Sinh nhật khủng của "bản sao Lee Min Ho" - Lê Dương Bảo Lâm hoành tráng không thua kém gì "bản chính"

Hậu trường 12/07/2022 16:58

Vừa qua, vào sinh nhật tuổi 33 của chồng dù đang trong dai đoạn cuối thai kỳ, bà xã nam diễn viên cũng tất bật chuẩn bị cho anh một sinh nhật trọn vẹn nhất. Buổi tiệc hoành tráng đến nổi được netizens đem lên bàn cân với tài tử điện ảnh Lee Min Ho.

Chiều lòng chồng, khi Lê Dương Bảo Lâm không ngại "làm nũng" đòi quà sinh nhật là một chiếc siêu xe. Quỳnh Quỳnh cùng các con và người thân đã chuẩn bị buổi tiệc đơn giản, trang trí với nhiều bóng bay, hoa. Cô đặt biệt chuẩn bị chiếc bánh kem hình “siêu xe” mà ông xã mong muốn, kèm theo những món quà bất ngờ. Nam diễn viên rất thích thú, khoe “núi quà” không kém thần tượng xứ Hàn Lee Min Ho.

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Lê Dương Bảo Lâm vui vẻ đón sinh nhật cùng vợ và các con - Nguồn: Internet

Trên trang cả nhân của mình nam diễn viên đã bày tỏ cảm xúc của mình trong ngày vui : “Quỳnh lừa em nè mọi người ơi... tưởng đâu có siêu xe rồi kkkk Em xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng. Lâm đang ở Đồng Nai đọc comment mà muốn rớt nước mắt. Yêu mọi người".

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Với mong muốn chia sẻ niềm vui đến khán giả, anh đã không ngần ngại khi “cosplay” thần tượng của mình là nam tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho cho ra một bộ ảnh xịn xò đăng tải trên trang cả nhân của anh.

Trong hình, từ biểu cảm đến bộ trang phục được nam diễn viên diện lên người đều có nét tương đồng với nam tài tử điển trai. Tuy nhiên, anh Dương Lâm Đồng Nai lại tiếp tục bị cư dân mạng "ném đá" khi cho rằng "làm quá thì nó ô dề". Nhiều bình luận khuyên răn nam diễn viên nên dừng hành động tự so sánh mình với minh tinh xứ Hàn Lee Min Ho.

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Màn cosplay của lee min ho Đồng Nai - Nguồn: Facebook nhân vật

Mặt khác, nhiều người vẫn vui vẻ với hình ảnh được ghép trên. Vốn dĩ nam diễn viên được biết là người có tính cách hài hước, thường xuyên pha trò với những người xung quanh. Họ cho rằng đây cũng chỉ là trò đùa của Lê Dương Bảo Lâm muốn mọi người hưởng ứng để có những tràn cười vui vẻ mà thôi.

Dưới bài đăng của mình một bình luận đã nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Khi nam danh hài khoe ảnh mừng sinh nhật theo phong cách của "người anh em sinh đôi" Lee Min Ho cùng với chú thích: "Ngại quá".

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Gia đình Lê Dương Bảo lâm - Nguồn: Internet

Đón tuổi mới cùng gia đình, bỏ qua hết những bộn bề của cuộc sống, lịch trình công việc dày đặc, nam diễn viên tận hưởng ngày vui trọn vẹn. Ở tuổi 33 Lê Dương Bảo Lâm vẫn rất trẻ trung, lạc quan và giữ được sự vui tính.

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