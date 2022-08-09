'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh nói gì trước tin đồn 'có đại gia bao nuôi'?

Trong livestream mới đây, Việt Trinh của "Người đẹp Tây Đô" bày tỏ sự bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ một người đàn ông: “Đại gia đâu, sao không lo cho em để em đi bán hàng online vậy?”.

Nhiều năm qua, Việt Trinh đã không còn mặn mà với chốn giải trí nhiều xô bồ. Tháng 1/2022, "Người đẹp Tây Đô" tuyên bố giải nghệ, muốn có cuộc sống bình yên, không còn những áp lực đè nặng như lúc còn hoạt động nghệ thuật. Cũng kể từ khi rời xa ngành giải trí, Việt Trinh tập trung cho hoạt động kinh doanh, bán hàng qua mạng. Bà mẹ một con thường xuyên livestream trên nền tảng mạng xã hội, vừa bán hàng vừa giao lưu với khán giả. Có thể cảm nhận cuộc sống hiện tại của "nữ hoàng ảnh lịch" rất thoải mái, an yên sau nhiều biến cố.

“Em thấy em tự hào, không thích đại gia nuôi em anh ơi. Những gì người ta nói đại gia nuôi và lo cho em là sai hoàn toàn. Bản thân em đi bằng đôi chân của em từ nhỏ tới lớn.

Việt Trinh thừa nhận đây là câu hỏi “sốc” với chị nhưng chị không giận người bình luận. Chị cho rằng, do người ta chưa hiểu chị, vì nếu đã hiểu chị thì sẽ không hỏi như vậy, mà thương quý chị hơn và sẽ tự xóa bình luận.

Đừng bao giờ có suy nghĩ Việt Trinh để 'đại gia' nuôi. Nếu nói Việt Trinh có đại gia 'nuôi' hãy cho em bằng chứng.

Em già rồi, muốn có đàn ông nuôi cũng chẳng ai nuôi em. Từ nhỏ đến lớn em tự lực cánh sinh. Nhìn thấy một người phụ nữ bươn chải nuôi con một mình, anh phải thương, phải quý, không nên bình luận như thế", Việt Trinh bức xúc bày tỏ.

Việt Trinh bức xúc khi bị nói có đại gia bao nuôi. Ảnh: FBNV

Cũng có ý kiến cho rằng mỹ nhân đình đám một thời như Việt Trinh mà phải tự kiếm sống thì có gì đó tội. Việt Trinh thẳng thắn đáp: “Không có gì tội hết trơn. Em đang làm công việc của em và thấy hạnh phúc vô cùng. Em tự làm ra tiền, vừa qua em vừa tự thưởng cho em đôi giày, giỏ xách hàng hiệu. Em hạnh phúc vì chúng được mua bằng tiền của em, bằng mồ hôi, nước mắt của em, còn đại gia mua cho em, em đâu có sung sướng được như vậy? Em thấy tự hào về điều đó. Nếu như đại gia mua cho em 10 đôi vậy em cũng không thích bằng”.

Hình ảnh Việt Trinh lúc còn trẻ gây thương nhớ cho nhiều người. ẢNh: Internet

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Việt Trinh được xem là tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh Việt. Chị sở hữu đôi mắt to tròn, đen láy, sống mũi thanh tú cùng khuôn mặt rạng ngời. Vẻ đẹp Việt Trinh từng được đánh giá là chuẩn mực của nét đẹp người con gái Việt Nam một thời, là niềm ao ước của biết bao phụ nữ.

Khi phim mì ăn liền thoái trào, bản thân gặp biến cố trong chuyện tình cảm, Việt Trinh quyết định lui về ở ẩn trong một thời gian dài. Khi "bông hồng" đẹp của màn ảnh không còn xuất hiện, khán giả chỉ biết tiếc nuối về kiếp hồng nhan vang danh một thời. Sau này, khi chia sẻ việc đánh mất ánh hào quang, "Người đẹp Tây Đô" thừa nhận có buồn nhưng không hoang mang.

Bước qua ánh hào quang của một thời hoàng kim, bỏ lại sau lưng những thị phi và sóng gió cuộc đời, "ngọc nữ" một thời đã chọn cuộc sống an nhiên, lặng lẽ bên con trai.