Cháu nuôi Hoài Linh đăng ảnh xuống tóc, xuất gia gieo duyên, MC Đại Nghĩa liền có bình luận chú ý

Hình ảnh của nam diễn viên thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Võ Đăng Khoa - cháu nuôi của Hoài Linh thông báo không nhận lịch đi diễn vào tháng 3/2023 để tham gia khóa tu gieo duyên ở Ấn Độ: "Mình vừa đăng ký tham gia Khoa tu gieo duyên một lần nữa vào tháng 3 năm sau ở Ấn Độ nên lịch tháng 3 mình không nhận được nha! Tháng 1, 2, 4 và sau đó nhận lịch bình thường nha mấy anh chị sản xuất yêu dấu ơi!". Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả để lại bình luận bên dưới bài đăng, họ bày tỏ sự bất ngờ, khen ngợi về hành động của nam diễn viên quê Vĩnh Long. "Sadhu…Sadhu…Sadhu" (Lành thay - là câu nói mà phật Thích Ca Mâu Ni nói với các Phật Từ lúc phổ độ chúng sinh, “Lành thay” vì những việc thiện người Phật Tử đã làm. “Lành thay” như một lời khích lệ, tán dương từ Đức Phật), Đại Nghĩa bình luận.

Tháng 10 vừa qua, nam MC cũng xuất gia gieo duyên trong thời gian 10 ngày với những sinh hoạt truyền thống, ăn mặc như một tu sĩ thực thụ. Hiện tại diễn viên 44 tuổi đã trở về với cuộc sống đời thường và các hoạt động nghệ thuật. Được biết, năm 2021, Võ Đăng Khoa cũng từng cạo đầu đi tu. Anh chia sẻ: "Lúc mới sinh ra cũng 1 thân trần trụi, được đời cho nhiều, có nhiều, cái tự nghĩ đó là của mình. Rồi ngày càng tham, rồi không nỡ buông ra. Thôi thì ráng giữ đó, làm đẹp được cho đời bao nhiêu cứ làm. Cố đừng vì mưu cầu những cái thấy được, sờ được rồi cho đó là thật mà đánh mất đi cái thiện tánh của mình... Mới đây mà lần xuất gia gieo duyên trước cũng đã được 1 năm rồi, hi vọng là lần tiếp theo sẽ kéo dài 1, 2 tháng thay vì 1, 2 tuần ngắn ngủi. Mong là sẽ không vướng bận gì để những lần sau ngày một dài hơn".

Hoài Linh là em nuôi của mẹ Võ Đăng Khoa và gọi bà là chị. Cả hai đã kết nghĩa từ thời còn khó khăn: "Mẹ của tôi thì quý nghệ sĩ còn cậu Hoài Linh thì hay đi ngang qua bến phà Mỹ Thuận nên mẹ tôi hay lấy bánh cho. Từ đó, cậu kêu mẹ bằng chị Hai". Nam diễn viên Nhà có 5 nàng tiên hỗ trợ và nâng đỡ cháu trai trong các hoạt động nghệ thuật. Mới đây, Hoài Linh cũng tham gia diễn xuất trong Gái mến miền Tây do Võ Đăng Khoa sản xuất. Võ Đăng Khoa sinh năm 1992, được mọi người biết đến qua các sản phẩm webdrama triệu view trên YouTube. Song song đó, anh còn hoạt động cả ở lĩnh vực ca hát. Ngoài việc đảm nhận ca khúc chính trong các bộ phim do mình thực hiện, anh đã ra mắt một số MV: Tìm nơi đâu, Xin ta gặp nhau vẫn cười, Buồn thương sếp, Yêu đương gì tầm này…

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