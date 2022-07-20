Cận kề ngày sinh nở, vợ Lê Dương Bảo Lâm nén đau tự lái xe đến bệnh viện một mình

Hậu trường 20/07/2022 21:28

Lê Dương Bảo Lâm thương vợ, khi không thể ở bên cô những ngày cuối thai kỳ. Anh quyết định sau đứa con thứ 3 này sẽ "nghỉ đẻ".

Ở những ngày cuối thai kỳ, Quỳnh Quỳnh (vợ của Lê Dương Bảo Lâm) nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trong lần sinh nở thứ 3 này, cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe, phải hàng ngày đến bệnh viện để theo dõi. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm thì lại vướng lịch trình công việc ở xa, lo lắng cho bà xã ở nhà.

Cận kề ngày sinh nở, vợ Lê Dương Bảo Lâm nén đau tự lái xe đến bệnh viện một mình - Ảnh 1
Vì tính chất công việc nên Lê Dương Bảo Lâm không thể kề cận bên vợ những ngày cuối thai kỳ. Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên hài tiếp tục bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bà xã đang mang bầu. Theo lời Lê Dương Bảo Lâm, dù mệt mỏi vì bệnh sát ngày sinh nhưng vợ anh vẫn chủ động trong mọi việc.

Cụ thể, khi chồng bận công việc không ở bên, Quỳnh Quỳnh đã tự lái xe đi lại bệnh viện để truyền nước. Hài hước nói về vật phẩm vợ mang theo mỗi khi tới viện, Lê Dương Bảo Lâm cũng mong bà xã vượt qua quãng thời gian khó khăn này và nhanh tới ngày "mẹ tròn con vuông".

Đăng ảnh Quỳnh Quỳnh trên giường bệnh, nam diễn viên ngậm ngùi: "Mấy nay ở nhà, sáng là tự lái xe đi bệnh viện truyền nước, xong rồi tự lấy xe về..., vì em đi quay cả tuần lận.

Lên bệnh viện vẫn đem theo chiếc mền của em, điều đó chứng tỏ cô ấy mê em lắm. Trông cho tới ngày đẻ cho rồi, chứ ngày nào cũng đi bệnh viện thấy kim ngán quá. Quỳnh Quỳnh cố lên, bầu bé bỏng...".

Cận kề ngày sinh nở, vợ Lê Dương Bảo Lâm nén đau tự lái xe đến bệnh viện một mình - Ảnh 2
Hình ảnh bà xã mệt mỏi tại bệnh viện được Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ. Ảnh: FBNV

 

Cận kề ngày sinh nở, vợ Lê Dương Bảo Lâm nén đau tự lái xe đến bệnh viện một mình - Ảnh 3
Vợ Lê Dương Bảo Lâm một mình lái xe đi truyền nước vì chồng vướng lịch trình. Ảnh: FBNV

Trong lần mang thai thứ 3, Quỳnh Quỳnh cho biết sức khỏe của mình yếu nhiều so với trước đây. Cô có biểu hiện sốt, phờ phạc nhưng vẫn cố gắng livestream bán hàng. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng bộc bạch rằng: "Chị em nào đẻ mổ giống em 2 đứa được rồi. Em bầu lần 3 mấy tháng cuối khủng khiếp quá mấy chị ơi, tay chân rụng rời cái lưng như muốn gãy, đứng ngồi không yên nằm lại càng kinh khủng, vết mổ ê đau khủng khiếp".

Xót vợ đau ốm, Lê Dương Bảo Lâm cho biết sau lần này sẽ không cho vợ sinh thêm con dù có muốn đi chăng nữa.

Cận kề ngày sinh nở, vợ Lê Dương Bảo Lâm nén đau tự lái xe đến bệnh viện một mình - Ảnh 4
Trong lần mang thai thứ 3 này, bà xã Lê Dương Bảo Lâm mệt mỏi nhiều. Ảnh: FBNV

Hiện tại, cả hai vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đang đếm ngược trong những ngày cuối của thai kì khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày Quỳnh Quỳnh chính thức "lâm bồn". Theo dự kiến trước đó, con trai anh sẽ chào đời vào tháng 8 tới đây. 

Quỳnh Quỳnh (tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh) - Lê Dương Bảo Lâm vốn là một trong những cặp vợ chồng trong giới showbiz Việt được đông đảo khán giả yêu mến và hâm mộ. Cả hai khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi tình cảm vợ chồng thắm thiết khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân.

Được biết, Quỳnh Quỳnh cùng Lê Dương Bảo Lâm chính thức "về chung một nhà" kể từ tháng 4/2017, sau khoảng thời gian chung sống cả hai đã có với nhau 2 cô công chúa kháu khỉnh. Đến đầu năm 2022, Lê Dương Bảo Lâm "vỡ òa" sung sướng khi thông báo bà xã chính thức mang thai em bé thứ 3 là quý tử, nhiều fan hâm mộ vui mừng chúc phúc cho cả hai vợ chồng.

 

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời

Phạm Quỳnh Anh và bạn trai hạnh phúc trong giờ phút đón con gái ra đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm vợ Lê Dương Bảo Lâm Quỳnh Quỳnh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An