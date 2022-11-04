Cậu út 4 tháng tuổi nhà Tự Long trổ nét giống bố y đúc, biểu cảm cực đáng yêu 'đốn tim' dân mạng

Bé Bách - con trai NSND Tự Long thường xuyên được bố cho lên sóng. Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi lúc có những biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Tháng 7 vừa qua, gia đình nghệ sĩ Tự Long vui mừng chào đón con trai út chào đời. Cậu bé có tên Bách, hiện là trung tâm của cả gia đình Tự Long vì là viên nhỏ tuổi nhất. Cũng kể từ khi có con mọn, Tự Long bận bịu trong vai trò ông bố bỉm sữa. Phó giám đốc Nhà hát chèo Quân đội cho biết, khi rảnh rỗi anh luôn tranh thủ về nhà nấu ăn, phụ vợ chăm sóc ba con nhỏ.

"Làm bố ở tuổi này là kiểu chống gậy, đeo kính, quấy bột, pha sữa. Đi đón con ở cổng trường thì phụ huynh khác hỏi: 'Hôm nay bố cháu đi đâu mà ông lại đi đón thế này?'. Nhưng không sao cả, các cụ nói rồi: 'Con cái với bố mẹ cũng giống như vợ chồng vậy, phải có duyên có số. Có con muộn tôi nghĩ phải nhờ ơn Tổ tiên và cảm ơn người bạn đời đã cho mình những thiên thần tuyệt vời", Tự Long nói. Từ ngày có thêm cậu ấm nhỏ, gia đình của Tự Long luôn tràn ngập tiếng nói cười. Cậu bé thường xuyên được bố cho lên sóng và được nhận xét là bản sao của cụ thân sinh. Vợ chồng nghệ sĩ hài mong con hay ăn, chóng lớn, sau này trở thành chàng trai thông minh, học giỏi, làm được nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội.

Ảnh minh họa: Internet Vợ Tự Long kể, nhiều hôm nghệ sĩ hài bận đi làm phải cố gắng dỗ con trai ngủ sớm nhưng mặc cho bố bế mỏi tay nhóc tỳ vẫn không chịu ngủ. Khi có bé thứ ba Tự Long rất thích chụp ảnh selfie cùng con để khoe với bạn bè, khán giả. Tuy nhiên, ít khi nào anh có bức ảnh ưng ý vì bé Bách "không hợp tác". "Gương mặt con khi bị bố ép chụp ảnh thế này đây", Tự Long giải thích về bức ảnh anh cười nhưng con trai nhăn mặt. Trong ngày quý tử chào đời, Tự Long đã viết bài thơ dài bằng tấm chân tình để tặng thiên thần nhỏ: "Thành phố đã chìm trong giấc ngủ / Con tôi cũng đủ tháng đủ ngày / Chỉ cầu mong bà đỡ mát tay / Để con bình an chào thế giới / Mẹ còn đau hơn những lần trước / Chắc vì con là đấng nam nhi / Vật vã trên bàn cùng kíp trực / Bố đứng ngồi chẳng giống một ai / Chờ đợi từng cơn nghe con khóc / Tích tắc đồng hồ lắc từng giây..." Dù đã trải qua nhiều lần lên chức bố nhưng anh vẫn khá hồi hộp trong khoảnh khắc chào đón con trai ra đời. Tự Long bộc bạch: "Lần nào các con chào đời tôi cũng làm thơ nhưng lần này gọi là những dòng hồi hộp và rung động của ông bố U50 khi chờ đợi thằng nhóc ra đời". Nghệ sĩ Tự Long kết hôn vào ngày 7/5/2015. Được biết, bà xã của nghệ sĩ Tự Long tên Trần Minh Nguyệt, hiện là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Trước đó, Tự Long đã có một cậu con trai trong cuộc hôn nhân đầu. NSND Tự Long hiện là Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Anh thường tham gia các chương trình hài trên sóng truyền hình như Ơn giời cậu đây rồi, Ký ức vui vẻ, đặc biệt được khán giả yêu mến với các vai diễn trong chương trình Táo quân của VTV.

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