Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc?

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải bài viết mới khiến dân tình chú ý.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh của "soái ca" của chồng kèm dòng trạng thái: "Sao từ lúc em có bầu ổng khác quá. Hay ổng có bồ rồi mấy chị?".
Hóa ra, có lẽ vì chưa quen với diện mạo mới của ông xã mà Quỳnh Quỳnh đã không khỏi "lo lắng", thậm chí còn nghi anh có "có bồ". Chia sẻ của bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến an ủi "bà bầu", nhiều người cũng không quên để lại nhiều bình luận hài hước về sự lột xác gần đây của Lê Dương bảo Lâm.
Được biết, thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm gây ngỡ ngàng khi liên tục tung ra những hình ảnh với vẻ ngoài khác lạ. Theo đó, anh chia sẻ trên trang cá nhân đã "cực lực" giảm cân trong vòng 3 tháng để có thân hình 6 múi như hiện tại.
Nhan sắc lên hương, nam diễn viên thậm chí còn tự hào gọi mình là "Lee Min Ho Việt Nam". Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bộ ảnh lung linh của Dương Lâm có sự can thiệp của photoshop.
Về phần Quỳnh Quỳnh, mới đây, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tin vui, chia sẻ chuyện cô mang thai bé thứ 3, ngày dự sinh khoảng tháng 8 tới. Trước đó, gia đình quán quân Cười Xuyên Việt 2015 đã đón chào 2 nàng công chúa xinh xắn là Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Thông tin trên khiến không ít fan hâm mộ vui mừng, gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam nghệ sĩ.