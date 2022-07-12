Ngày lâm bồn cận kề, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ, háo hức chờ đợi em trai ra đời

Hậu trường 12/07/2022 10:04

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm đang trong khoảng thời gian cuối thai kỳ và cô đã chia sẻ hình ảnh đầy tích cực, tự tin với ngoại hình hiện tại.

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đôi vợ chồng đang chuẩn bị chào đón thêm thiên thần nhỏ. Hiện tại, cô đang trong khoảng thời gian cuối thai kỳ và Quỳnh Quỳnh liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đầy tích cực và tự tin với ngoại hình của mình.

Ngày lâm bồn cận kề, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ, háo hức chờ đợi em trai ra đời - Ảnh 1
Bà xã Dương Lâm tỏ ra trước trò nghịch ngợm của 2 cô công chúa - Ảnh: Internet

Ngày lâm bồn cận kề cụ thể là 1 tháng trước khi chính thức vào ngày sinh nở, Quỳnh Quỳnh vẫn chăm chỉ thực hiện các hoạt động thường ngày như chăm sóc gia đình thậm chí là kinh doanh năng nổ. Trên trang cá nhân, cô đăng tải khoảnh khắc bên hai cô con gái nhỏ. Bé Bảo Ngọc và Bảo Nhi rất hào hứng khi dán những chiếc sticker lên bụng đang lớn dần lên của mẹ. Bà xã Dương Lâm tỏ ra trước trò nghịch ngợm của 2 cô công chúa.

Bức ảnh Quỳnh Quỳnh đăng tải được chụp bằng camera thường. Người hâm mộ có thể thấy rõ làn da có phần sẫm hơn trước của vợ Dương Lâm. Bên cạnh đó, cô cũng không ngại khoe cận chiếc bụng của mình. Điều này thể hiện rằng việc chuẩn bị sắp đón thành viên mới mang lại cho vợ chồng nam diễn viên rất nhiều niềm vui và tự hào.

Khoảng thời gian mang thai này, vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn làm công chúng ngạc nhiên vì sự hăng hái trong công việc. Cô thường xuyên livestream bán hàng, "chốt đơn" liên tục. Bên cạnh đó, cô tự mình đi chợ, lái xe đến bệnh viện kiểm trai thai kỳ. Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần khuyên vợ nghỉ ngơi nhưng cô lại từ chối.

Ngày lâm bồn cận kề, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ, háo hức chờ đợi em trai ra đời - Ảnh 2
Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tự mình đi chợ, lái xe đến bệnh viện kiểm trai thai kỳ - Ảnh: Internet

Quỳnh Quỳnh hiện tại đã ngoài 60kg, tăng cân rõ rệt khi mang bầu. Dù vậy, Dương Lâm vẫn động viên và bày tỏ tình yêu thương với vợ. Anh nói: "Thôi kệ không sao, mập cho dễ thương, quyến rũ".

Dù hạnh phúc khi bầu lần 3 nhưng Quỳnh Quỳnh cũng gặp chút vấn đề sức khỏe. Cô cho biết: "Chị em nào đẻ mổ giống em 2 đứa được rồi. Em bầu lần 3 mấy tháng cuối khủng khiếp quá mấy chị ơi, tay chân rụng rời cái lưng như muốn gãy, đứng ngồi không yên nằm lại càng kinh khủng, vết mổ ê đau khủng khiếp".

Ngày lâm bồn cận kề, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ, háo hức chờ đợi em trai ra đời - Ảnh 3
Khi mang thai nhóc tỳ thứ hai, cô cũng tự mình chở chồng đi làm - Ảnh: Internet

 Ngày lâm bồn cận kề, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ, háo hức chờ đợi em trai ra đời - Ảnh 4
 

Ngày lâm bồn cận kề, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ, háo hức chờ đợi em trai ra đời - Ảnh 5
  Nam diễn viên còn ghi lại cảnh vợ mình tự điều khiển xe tải chuyên nghiệp không kém tài xế nào - Ảnh: Internet

Kết hôn với bà xã Quỳnh Quỳnh vào năm 2017, đến nay gia đình Lê Dương Bảo Lâm đã có 2 cô công chúa siêu đáng yêu là Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Với tính cách hài hước, xả giao của mình, nam danh hài chưa gì đã kết thông sui gia với gia đình Hồ Ngọc Hà và Lý Nhã Kỳ. Theo chia sẻ vui trước đó, khi có con trai đầu lòng, Lê Dương Bảo Lâm sẽ tiếp tục làm sui với gia đình Trường Giang - Nhã Phương. 

Ngày lâm bồn cận kề, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng 2 nhóc tỳ, háo hức chờ đợi em trai ra đời - Ảnh 6
Hôn nhân của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh trải qua êm đềm nhờ họ biết cách yêu thương và sẻ chia - Ảnh: Internet

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đều nhận được nhiều lời khen ngợi vì tính cách giản dị, cách nói chuyện duyên dáng, chân thành. Hôn nhân của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh trải qua êm đềm nhờ họ biết cách yêu thương và sẻ chia. Các con của cặp đôi cũng nhận nhiều tình cảm từ khán giả.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ nỗi khổ khi mang thai lần 3

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ nỗi khổ khi mang thai lần 3

Bà xã đang trong giai đoạn cuối thai kỳ, Lê Dương Bảo Lâm ngậm ngùi vì không thể ở bên vợ thường xuyên lúc bầu bí.

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