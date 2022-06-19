Dòng trạng thái lúc giữa đêm của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng.

Lê Dương Bảo Lâm hiện là một trong những cây hài nổi đình đám và phủ sóng khắp các gameshow lớn nhỏ trên sóng truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, gia đình nhỏ của nam danh hài cũng nhận được quan tâm không kém. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm được biết đến là các thánh livestream. Không chỉ vậy, cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải nhiều đoạn clip quay lại khoảnh khắc đời thường đầy hài hước của 2 con gái nhỏ.

Tổ ấm nhỏ của Lê Dương Bảo Lâm nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến - Ảnh: FBNV

Mới đây, nam diễn viên hài bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái lúc giữa đêm khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo đó, "anh Dương Lâm Đồng Nai" tiết lộ tình trạng sức khoẻ của con gái không tốt và vừa được vợ bế vào bệnh viện thăm khám. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lam bày tỏ lo lắng: "Chị ba bệnh... mẹ bồng vô bệnh viện... chị 2 ngủ trên tay ba... cố gắng khỏe mạnh nha tụi con... ba rầu 2 đứa quá hà".

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc ôm con gái trên tay với khuôn mặt đầy lo lắng, gầy gò xanh xao khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng không quên nhắn gửi đến khán giả về việc đảm bảo nhiệt độ khi sử dụng máy lạnh cho con, tránh dẫn đến việc viêm phổi hay viêm phế quản: "Cảm ơn anh chị, mùa lạnh anh chị giảm máy lạnh cho con nha, cẩn thận viêm phổi, viêm phế quản nha anh chị".

Nam diễn viên lo sốt vó khi con gái nhỏ phải nhập viện giữa đêm - Ảnh: FBNV

Ngay khi nam diễn viên chia sẻ dòng trạng thái, nhiều bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả đã để lại lời động viên, mong nam diễn viên sẽ giữ sức khoẻ để chăm sóc cho các con. Đồng thời cũng gửi lời chúc cho con gái của anh mau chóng khoẻ mạnh.

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