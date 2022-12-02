Khu biệt thự vườn rộng như công viên của Trường Giang được định giá, con số khiến nhiều người giật mình

Hiện tại trên kênh YouTube cá nhân, anh thực hiện show thực tế ngay tại biệt thự sân vườn mang tên con gái đầu lòng. Theo đó, Trường Giang mời các nghệ sĩ đến tham gia ghi hình, nghỉ ngơi và thực hiện các thử thách, trò chơi. Mỗi tập sẽ có từ 2 khách mời trở lên và có đủ phòng riêng cho mọi người.

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp đôi sao Việt nổi tiếng và giàu có. Cả hai sở hữu nhiều khối tài sản khủng, bất động sản ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt là khu biệt thự vườn ở Đồng Nai mà cặp đôi xây cho con gái Destiny nhận được nhiều sự quan tâm, tán thưởng.

Nhìn từ trên xuống, khu biệt thự như một công viên xanh mát. Tại đây, nam danh hài đào ao nuôi cá, trồng nhiều loại rau củ, cây ăn quả, nông sản. Anh tiết lộ khi có thời gian sẽ tự mình làm, những khi đi quay sẽ thuê người chăm sóc vườn tược.

Là khách mời trong tập mới nhất, Ngô Kiến Huy không khỏi trầm trồ trước không gian sống rộng lớn, gần gũi với thiên nhiên của gia đình Trường Giang. Nhờ vào kiến thức kinh doanh, đầu tư bất động sản, nam ca sĩ nhanh chóng định giá khu biệt thự này khoảng 70 tỷ đồng: "Nói Trường Giang giàu nhất Việt Nam không ai tin hết. Chỉ tính giá đất hiện tại thôi, tôi nghĩ khu này hiện tại 60-70 tỷ đồng".

Căn biệt thự của Trường Giang có diện tích rộng lớn, trồng nhiều cây xanh. Trong một lần đến ghi hình tại đây, Ricky Star không khỏi choáng ngợp trước độ hoành tráng của cơ ngơi này. Thậm chí, nam rapper còn phải thừa nhận nó “giống như công viên vậy”.

Trong căn biệt thự, Trường Giang cất công trồng nhiều loại rau, cây ăn quả như chanh dây, dừa, rau muống… để có thể “tự cung tự cấp” cho bữa ăn gia đình. Nam diễn viên cho biết anh trồng các loại cây từ năm 2021 và đến hiện tại đã tươi tốt sau một năm chăm sóc.

Ngoài mảng xanh sân vườn, Trường Giang còn xây hồ nuôi giống cá Koi giá trị. Phía sau khu nhà anh thiết kế một dòng suối, hai bên bờ trồng rau xanh mướt. Do công việc bận rộn nên nghệ sĩ thuê một cặp vợ chồng làm quản gia, trông coi, chăm sóc cơ ngơi này.

Được thiết kế đậm phong cách đồng quê song biệt thự vẫn khang trang, tiện nghi. Anh trang bị đầy đủ nội thất, đảm bảo phục vụ sinh hoạt gia đình và mỗi lần hội họp bạn bè, người thân.

Trường Giang cho biết Nhã Phương là người đứng tên sổ đỏ của khu biệt thự vườn này.

Trước đây, Nhã Phương cũng từng tiết lộ rằng: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất".

Ngoài khu nhà trọ Destiny, vợ chồng Trường Giang còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Cặp đôi có một biệt thự tại "đảo ngọc" Phú Quốc khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện tại, gia đình Trường Giang chủ yếu sống tại một căn hộ ở TP. HCM, điều hành một chuỗi nhà hàng và nhiều mô hình kinh doanh khác.

Dù giàu có song nam nghệ sĩ và vợ sống rất kín tiếng. Ngoài công việc, anh hạn chế chia sẻ thông tin về đời tư hay khoảnh khắc thường nhật lên trang cá nhân. Trường Giang từng tâm sự anh muốn dành một góc riêng cho gia đình vợ con và mong khán giả thông cảm vì điều này.