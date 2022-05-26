Bị khán giả 'nhận nhầm' là Lee Min Ho, Lê Dương Bảo Lâm tuyên bố sẽ làm điều này khi tham gia gameshow

Sau khi bị một khán giả "nhận nhầm" là diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Lee Min Ho, Lê Dương Bảo Lâm đã tuyên bố rằng trong một chương trình sắp tới anh sẽ "cởi" khi tham gia.

Lê Dương Bảo Lâm hiện tại là một trong những diễn viên hài đắt show nhất, anh chàng trở nên quen mặt khi số lần xuất hiện từ sân khấu đến các gameshow truyền hình nhiều vô số kể. Không chỉ chiếm được cảm tình của khán giả nhờ sự duyên dáng khi lên hình, Lê Dương Bảo Lâm còn mang đến tiếng cười cho công chúng bởi những khoảnh khắc đời thường của mình. Diện mạo mới toanh của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, mới đây nam diễn viên gốc Đồng Nai đã khiến mọi người được một phen "ngã ngửa" khi tung loạt ảnh với diện mạo vô cùng khác lạ. Trong những bức hình này, Lê Dương Bảo Lâm đã ốm đi trông thấy, body và các đường nét trên khuôn mặt cũng vì thế mà trong săn chắc và sắc nét hơn nhiều.

Cũng vì ngoại hình mới này của Lê Dương Bảo Lâm mà cư dân mạng đã gọi anh bằng một biệt danh mỹ miều: Lee Min Ho Việt Nam. Trước sự so sánh hài hước này của netizen, nam diễn viên đã đáp lại cùng vô cùng dí dỏm. Chai sẻ dí dỏm của diễn viên gốc Đồng Nai - Ảnh: Chụp màn hình "Hôm qua Lâm đi quay, một khán giả chạy lại em xin chào anh Lee Min Ho, Lâm cười nhẹ và vội vã lên xe, mong mọi người đừng lộn vậy nữa." - Lê Dương Bảo Lâm hài hước viết lên trang cá nhân của mình.

Dưới bài đăng của nam diễn viên, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã để lại các bình luận khen ngợi nhan sắc của anh chàng, thậm chí có một người quen còn khuyên rằng anh đừng nên mặc áo khi quay chương trình để 'khoe múi". Đáp lại lời khuyên này của bạn mình, Lê Dương Bảo Lâm cũng hài hước tuyên bố rằng trong một chương trình tới anh sẽ "cởi" suốt khi quay. Tuyên bố hài hước của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Chụp màn hình Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ rằng diện mạo mới chính là thành quả sau thời gian dài anh kiên trì giảm cân - Ảnh: FBNV Trước đây không lâu, khi tung loạt ảnh chuẩn "nam thần" của mình, Lê Dương Bảo Lâm cũng đã tiết lộ rằng đây chính là thành quả sau thời gian dài anh kiên trì giảm cân.

Lỡ tay trêu vợ trên MXH với biệt danh 'thân thương', Lê Dương Bảo Lâm lại khiến netizen không vừa mắt: 'Nói không hề tôn trọng vợ' Chỉ là một comment bông đùa trên MXH dành cho bà xã nhưng biệt danh mà Lê Dương Bảo Lâm sử dụng để nói về vợ lại khiến netizen tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-khan-gia-nhan-nham-la-lee-min-ho-le-duong-bao-lam-tuyen-bo-se-lam-dieu-nay-khi-tham-gia-gameshow-471309.html