Vợ giảng viên xinh đẹp của Tự Long giảm ngoạn mục 19kg sau hơn 2 tuần sinh nở, làm 'bò sữa' ngày 10 cữ

Hậu trường 09/08/2022 21:13

Lên bàn sinh là 85kg, chỉ sau 19 ngày Minh Nguyệt - bà xã NSND Tự Long đã giảm hẳn 19kg.

Ngày 22/7 vừa qua, NSND Tự Long vui mừng thông báo bà xã anh đã hạ sinh con trai thứ ba "mẹ tròn con vuông". Theo dõi gia đình nhỏ, netizen không chỉ trầm trồ với khả năng chăm con của Tự Long mà còn ngạc nhiên về quá trình giảm cân quá khủng khiếp của Minh Nguyệt - bà xã nam diễn viên bởi chỉ sau 19 ngày hạ sinh quý tử, cô đã giảm hẳn 19kg.

"19 ngày giảm được 19kg luôn. Tóc dài thì vô đối. Bí kíp là ăn thật khoẻ, uống thật nhiều, bò sữa ngày 10 cữ", vợ Tự Long chia sẻ.

Vợ giảng viên xinh đẹp của Tự Long giảm ngoạn mục 19kg sau hơn 2 tuần sinh nở, làm 'bò sữa' ngày 10 cữ - Ảnh 1
Bà xã Tự Long tiết lộ đã đánh bay được 19kg sau 19 ngày sinh quý tử. Ảnh: FBNV

Có thể thấy, sau sinh, Minh Nguyệt vẫn ăn uống nhiều để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Chỉ nhờ việc chăm con và hút sữa mà cô nhanh chóng giảm được cân.

Không chỉ giảm cân nhanh chóng, tóc của cô cũng dài rất nhanh. Nhìn hình ảnh mới nhất của Minh Nguyệt, có thể thấy sau sinh, Minh Nguyệt có phần thon gọn hơn rất nhiều. Cô vẫn sở hữu làn da trắng hồng không tì vết. Mọi đường nét vô cùng tươi tắn và rạng rỡ.

Vợ giảng viên xinh đẹp của Tự Long giảm ngoạn mục 19kg sau hơn 2 tuần sinh nở, làm 'bò sữa' ngày 10 cữ - Ảnh 2
Hàng ngày, Minh Nguyệt làm "bò sữa" 10 cữ. Ảnh: FBNV

Tiết lộ về bí quyết của mình, bà xã Tự Long cho biết, đó chính là nhờ ăn thật khỏe, uống thật nhiều, “bò sữa” ngày 10 cữ. Nghe thì có vẻ hơi vô lý nhưng khi đọc đến bí quyết thứ 3 làm “bò sữa” ngày 10 cữ thì ai cũng có thể hiểu được vì sao cô lại giảm cân khủng như vậy.

Bởi mỗi ngày cho con bú đầy đủ mẹ có thể giảm bớt được 500 calo, việc cho trẻ bú và tăng cường hút sữa sẽ giúp mẹ đốt cháy được nhiều calo hơn, từ đó giúp mẹ có thể giảm cân.

Vợ giảng viên xinh đẹp của Tự Long giảm ngoạn mục 19kg sau hơn 2 tuần sinh nở, làm 'bò sữa' ngày 10 cữ - Ảnh 3
Vợ Tự Long không kiêng khem, vẫn ăn uống đầy đủ để cho con bú và nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: FBNV

Ngoài vợ Tự Long, nhiều mỹ nhân showbiz khác cũng có những màn giảm cân thần tốc sau khi sinh khiến dân mạng đua nhau xin bí quyết.

Hoa hậu Thu Thảo tăng 16kg khi mang thai nhưng giảm một lèo 13kg sau đó nhờ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. Khi có thời gian rảnh, Thu Thảo còn chạy bộ và squat giúp quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi hơn.

Vợ giảng viên xinh đẹp của Tự Long giảm ngoạn mục 19kg sau hơn 2 tuần sinh nở, làm 'bò sữa' ngày 10 cữ - Ảnh 4
 Nuôi con bằng sữa mẹ nên Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn ăn uống đầy đủ. Cô ưu tiên ăn tinh bột từ gạo lứt, ăn nhiều đạm thực vật, rau, trái cây và không quên bổ sung vitamin tổng hợp, hạn chế các thực phẩm có nhiều đường. ẢNh: Internet

Khi sinh bé trai đầu lòng là Kubi, Khánh Thi cũng từng giảm 7kg chỉ trong 13 ngày. Khi sinh bé gái thứ 2, bà xã Phan Hiển đã mặc được đầm dạ hội ôm sát để mừng đầy tháng con. Bí quyết là nhờ uống chè vằng, bột ngũ cốc, massage giảm stress và chăm chỉ vận động.

Vợ giảng viên xinh đẹp của Tự Long giảm ngoạn mục 19kg sau hơn 2 tuần sinh nở, làm 'bò sữa' ngày 10 cữ - Ảnh 5
Vợ giảng viên xinh đẹp của Tự Long giảm ngoạn mục 19kg sau hơn 2 tuần sinh nở, làm 'bò sữa' ngày 10 cữ - Ảnh 6
Nhiều bà mẹ Vbiz đều có bí quyết riêng để lấy lại vóc dáng hậu sinh nở. Ảnh: Internet

Một kỳ tích giảm cân khác cũng khiến nhiều mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ đó là thành tích giảm 9kg sau 2 tuần sinh con của nữ diễn viên Tú Vi. Khi được chị em thi nhau hỏi về bí kíp giảm cân sau sinh thần tốc này, diễn viên "Bếp hát" khiến nhiều người bất ngờ khi cô cho biết, bản thân chẳng làm gì mà cơ thể tự giảm, có lẽ là nhờ việc cho con bú hàng ngày vô tình giúp nữ diễn viên lấy lại vóc dáng.

 

Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo

Lên chức bố ở tuổi U50: NSND Tự Long bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, một tay chăm con mọn cực khéo

Tự Long hạnh phúc khi đón quý tử ở tuổi U50. Nhìn hình ảnh nam diễn viên một tay cân mọi việc bỉm sữa, mới thấy bà xã của anh thật may mắn.

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