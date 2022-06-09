Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc?

Hậu trường 09/06/2022 20:59

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải bài viết mới khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh của "soái ca" của chồng kèm dòng trạng thái: "Sao từ lúc em có bầu ổng khác quá. Hay ổng có bồ rồi mấy chị?".

Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc? - Ảnh 1
Bài viết của Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra, có lẽ vì chưa quen với diện mạo mới của ông xã mà Quỳnh Quỳnh đã không khỏi "lo lắng", thậm chí còn nghi anh có "có bồ". Chia sẻ của bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến an ủi "bà bầu", nhiều người cũng không quên để lại nhiều bình luận hài hước về sự lột xác gần đây của Lê Dương bảo Lâm.

Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc? - Ảnh 2

Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc? - Ảnh 3
Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm gây ngỡ ngàng khi liên tục tung ra những hình ảnh với vẻ ngoài khác lạ. Theo đó, anh chia sẻ trên trang cá nhân đã "cực lực" giảm cân trong vòng 3 tháng để có thân hình 6 múi như hiện tại.

Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc? - Ảnh 4
Bài viết trước đó của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Chụp màn hình

Nhan sắc lên hương, nam diễn viên thậm chí còn tự hào gọi mình là "Lee Min Ho Việt Nam". Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bộ ảnh lung linh của Dương Lâm có sự can thiệp của photoshop.

Vợ bầu 'lo sốt vó', nghi Lê Dương Bảo Lâm 'có bồ' hậu giảm cân, lên hương nhan sắc? - Ảnh 5
Gia đình nam diễn viên - Ảnh: Internet

Về phần Quỳnh Quỳnh, mới đây, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tin vui, chia sẻ chuyện cô mang thai bé thứ 3, ngày dự sinh khoảng tháng 8 tới. Trước đó, gia đình quán quân Cười Xuyên Việt 2015 đã đón chào 2 nàng công chúa xinh xắn là Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Thông tin trên khiến không ít fan hâm mộ vui mừng, gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam nghệ sĩ.

Cận ngày lâm bồn lần 3, vợ Lê Dương Bảo Lâm kể khổ: ‘lưng như muốn gãy’, chồng không ở bên cạnh được

Cận ngày lâm bồn lần 3, vợ Lê Dương Bảo Lâm kể khổ: ‘lưng như muốn gãy’, chồng không ở bên cạnh được

Sinh con lần 3, bên cạnh 2 lần sinh mổ trước, bà xã Lê Dương Bảo Lâm vô cùng khó khăn trong những ngày cận lâm bồn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm vợ Lê Dương Bảo Lâm Lee Min Ho Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 15 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 5 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 31 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 5 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An