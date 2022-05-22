Lỡ tay trêu vợ trên MXH với biệt danh 'thân thương', Lê Dương Bảo Lâm lại khiến netizen không vừa mắt: 'Nói không hề tôn trọng vợ'

Chỉ là một comment bông đùa trên MXH dành cho bà xã nhưng biệt danh mà Lê Dương Bảo Lâm sử dụng để nói về vợ lại khiến netizen tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Cách đây không lâu, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải hình ảnh hai con gái cưng trên Facebook của mình kèm dòng chú thích: "Chị 2 và chị 3, thêm cậu út nữa cho chan hoà nha. Mấy chị nhắm em có con trai không mấy chị". Dòng trạng thái này như một lời thông báo chắc nịch nam nghệ sĩ sắp sửa chào đón thêm một thành viên mới trong gia đình. Bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm về việc sắp sửa chào đón thành viên mới - Ảnh: Internet Tuy nhiên phải chờ cho tới đầu tháng 1/2022, nam diễn viên hài vui mừng công bố giới tính con thứ 3 là một bé trai, nhà vui như Tết. Cặp vợ chồng dự kiến đặt tên con trai là Bảo Long, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp dành cho đôi vợ chồng nổi tiếng nhưng tất cả đã bị phá hỏng chỉ vì một câu nói bông đùa mà nam nghệ sĩ dành cho Quỳnh Quỳnh.

Bài đăng của Quỳnh Quỳnh trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Câu bình luận của Lê Dương Bảo Lâm nhận về nhiều sự chỉ trích - Ảnh: Internet Nguyên nhân bắt đầu từ lời than thở của Quỳnh Quỳnh. Đăng ảnh vóc dáng tăng cân ở hiện tại, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ số cân nặng của mình đã tăng cao hơn trước khá nhiều và cảm giác như không thể di chuyển thoải mái như trước đây. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Lê Dương Bảo Lâm không bình luận phía bên dưới bài viết của bà xã là ''Heo''. Gia đình hạnh phúc của Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet Câu bình luận của anh chàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, một số bộ phận netizen cho rằng việc ông xã Quỳnh Quỳnh nói vợ như vậy là không hề có sự tôn trọng dành cho vợ,...bên cạnh đó vẫn có một số người cho rằng đó chỉ là câu nói bông đùa giữa 2 vợ chồng với nhau tuy nhiên Lê Dương Bảo Lâm cũng không nên có những lời nói như vậy.

Hiện cả 2 vẫn đang có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nhau và đang ngóng chờ ngày thành viên mới đến với gia đình.

Sát giờ diễn, Lê Dương Bảo Lâm 'tái mặt' vì bỏ quên một 'phụ tùng' quan trọng, tuyên bố thà ra sân khấu không make-up còn hơn thiếu thứ này Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi quay hình cho một gameshow. Trong clip, anh cho biết sắp đến giờ quay hình mà muốn "chết lên chết xuống" vì thiếu một món đồ quan trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-tay-treu-vo-tren-mxh-voi-biet-danh-than-thuong-le-duong-bao-lam-lai-khien-netizen-khong-vua-mat-noi-khong-he-ton-trong-vo-470468.html