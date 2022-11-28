Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long

Hậu trường 28/11/2022 15:03

Mảnh đất lớn được nghệ sĩ Tự Long trồng nhiều loại rau theo mùa. Anh thường đưa gia đình về đây nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành.

NSND Tự Long hẳn là cái tên không còn xa lạ đối với các khán giả yêu nghệ thuật, đặc biệt là các vở hài hay tuồng chèo. Trong suốt những năm theo đuổi con đường nghệ thuật, Tự Long luôn cháy hết mình trên sân khấu để mang lại cho các khán giả thật nhiều tiếng cười. Vì thế, lượng người mến mộ nam nghệ sĩ ngày một nhiều hơn.

Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 1

Để có được thành công như hôm nay, ít ai biết rằng NSND Tự Long từng phải vươn lên từ cậu bé có xuất thân nghèo khó. Tự Long từng chia sẻ rằng thuở nhỏ, mỗi dịp hè tới, anh thường về nhà cùng bà nội và chú út. Khi ấy, chú út thường đóng một thùng kem và cho mượn xe đạp để nam nghệ sĩ có thể đi bán dạo. Trong suốt 3 tháng hè ròng rã, nghệ sĩ Tự Long đạp xe khắp các nẻo đường ở quê để bán kem. 

Không chỉ vậy, NSND Tự Long còn có một gia đình vô cùng hạnh phúc với bà xã Minh Nguyệt, kém anh 12 tuổi. Mới đây, ở tuổi 48, nam nghệ sĩ vừa chào đón một cậu con trai kháu khỉnh chào đời vào tháng 7 vừa qua. Anh đã vô cùng hạnh phúc cập nhật hình ảnh và làm hẳn một bài thơ dài tặng con. Được biết, trước đó, anh và bà xã đã có với nhau hai cô công chúa, tên gọi ở nhà là Táo lớn và Táo nhỏ. 

Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 2

Dù công việc bận rộn nhưng nghệ sĩ Tự Long vẫn dành thời gian cho gia đình. Mới đây, nhân dịp cuối tuần, Tự Long đã đưa vợ con về quê để hít thở không khí trong lành. Nhân dịp này, nam nghệ sĩ cũng hé lộ mảnh đất mà vợ chồng anh sở hữu. "Táo mạng" nói rằng mảnh đất rất rộng, có đường lớn chạy qua. Anh còn khuyên con gái sau này về đây dựng nhà sống. Dù không nói rõ địa điểm nhưng bất động sản rộng "thẳng cánh cò bay" với nhiều loại rau màu của gia đình Tự Long khiến nhiều người xuýt xoa.

Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 3
Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 4
Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 5
Nghệ sĩ Tự Long đưa vợ con về quê thay đổi không khí. Ảnh: FBNV

 

Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 6
Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 7
Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 8
Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 9
Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 10
Choáng ngợp đất vườn rộng 'thẳng cánh cò bay' của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh 11
Nam nghệ sĩ thích thú chụp cùng những rau, củ được trồng trên mảnh đất của mình. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Tự Long (sinh năm 1973), tên thật là Vũ Tự Long, quê ở Bắc Ninh. Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phim ảnh, hài, chèo và được biết đến nhiều khi tham gia đóng hài cho các chương trình Gặp nhau cuối năm, Gặp nhau cuối tuần… Năm 2012, Tự Long được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Hiện nay, NSND Tự Long là Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Về đời sống riêng tư, Tự Long từng kết hôn với người vợ đầu tiên tên Minh Trang. Họ đã kề vai sát cánh suốt 8 năm từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cho đến lúc kết hôn. Tuy nhiên, đến năm 2012, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Hai người có với nhau một cậu con trai tên Vũ Tự Gia Anh, biệt danh là Teppy. 

Đến năm 2015, nghệ sĩ Tự Long tái hôn với bà xã Minh Nguyệt (sinh năm 1973) - giảng viên khoa sân khấu điện ảnh của ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Được biết, trước khi kết hôn, cả hai đã có thời gian dài tìm hiểu, hẹn hò.

Minh Nguyệt là người rất yêu nghệ thuật và đồng cảm, thấu hiểu với Tự Long nhiều điều trong cuộc sống. Tổ ấm 5 thành viên của cả hai nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

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