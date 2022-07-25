Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo

Hậu trường 25/07/2022 09:50

Tự Long hạnh phúc khi đón quý tử ở tuổi U50. Nhìn hình ảnh nam diễn viên một tay cân mọi việc bỉm sữa, mới thấy bà xã của anh thật may mắn.

Mới đây, nghệ sĩ hài Tự Long hạnh phúc thông báo bà xã kém 12 tuổi đã hạ sinh quý tử thứ 3, kèm theo đó là hình ảnh em bé vừa chào đời. Ngay lập tức, bên dưới bài viết của nam nghệ sĩ nhận về vô số bình luận chúc mừng, trong đó có không ít đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi em bé "trộm vía" giống bố như đúc.

Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo - Ảnh 1
Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo - Ảnh 2
NSND Tự Long hạnh phúc khi được lên chức bố ở tuổi U50. Ảnh: FBNV

Thời điểm hiện tại, anh tạm ngưng công việc nghệ thuật để hoàn thành trách nhiệm người "trụ cột gia đình". Đã có kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của hai con gái, anh sẵn sàng với cuộc sống bỉm sữa, thay vợ chăm con. Nhìn hình ảnh nam nghệ sĩ U50 cho quý tử bú sữa, xung quanh là hai cô con gái nhỏ, ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi "người bố tuyệt vời" khi một nách ba con vẫn ổn. 

Bà xã kém tuổi của nam nghệ sĩ khi "vượt cạn" có phần vất vả hơn nên anh luôn túc trực, thấu hiểu mọi khó khăn của vợ. Khoảnh khắc nghe được tiếng khóc chào đời của con chính là kí ức không thể nào quên của nam nghệ sĩ. 

Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo - Ảnh 3
Sau ca "vượt cạn" vợ Tự Long còn đau đớn, anh phụ bà xã chăm sóc con nhỏ. Hình ảnh nam nghệ sĩ nổi tiếng bồng bế con cho uống sữa nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá khéo. Ảnh: FBNV

Vui mừng khi được lên chức bố lần 3, nam nghệ sĩ còn làm hẳn một bài thơ kỷ niệm: "Thành phố đã chìm trong giấc ngủ/ Con tôi cũng đủ tháng đủ ngày/ Chỉ cầu mong bà đỡ mát tay/ Để con bình an chào thế giới/ Mẹ còn đau hơn những lần trước/ Chắc vì con là đấng nam nhi/ Vật vã trên bàn cùng kíp trực/ Bố đứng ngồi chẳng giống một ai/ Chờ đợi từng cơn nghe con khóc..."

Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo - Ảnh 4
Tổ ấm viên mãn hiện tại của nghệ sĩ Tự Long khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Chặng đường tình duyên của nghệ sĩ Tự Long có nhiều trắc trở, truân chuyên. Bén duyên cùng tình đầu khi ngồi trên ghế trường Đại học Sân khấu điện ảnh, sau 8 năm hẹn hò anh và vợ đầu Minh Trang kết hôn và có một người con trai chung tên Gia Anh (thường gọi là Teppi). 

Tưởng chừng "cơm ngon canh ngọt" khi có mối tình dài, cùng nhau trải qua bao khó khăn và có con trai đầu lòng.Tuy nhiên, năm 2012, cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Con trai đầu của Tự Long sống với mẹ. Không còn tình nghĩa vợ chồng nhưng anh và vợ cũ đều rất yêu thương, chăm sóc chu đáo cho con trai. Đến nay nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ con trai.

Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Tự Long trở nên khép kín hơn. Tình duyên đến khi anh gặp "cô bộ đội của đời tôi", Minh Nguyệt. Cả hai kết hôn vào năm 2015, trong sự ngỡ ngàng của công chúng. 

Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo - Ảnh 5
Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo - Ảnh 6
Thành đạt và có địa vị ngoài xã hội, nhưng khi về nhà Tự Long vẫn là người chồng tâm lý, người cha mẫu mực. Ảnh: FBNV

Vợ sau của NSND Tự Long là giảng viên trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, kém anh 12 tuổi, sở hữu nhan sắc dịu dàng, nữ tính. Bà xã của anh nấu ăn ngon, khéo vun vén gia đình nên tổ ấm luôn hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Nam nghệ sĩ rất cưng chiều vợ con. Với Tự Long, ngôi nhà là nơi bình yên nhất. Mỗi khi mệt mỏi, được nhìn ngắm, chơi đùa với con anh lại phấn chấn, thấy mình như khỏe ra.

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Từ khóa:   Tự Long NSND Tự Long vợ Tự Long

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