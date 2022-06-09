Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc?

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh của "soái ca" của chồng kèm dòng trạng thái: "Sao từ lúc em có bầu ổng khác quá. Hay ổng có bồ rồi mấy chị?".

Bài viết của Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra, có lẽ vì chưa quen với diện mạo mới của ông xã mà Quỳnh Quỳnh đã không khỏi "lo lắng", thậm chí còn nghi anh có "có bồ". Chia sẻ của bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến an ủi "bà bầu", nhiều người cũng không quên để lại nhiều bình luận hài hước về sự lột xác gần đây của Lê Dương bảo Lâm.