy Nga từng cưu mang, giúp đỡ đàn chị. Trước đó, ca sĩ Kim Ngân từng được Thúy Nga đứng ra giúp đỡ, lo cho chỗ ở mới sau thời gian sống lang thang. Tuy nhiên, vì vướng phải ồn ào nên nữ diễn viên tuyên bố dừng hỗ trợ, đồng thời trả lại tiền cho các nhà hảo tâm. “​​Đối với tôi thì gặp được Kim Ngân là một cái duyên. Những dự án tương lai trước mắt của chị tuy còn dang dở nhưng tôi quyết định ngừng và không giúp đỡ vì hiện tại đã có gia đình lo rồi”, cô từng nói trong livestream. Kim Ngân trong những ngày sống lang thang tại Mỹ. Trước đó, cô là ca sĩ nổi tiếng, có cả thanh lẫn sắc. Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, rất nổi tiếng ở hải ngoại thập niên 1980. Thời điểm đó, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát nội lực, ghi dấu ấn với khán giả bởi những ca khúc như Không, Bên nhau trong đời... Có giai đoạn các phòng trà chỉ cần dán poster Kim Ngân là kín bàn. Cuối thập niên 1980, Kim Ngân ly hôn, sự nghiệp cũng tụt dốc và bà dần biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Những cú sốc liên tiếp khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng về trí não. Lâu dần, Kim Ngân trở thành con người khác, đi lang thang quanh các con phố của người Việt tại Mỹ để xin ăn.

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