Lê Dương Bảo Lâm lo lắng khi sức khỏe của vợ không ổn định cận ngày sinh

Hậu trường 16/07/2022 09:11

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tình trạng vợ không ổn định cận ngày lâm bồn. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Được biết, gia đình Lê Dương Bảo Lâm sẽ chào đón cậu quý tử chào đời vào vài ngày tới. Theo đó, anh vừa đăng tải dòng trạng mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của dư luận xã hội.

Lê Dương Bảo Lâm lo lắng khi sức khỏe của vợ không ổn định cận ngày sinh - Ảnh 1

Cụ thể, nam diễn viên dùng tài khoản mạng xã hội của vợ mình đăng tải với nội dung: "Mấy ngày nữa đẻ rồi ... ham làm ... giờ kiệt sức con thì không đủ kí .... em kí đầu được chưa ... nhức đầu khóc sáng giờ". Nam diễn viên không quên ký tên "Lê Minh Hô" để netizens nhận ra chủ nhân của bài viết này.

Lê Dương Bảo Lâm
Bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm trên trang tài khỏa mạng xã hội của vợ - Ảnh: chụp màn hình

Nhiều người theo dõi cô cho biết, suốt khoảng thời gian cuối thai kỳ, Quỳnh Quỳnh vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuyên phát những video livestream bán hàng hằng ngày. Có thể thấy, do làm việc quá mức mà không chú trọng việc dưỡng thai nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ bầu Quỳnh Quỳnh. Dưới bài viết, nhiều khán giả đã chia sẻ những bí quyết nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như gửi những lời động viên tới vợ chồng nam diễn viên.

Lê Dương Bảo Lâm
Một số bình luận lo lắng của cư dân mạng trước tình trạng hiện tại của Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình 
Lê Dương Bảo Lâm
Một số bình luận lo lắng của cư dân mạng trước tình trạng hiện tại của Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên hài, MC người Việt Nam. Anh bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia chương trình “Cười xuyên Việt” năm 2015 và đạt thành tích Quán quân. Chính dấu mốc này đã đưa anh đến với con đường diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công như bây giờ. Hiện nay, Lê Dương Bảo Lâm là một trong những cái tên ăn khách nhất hiện nay. Anh xuất hiện với tần suất dày đặc trên nhiều gameshow truyền hình nổi tiếng như: Người bí ẩn, Nhanh như chớp, Chọn ai đây, Việt Nam tươi đẹp,…

Sinh nhật khủng của "bản sao Lee Min Ho" - Lê Dương Bảo Lâm hoành tráng không thua kém gì "bản chính"

Sinh nhật khủng của "bản sao Lee Min Ho" - Lê Dương Bảo Lâm hoành tráng không thua kém gì "bản chính"

Vừa qua, vào sinh nhật tuổi 33 của chồng dù đang trong dai đoạn cuối thai kỳ, bà xã nam diễn viên cũng tất bật chuẩn bị cho anh một sinh nhật trọn vẹn nhất. Buổi tiệc hoành tráng đến nổi được netizens đem lên bàn cân với tài tử điện ảnh Lee Min Ho.

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