Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ nỗi 'bất tiện' khi đi du lịch trời Tây cùng vợ bầu

Hậu trường 06/08/2022 09:01

Theo nam diễn viên, chuyến đi của hai vợ chồng rất vui vẻ, nhưng có một thứ khiến anh cảm thấy "bất tiện" khi sang đây.

Cuối tháng 7 vừa qua, Mạnh Trường cùng bà xã Lan Phương bắt đầu chuyến du lịch châu Âu. Họ tranh thủ lúc bụng bầu của Lan Phương chưa quá to để đi chơi riêng, tận hưởng thế giới của hai người trước khi cô "nằm ổ".

Mạnh Trường cho biết bà xã mang bầu lần ba ở tháng thứ 5 vẫn có thể đi bộ phăm phăm cả ngày. Thời tiết mùa hè ở châu Âu khá mát mẻ nên cô không cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển nhiều. Cặp đôi đặt chân đến nhiều địa điểm nổi tiếng, gần nhất họ đang ở Bỉ.

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ nỗi 'bất tiện' khi đi du lịch trời Tây cùng vợ bầu - Ảnh 1
Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ nỗi 'bất tiện' khi đi du lịch trời Tây cùng vợ bầu - Ảnh 2
Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ nỗi 'bất tiện' khi đi du lịch trời Tây cùng vợ bầu - Ảnh 3
Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ nỗi 'bất tiện' khi đi du lịch trời Tây cùng vợ bầu - Ảnh 4
Vợ chồng Mạnh Trường có chuyến du lịch ngọt ngào tại châu Âu. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của bà xã Mạnh Trường thì "Ở đây đẹp như những câu chuyện cổ tích". Nhưng với nam diễn viên cảm thấy bất tiện khi đến đây vì "rào cản" ngôn ngữ: "Ở đây họ không nói tiếng Anh nhiều, khá là bất tiện". Vì thế, cặp đôi đành "đành lang thang đi ăn đồ nướng dạo" và trải nghiệm khung cảnh thơ mộng.

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ nỗi 'bất tiện' khi đi du lịch trời Tây cùng vợ bầu - Ảnh 5
Tranh thủ lúc bụng bầu Lan Phương chưa to, Mạnh Trường đưa bà xã đi du lịch để tâm trạng thoải mái. Ảnh: FBNV

Trong lần Lan Phương mang thai lần 3 này, theo chia sẻ của Mạnh Trường, tin vui đến với vợ chồng anh nằm ngoài dự tính. Bà xã anh mang bầu con trai, không nghén nhiều và rất năng động. Nam diễn viên biết ơn vợ khi cô sẵn sàng vất vả một lần nữa vì anh. 

Được biết, Mạnh Trường và bà xã vốn là "thanh mai trúc mã", học cùng trường và quen biết nhau từ nhỏ. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò kể từ những năm học cấp 3, đến nay họ đã có 20 năm bên nhau. Trải qua nhiều thử thách, năm 2008, cả 2 quyết định về chung nhà bằng một đám cưới rất lãng mạn và ấm áp.  

Đến nay dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng Mạnh Trường vẫn luôn hạnh phúc và dành rất nhiều tình cảm cho nhau. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cặp đôi thường cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống và "hâm nóng" tình cảm. 

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ nỗi 'bất tiện' khi đi du lịch trời Tây cùng vợ bầu - Ảnh 6
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Mạnh Trường sắp chào đón thêm thành viên mới. Ảnh: FBNV

Lan Phương từng nhận về nhiều nhận xét cho rằng cô có ngoại hình chênh lệch với nam diễn viên điển trai. Đáp lại điều này, Mạnh Trường cho biết, lúc nào anh cũng cảm thấy vợ rất xinh đẹp. Anh còn đáp trả thẳng những lời lẽ không tốt về vợ mình.

Sau khi kết hôn, Lan Phương tập trung sinh con, chăm sóc gia đình để Mạnh Trường phát triển sự nghiệp. Anh tham gia loạt phim Bí mật tam giác vàng, Tuổi thanh xuân 2, Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Sinh tử... trở thành ngôi sao màn ảnh, nhiều khán giả yêu thích. 

Lan Phương trở thành khán giả khó tính nhất của chồng. Nhiều vai diễn Mạnh Trường được khán giả khen ngợi, nhưng chị luôn tìm ra lỗi diễn xuất để anh rút kinh nghiệm. Mỗi khi có kịch bản mới, cả hai cùng đọc, phân tích rồi đưa ra quyết định nhận vai.

14 năm kết hôn, cả hai vẫn giữ hạnh phúc như thuở ban đầu. "Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn chọn kết hôn, làm bố sớm. Tôi cho rằng những gì trải qua trong cuộc đời đều là sự sắp đặt của số phận. Sự hy sinh của vợ dành cho gia đình là điều không gì có thể sánh bằng. Việc tôi có thể làm là dành hết những điều tốt đẹp để cô ấy luôn hạnh phúc", Mạnh Trường nói.

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