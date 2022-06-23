Liên tục tự nhận là Lee Min Ho Việt Nam, Lê Dương Bảo Lâm làm điều này trong sinh nhật thần tượng, tuyên bố: 'Thật mắc cười vì hai đứa mình giống hệt nhau'

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Hậu giảm cân, Lê Dương Bảo Lâm có màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Nam diễn viên tự tin và thường xuyên đăng tải ảnh selfie lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng hài hước tự nhận bản thân là "Lee Min Ho Đồng Nai".

Lê Dương Bảo Lâm và tài tử Lee Min Ho - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, vào nhân dịp sinh nhật của nam tài tử Hàn Quốc, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục khiến dân mạng không khỏi bật cười bởi bài viết liên quan đến "người anh em sinh đôi". Cụ thể, trước những lời trêu chọc từ dân mạng, nam diễn viên lên tiếng đính chính ngày 22/6 là sinh nhật của Lee Min Ho Hàn Quốc chứ không phải của anh. Ngoài ra, anh cũng gửi lời chúc mừng đến nam tài tử xứ kim chi và bày tỏ sự bất ngờ vì "hai đứa mình vô tình giống hệt nhau"

Bài viết của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Chụp màn hình

"Nay sinh nhật của anh Lee Min Ho Hàn Quốc chứ không phải của Lee Min Ho Đồng nai. Sinh nhật Lee Min Ho Đồng Nai 11/7, mọi người đừng chúc mừng lộn nữa. Sẵn đây tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ thành công. Thật mắc cười khi hai đứa mình vô tình giống hệt nhau..." - Lê Dương Bảo Lâm viết trên trang cá nhân.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đa số netizen đều không nhịn được cười trước sự lầy lội của nam diễn viên. Đồng thời, netizen cũng lên tiếng bảo vệ Lê Dương Bảo Lâm trước một bộ phận antifan khi cho rằng sự việc chỉ mang tính giải trí, không có gì đáng phải lên án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-tu-nhan-la-lee-min-ho-viet-nam-le-duong-bao-lam-lam-dieu-nay-trong-sinh-nhat-than-tuong-tuyen-bo-that-mac-cuoi-vi-hai-dua-minh-giong-het-nhau-478408.html