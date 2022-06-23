Liên tục tự nhận là Lee Min Ho Việt Nam, Lê Dương Bảo Lâm làm điều này trong sinh nhật thần tượng, tuyên bố: 'Thật mắc cười vì hai đứa mình giống hệt nhau'

Hậu trường 23/06/2022 10:01

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Hậu giảm cân, Lê Dương Bảo Lâm có màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Nam diễn viên tự tin và thường xuyên đăng tải ảnh selfie lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng hài hước tự nhận bản thân là "Lee Min Ho Đồng Nai". 

Liên tục tự nhận là Lee Min Ho Việt Nam, Lê Dương Bảo Lâm làm điều này trong sinh nhật thần tượng, tuyên bố: 'Thật mắc cười vì hai đứa mình giống hệt nhau' - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm và tài tử Lee Min Ho - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, vào nhân dịp sinh nhật của nam tài tử Hàn Quốc, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục khiến dân mạng không khỏi bật cười bởi bài viết liên quan đến "người anh em sinh đôi". Cụ thể, trước những lời trêu chọc từ dân mạng, nam diễn viên lên tiếng đính chính ngày 22/6 là sinh nhật của Lee Min Ho Hàn Quốc chứ không phải của anh. Ngoài ra, anh cũng gửi lời chúc mừng đến nam tài tử xứ kim chi và bày tỏ sự bất ngờ vì "hai đứa mình vô tình giống hệt nhau"

Liên tục tự nhận là Lee Min Ho Việt Nam, Lê Dương Bảo Lâm làm điều này trong sinh nhật thần tượng, tuyên bố: 'Thật mắc cười vì hai đứa mình giống hệt nhau' - Ảnh 2
Bài viết của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Chụp màn hình

"Nay sinh nhật của anh Lee Min Ho Hàn Quốc chứ không phải của Lee Min Ho Đồng nai. Sinh nhật Lee Min Ho Đồng Nai 11/7, mọi người đừng chúc mừng lộn nữa. Sẵn đây tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ thành công. Thật mắc cười khi hai đứa mình vô tình giống hệt nhau..." - Lê Dương Bảo Lâm viết trên trang cá nhân. 

 

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đa số netizen đều không nhịn được cười trước sự lầy lội của nam diễn viên. Đồng thời, netizen cũng lên tiếng bảo vệ Lê Dương Bảo Lâm trước một bộ phận antifan khi cho rằng sự việc chỉ mang tính giải trí, không có gì đáng phải lên án.

 

Chuyện gì đây: Giữa đêm, Lê Dương Bảo Lâm lo 'sốt vó' khi bà xã bất ngờ bồng con vào bệnh viện?

Chuyện gì đây: Giữa đêm, Lê Dương Bảo Lâm lo 'sốt vó' khi bà xã bất ngờ bồng con vào bệnh viện?

Dòng trạng thái lúc giữa đêm của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Lee Min Ho Lê Dương Bảo Lâm - Lee Min Ho

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An