Mới đây, diễn viên hài tiếp tục bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của bà xã đang mang bầu. Theo lời Lê Dương Bảo Lâm, dù mệt mỏi vì bệnh sát ngày sinh nhưng vợ anh vẫn chủ động trong mọi việc.

Ở những ngày cuối thai kỳ, Quỳnh Quỳnh (vợ của Lê Dương Bảo Lâm ) nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trong lần sinh nở thứ 3 này, cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe , phải hàng ngày đến bệnh viện để theo dõi. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm thì lại vướng lịch trình công việc ở xa, lo lắng cho bà xã ở nhà.

Đăng ảnh Quỳnh Quỳnh trên giường bệnh, nam diễn viên ngậm ngùi: "Mấy nay ở nhà, sáng là tự lái xe đi bệnh viện truyền nước, xong rồi tự lấy xe về..., vì em đi quay cả tuần lận.

Cụ thể, khi chồng bận công việc không ở bên, Quỳnh Quỳnh đã tự lái xe đi lại bệnh viện để truyền nước. Hài hước nói về vật phẩm vợ mang theo mỗi khi tới viện, Lê Dương Bảo Lâm cũng mong bà xã vượt qua quãng thời gian khó khăn này và nhanh tới ngày "mẹ tròn con vuông".

Lên bệnh viện vẫn đem theo chiếc mền của em, điều đó chứng tỏ cô ấy mê em lắm. Trông cho tới ngày đẻ cho rồi, chứ ngày nào cũng đi bệnh viện thấy kim ngán quá. Quỳnh Quỳnh cố lên, bầu bé bỏng...".

Hình ảnh bà xã mệt mỏi tại bệnh viện được Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ. Ảnh: FBNV

Vợ Lê Dương Bảo Lâm một mình lái xe đi truyền nước vì chồng vướng lịch trình. Ảnh: FBNV

Trong lần mang thai thứ 3, Quỳnh Quỳnh cho biết sức khỏe của mình yếu nhiều so với trước đây. Cô có biểu hiện sốt, phờ phạc nhưng vẫn cố gắng livestream bán hàng. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm từng bộc bạch rằng: "Chị em nào đẻ mổ giống em 2 đứa được rồi. Em bầu lần 3 mấy tháng cuối khủng khiếp quá mấy chị ơi, tay chân rụng rời cái lưng như muốn gãy, đứng ngồi không yên nằm lại càng kinh khủng, vết mổ ê đau khủng khiếp".

Xót vợ đau ốm, Lê Dương Bảo Lâm cho biết sau lần này sẽ không cho vợ sinh thêm con dù có muốn đi chăng nữa.

Trong lần mang thai thứ 3 này, bà xã Lê Dương Bảo Lâm mệt mỏi nhiều. Ảnh: FBNV

Hiện tại, cả hai vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đang đếm ngược trong những ngày cuối của thai kì khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày Quỳnh Quỳnh chính thức "lâm bồn". Theo dự kiến trước đó, con trai anh sẽ chào đời vào tháng 8 tới đây.

Quỳnh Quỳnh (tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh) - Lê Dương Bảo Lâm vốn là một trong những cặp vợ chồng trong giới showbiz Việt được đông đảo khán giả yêu mến và hâm mộ. Cả hai khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi tình cảm vợ chồng thắm thiết khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân.

Được biết, Quỳnh Quỳnh cùng Lê Dương Bảo Lâm chính thức "về chung một nhà" kể từ tháng 4/2017, sau khoảng thời gian chung sống cả hai đã có với nhau 2 cô công chúa kháu khỉnh. Đến đầu năm 2022, Lê Dương Bảo Lâm "vỡ òa" sung sướng khi thông báo bà xã chính thức mang thai em bé thứ 3 là quý tử, nhiều fan hâm mộ vui mừng chúc phúc cho cả hai vợ chồng.