Cận cảnh biệt phủ như resort của NSƯT Xuân Bắc: Được xây bằng gỗ tự nhiên, nhìn toàn cảnh sân vườn thôi mà 'choáng'

Năm 2018, nghệ sĩ Xuân Bắc từng khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu hé lộ về biệt thự tiền tỷ đẹp như resort tại ngoại thành Hà Nội.

Trong showbiz Việt, nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn được biết tới là một trong những “đại gia ngầm” khi sở hữu khối tài sản khủng đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ nhiều năm trước anh đã là một nghệ sĩ hài thành công nổi tiếng tại Việt Nam. Cũng nhờ nguồn thu nhập khủng từ các hoạt động nghệ thuật, Xuân Bắc đã tích góp cho mình được một khối tài sản đáng kể nhưng lại khá kín tiếng.

Căn nhà chính được xây dựng theo kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ tươi, không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Được thiết kế 2 tầng và xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, gian nhà chính còn có tầng hầm khá độc đáo.

Không gian sống của gia đình danh hài tọa lạc giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích khá lớn. Đa phần diện tích đất đều được dùng để làm sân vườn, trồng cây và tạo hình non bộ.

Thiết kế nhà của danh hài Xuân Bắc được các kiến trúc sư đánh giá là không chỉ là đẹp mà còn mang được nét văn hóa truyền thống mà vẫn có ý nghĩa sử dụng thực tế. Đây được coi là ngôi nhà mơ ước đối với người dân đô thị.

Xuân Bắc đã dành khá nhiều thời gian, tâm huyết để xây dựng và chăm chút cho tổ ấm này. Với diện tích sân vườn rộng, ngôi nhà của Xuân Bắc gần như biệt lập với không gian phố thị xung quanh.

Điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng mô phỏng theo căn nhà của các nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng “Ngôi nhà trên thảo nguyên”. Không gian sân vườn rộng rãi là nơi gặp gỡ bạn bè những dịp lễ tết, cuối tuần của gia đình nghệ sĩ.

Trước khi sở hữu cơ ngơi này, Xuân Bắc cũng từng có một căn nhà khác trong nội thành Hà Nội. Căn nhà của Xuân Bắc nằm trong một con ngõ nhỏ. Khoảng sân trước chỉ đủ chỗ để xe máy của vợ chồng anh.

Sau này, dù sống trong biệt phủ nhưng Xuân Bắc chưa một lần nói về sự giàu có của mình. Anh thường né tránh những câu hỏi liên quan đến cuộc sống riêng. "Muốn biết thực hư về tin đồn tôi giàu ư? Tốt nhất là hỏi cơ quan thuế thu nhập cá nhân (cười). Tôi đóng thuế rất đầy đủ. Còn tôi, tôi làm việc chăm chỉ và thành quả từ công việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nếu không bận bịu, tôi sẽ ốm ngay - theo đúng nghĩa đen của từ này", Xuân Bắc nói.