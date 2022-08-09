Vợ đại gia của Quý Bình bất ngờ dằn mặt ai đó cực gắt, động thái của chồng trẻ lập tức gây 'bão'

Hậu trường 09/08/2022 20:01

"Chị bình thường chứ không tầm thường. Đừng có đùa!", bà xã Quý Bình gay gắt.

Mới đây, bà xã của nam diễn viên Quý Bình vừa đăng dòng trạng thái với thái độ đầy cảnh cáo trên mạng xã hội. Cụ thể nữ CEO này viết: “Chị bình thường chứ không tầm thường. Đừng có đùa!”. Câu nói trên được cho là bóng gió ám chỉ ai đó đã “đụng chạm” đến cô.

Vợ đại gia của Quý Bình bất ngờ dằn mặt ai đó cực gắt, động thái của chồng trẻ lập tức gây 'bão' - Ảnh 1
Vợ đại gia của Quý Bình bất ngờ dằn mặt ai đó cực gắt, động thái của chồng trẻ lập tức gây 'bão' - Ảnh 2
Vợ đại gia của Quý Bình dằn mặt ai đó thông qua trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Thực tế, đây là lần hiếm hoi bà xã Quý Bình phô bày trạng thái trên mạng xã hội bởi giống như chính nam diễn viên chia sẻ Ngọc Tiền vốn là người phụ nữ giản dị, mộc mạc và sống khép kín. Thế nên khi vừa đăng tải status dằn mặt này, bà xã nam diễn viên gốc Sài Thành khiến khán giả “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa”.

Dưới bài đăng của bà xã, Quý Bình cũng dỗ dành cực ngọt bạn đời: "Ai dám đùa với bà xã anh vậy? Cho anh số điện thoại đi". 

Vợ đại gia của Quý Bình bất ngờ dằn mặt ai đó cực gắt, động thái của chồng trẻ lập tức gây 'bão' - Ảnh 3
Quý Bình lập tức "vuốt ve" bà xã đầy ngọt ngào. Ảnh: Chụp màn hình

Lời nói nửa đùa nửa thật của nam diễn viên nhận "cơn mưa thả tim" từ khán giả. Ai nấy đều tấm tắc khen sự tâm lí của anh chàng dành cho vợ. Nghe xong câu nói của chồng yêu hẳn Ngọc Tiền cũng phần nào bớt cơn bực dọc. 

Dù không biết sự tình ra sao, nhưng nhiều người cho rằng nhân vật bí ẩn này chắc phải làm việc gì đó gây ảnh hưởng lớn đến bà xã Quý Bình thì cô nàng mới có phản ứng mạnh đến vậy. 

Vợ đại gia của Quý Bình bất ngờ dằn mặt ai đó cực gắt, động thái của chồng trẻ lập tức gây 'bão' - Ảnh 4
Nam diễn viên "Bìm bịp kêu chiều" và vợ doanh nhân. Ảnh: FBNV 

Quý Bình công khai yêu doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền từ 2018. Cặp đôi tổ chức đám cưới giữa tháng 12/2020. Cuộc hôn của Quý Bình nhận về nhiều ý kiến trái chiều, ngoài những lời chúc phúc thì một bộ phận dân mạng đưa ra những bình luận khiếm nhã. Không ít cư dân mạng cho rằng nam diễn viên yêu và cưới Ngọc Tiền vì tiền. 

Bỏ qua những đàm tiếu không hay, Quý Bình và bà xã doanh nhân vẫn sống hạnh phúc. Hôn nhân của họ trở nên ngọt ngào hơn khi đón con chung đầu lòng vào hồi tháng 3 vừa qua. 

Lần đầu làm bố, Quý Bình tự tay mua sắm quần áo, tã, nôi cho con. Anh trông đợi từng ngày, nhiều lúc tưởng tượng mình bế con ra sao. Anh cũng không dám nhận show đi tỉnh hay dự án mới, để dành thời gian bên vợ con. Khoảnh khắc đón sinh linh bé bỏng từ tay bác sĩ, anh thấy như mình đang mơ.

Vợ đại gia của Quý Bình bất ngờ dằn mặt ai đó cực gắt, động thái của chồng trẻ lập tức gây 'bão' - Ảnh 5
Quý Bình và con trai. Ảnh: FBNV

Bốn tháng qua, Quý Bình làm quen cuộc sống "ông bố bỉm sữa". Cứ xong công việc, anh chạy về nhà ngay. "Không điều gì quan trọng với tôi lúc này ngoài hai mẹ con. Tôi ru con ngủ, tự giặt quần áo của con bằng tay chứ không nhờ đến người giúp việc. Cảm giác khi làm những việc ấy thật thiêng liêng. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc của tất cả ông bố", anh nói. 

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Từ khóa:   Quý Bình Ngọc Tiền vợ Quý Bình

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